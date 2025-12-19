Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин
12:34 19.12.2025 (обновлено: 12:51 19.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Москва видит определенные сигналы от Киева о готовности вести диалог по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы "Итоги года".
"Мы знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог", – сказал президент.
Российский лидер подчеркнул, что Москва хочет завершить конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин. При этом он отметил, что Киев пока не готов к обсуждению территориальных вопросов.
"Послушайте, мы сможем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все. Они и тогда этого не захотели, и по результатам переговоров в Стамбуле сначала согласились. И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами", – сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.
