Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года

2025-12-19T15:13
2025-12-19T15:13
2025-12-19T15:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Азовском море к 2027 году могут разрешить вылов осетра. Об этом сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, до того как Азовское море стало внутренним для России, украинские браконьеры "беспощадно выбивали этого осетра", в результате чего не происходило восстановления запасов этой рыбы ценной породы.Организацию процесса еще необходимо обсудить с кабинетом министров страны и с регионами, отметил он, так как те осетры, которые сейчас водятся в Азовском море – выведены на пяти осетровых заводах и выпущенные в море.Глава Росрыболовства уточнил, что в первые годы с начала добычи объемы вылова могут составить около 350 тонн. В дальнейшем, когда объемы выпуска мальков с рыбозаводов будут увеличены, можно будет добывать чуть больше.Ранее о том, что вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась, и возможности восстановления с 2027 вылова осетровых в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали глава одного из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко и глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном и Азовском морях измельчала рыбаПутин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынкеЖивое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым.
В Азовском море к 2027 году могут разрешить вылов осетра. Об этом сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу "Россия 24"
.
По его словам, до того как Азовское море стало внутренним для России, украинские браконьеры "беспощадно выбивали этого осетра", в результате чего не происходило восстановления запасов этой рыбы ценной породы.
"Сейчас, когда порядок более-менее наведен, запасы восстановились, мы видим, что можно открывать коммерческий промысел", — добавил Шестаков.
Организацию процесса еще необходимо обсудить с кабинетом министров страны и с регионами, отметил он, так как те осетры, которые сейчас водятся в Азовском море – выведены на пяти осетровых заводах и выпущенные в море.
"Это искусственный осетр, не дикий. В море они нагуливаются, и их можно изымать", - сказал Шестаков.
Глава Росрыболовства уточнил, что в первые годы с начала добычи объемы вылова могут составить около 350 тонн. В дальнейшем, когда объемы выпуска мальков с рыбозаводов будут увеличены, можно будет добывать чуть больше.
Ранее о том, что вылов пиленгаса в Азовском море
можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась, и возможности восстановления с 2027 вылова осетровых в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали глава одного из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко и глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.
