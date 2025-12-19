https://crimea.ria.ru/20251219/itogi-goda-s-vladimirom-putinym--glavnye-zayavleniya-1151824987.html

"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления

"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления - РИА Новости Крым, 19.12.2025

"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления

Президент России Владимир Путин в пятницу подводит "Итоги года" – это традиционное мероприятие, представляющее собой совмещенный формат прямой линии и итоговой...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу подводит "Итоги года" – это традиционное мероприятие, представляющее собой совмещенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции. Российский лидер отвечает на вопросы журналистов и обратившихся к нему россиян. Темы, прозвучавшие к этому часу, касаются украинского урегулирования, российских активов, состояния экономики страны.О чем спрашивают президента и как он отвечает — в подборке РИА Новости Крым.Конфликт на УкраинеМосква видит определенные сигналы от Киева о готовности вести диалог по урегулированию конфликта, заявил президент. При этом Россия хочет завершить его мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин. Однако к этому Киев пока не готов, в том числе в вопросе территорий.Президент также прокомментировал распространенное видео с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который якобы стоит у стелы в Купянске.Он также отметил, что Киев пытается вернуть утраченные позиции любой ценой, в частности в районе Красноармейска, но успехов не имеет. У противника практически на остается стратегических резервов и это должно побуждать киевский режим заканчивать этот конфликт мирными средствами.Успехи армии РоссииГоворя о ситуации в зоне СВО, глава РФ подтвердил, что Купянск под контролем российских сил, а под населенным пунктом в окружении находится 3,5 тысячи военных ВСУ. Помимо этого, освобождено более половины Константиновки в ДНР, а Красный Лиман будет под контролем российских бойцов в самое ближайшее время. По словам Путина, из освобожденного Северска открывается путь на Славянск.В целом ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.Российские активыПопытки европейских властей изъять замороженные активы России являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия, отметил Путин.Экономика России"Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост 9,7%. В это же время рост в Еврозоне был 3,1%", - сказал президент.При этом, по словам Путина, рост в 1% в текущем году является осознанным действием со стороны правительства и Центробанка. Это связанно с таргетированием инфляции.Промышленное производство в стране выросло на 1%, обрабатывающая промышленность – на 3,1%. Производство сельскохозяйственной продукции – на 3,3%. По жилищному строительству в этом году ожидается небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров, указал президент.Рост реальных зарплат россиян за год составит 4,5%. Уровень безработицы в прошлом году находился на исторически минимальном уровне, 2,5%. В этом году он стал еще ниже, 2,2%. Госдолг России - один из самых низких среди развитых экономик, сейчас он составляет 17,7% от ВВП. России в полном объеме удастся выполнять социальные обязательства, акцентировал Путин.Другие заявления президента- Президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине. На встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. Мяч на стороне западных оппонентов: киевского режима и его европейских спонсоров.- Укомплектование Вооруженных сил России (ВС РФ) идет планово и в хорошем темпе. Всего в 2025 году контракт с Минобороны РФ подписали около 406–410 тысяч человек. При этом президент отметил большое количество людей, которые хотели бы служить в новом роде войск – беспилотной авиации. Добровольцев так много, что Минобороны вынуждено объявлять конкурс.- Цель повышения НДС была в достижении сбалансированности бюджета. Мера не будет вечной, налоги в будущем должны снижаться.- Государственные меры по борьбе с дистанционными мошенниками сработали: ущерб россиян от действий аферистов сократился на треть, но еще многое в этом направлении предстоит сделать.- В ответ на вопрос про стоимость рыбы президент назвал опасным регулирование государством цен на продукты, кроме товаров социальной группы.- Межзвездную комету 3I/ATLAS, которая приближается к Земле, Путин в шутку назвал российским секретным оружием на "самый крайний случай". Глава государства отметил, что этот космический объект не представляет опасности и заключил: "Пошлем его к Юпитеру!"Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

