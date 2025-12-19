https://crimea.ria.ru/20251219/moskva-vidit-signaly-ot-kieva-o-gotovnosti-k-dialogu--putin-1151818710.html

Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин

Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин

Москва видит определенные сигналы от Киева о готовности вести диалог по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T12:34

2025-12-19T12:34

2025-12-19T12:51

новости сво

владимир путин (политик)

россия

украина

политика

внешняя политика

прямая линия с владимиром путиным

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151817294_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_4f7d4a21081994f86c39396ace5b1c38.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Москва видит определенные сигналы от Киева о готовности вести диалог по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы "Итоги года".Российский лидер подчеркнул, что Москва хочет завершить конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин. При этом он отметил, что Киев пока не готов к обсуждению территориальных вопросов.Президент России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с ПутинымЗеленский сделал заявление о ДонбассеПоловина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землями

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, владимир путин (политик), россия, украина, политика, внешняя политика, прямая линия с владимиром путиным