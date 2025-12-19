Рейтинг@Mail.ru
Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года - РИА Новости Крым, 19.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251219/vylov-osetrov-v-azovskom-more-planiruyut-razreshit-s-2027-goda-1151822012.html
Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
В Азовском море к 2027 году могут разрешить вылов осетра. Об этом сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Азовском море к 2027 году могут разрешить вылов осетра. Об этом сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, до того как Азовское море стало внутренним для России, украинские браконьеры "беспощадно выбивали этого осетра", в результате чего не происходило восстановления запасов этой рыбы ценной породы.Организацию процесса еще необходимо обсудить с кабинетом министров страны и с регионами, отметил он, так как те осетры, которые сейчас водятся в Азовском море – выведены на пяти осетровых заводах и выпущенные в море.Глава Росрыболовства уточнил, что в первые годы с начала добычи объемы вылова могут составить около 350 тонн. В дальнейшем, когда объемы выпуска мальков с рыбозаводов будут увеличены, можно будет добывать чуть больше.Ранее о том, что вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась, и возможности восстановления с 2027 вылова осетровых в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали глава одного из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко и глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.
Новости
азовское море, рыбный промысел в крыму, рыба, рыболовство, рыбалка, новости
Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года

С 2027 года в Азовском море могут разрешить вылавливать 350 тонн осетра в год

15:13 19.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОсетр
Осетр - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Азовском море к 2027 году могут разрешить вылов осетра. Об этом сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, до того как Азовское море стало внутренним для России, украинские браконьеры "беспощадно выбивали этого осетра", в результате чего не происходило восстановления запасов этой рыбы ценной породы.
"Сейчас, когда порядок более-менее наведен, запасы восстановились, мы видим, что можно открывать коммерческий промысел", — добавил Шестаков.
Организацию процесса еще необходимо обсудить с кабинетом министров страны и с регионами, отметил он, так как те осетры, которые сейчас водятся в Азовском море – выведены на пяти осетровых заводах и выпущенные в море.
"Это искусственный осетр, не дикий. В море они нагуливаются, и их можно изымать", - сказал Шестаков.
Глава Росрыболовства уточнил, что в первые годы с начала добычи объемы вылова могут составить около 350 тонн. В дальнейшем, когда объемы выпуска мальков с рыбозаводов будут увеличены, можно будет добывать чуть больше.
Ранее о том, что вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась, и возможности восстановления с 2027 вылова осетровых в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали глава одного из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко и глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.
Азовское мореРыбный промысел в КрымуРыбаРыболовствоРыбалкаНовости
 
