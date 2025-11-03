Рейтинг@Mail.ru
В Черном и Азовском морях измельчала рыба - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Черном и Азовском морях измельчала рыба
В Черном и Азовском морях измельчала рыба - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Черном и Азовском морях измельчала рыба
В Черном и Азовском морях мельчает рыба. К такому выводу пришли специалисты рыбной промышленности, работающие на Крымском полуострове. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-03T08:42
2025-11-02T17:01
рыболовство
новости
новости крыма
черное море
азовское море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150624785_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_4aed1f457fbff34db25d9ab03aab35eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях мельчает рыба. К такому выводу пришли специалисты рыбной промышленности, работающие на Крымском полуострове.

"Природа вносит свои коррективы. Ни наука не может объяснить, никто. По всей вероятности, наш Азово-Черноморский ассортимент имеет синусоиду, так называемую цикличность. То есть это может быть 12-летний цикл, 6-летний цикл подъема популяции того или иного вида и также его спада по природным факторам", – сказал глава одно из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым об уменьшении размера рыбы.

Скрипниченко подчеркнул, что на рыбных прилавках магазинов и рынков продается только та рыба, которая утверждена правилами и нормами рыболовства по видовому составу и по размерному ряду.

"При том контроле, который сегодня осуществляется в рыбодобывающей отрасли на рыбоприемных пунктах, отслеживание продукта абсолютно соответствует его размерному ряду. Что касается хамсы, барабули и всех остальных видов рыб, размерный ряд выдержан, нет никаких перегибов в этом плане и нарушений правил рыбоводства", – сказал спикер.

При этом глава Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заметил, что хоть рыба и стала меньше по размерам, но это не значит, что рыбаки вылавливают "детей".

"Рыба стала мельче, но это не "дети". Мы обсуждали с учеными этот вопрос. Есть какая-то причина (уменьшения размеров рыбы – ред.), но она связана чисто с биологией. Была версия, что, может, рыбаки все-таки виноваты, переловили, но траловый промысел ведется на огромных пространствах – от мыса Тарханкут до Сочи. И везде рыба такая", – сказал глава ассоциации рыбопромышленников.

Он добавил, что рыба такого небольшого размера нерестится и воспроизводится. При этом, сказал Сивочуб, черноморская килька за последние несколько лет стала крупнее.

"Пройдет время, и ставрида будет крупнее, и барабуля. Надо немного подождать. Здесь очевидная цикличность", – подытожил спикер.
черное море
азовское море
рыболовство, новости, новости крыма, черное море, азовское море
В Черном и Азовском морях измельчала рыба

Рыба в Черном и Азовском морях стала мельче размерами

08:42 03.11.2025
 
© Официальный канал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)Рыба
Рыба
© Официальный канал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях мельчает рыба. К такому выводу пришли специалисты рыбной промышленности, работающие на Крымском полуострове.

"Природа вносит свои коррективы. Ни наука не может объяснить, никто. По всей вероятности, наш Азово-Черноморский ассортимент имеет синусоиду, так называемую цикличность. То есть это может быть 12-летний цикл, 6-летний цикл подъема популяции того или иного вида и также его спада по природным факторам", – сказал глава одно из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым об уменьшении размера рыбы.

Скрипниченко подчеркнул, что на рыбных прилавках магазинов и рынков продается только та рыба, которая утверждена правилами и нормами рыболовства по видовому составу и по размерному ряду.
"При том контроле, который сегодня осуществляется в рыбодобывающей отрасли на рыбоприемных пунктах, отслеживание продукта абсолютно соответствует его размерному ряду. Что касается хамсы, барабули и всех остальных видов рыб, размерный ряд выдержан, нет никаких перегибов в этом плане и нарушений правил рыбоводства", – сказал спикер.
При этом глава Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заметил, что хоть рыба и стала меньше по размерам, но это не значит, что рыбаки вылавливают "детей".

"Рыба стала мельче, но это не "дети". Мы обсуждали с учеными этот вопрос. Есть какая-то причина (уменьшения размеров рыбы – ред.), но она связана чисто с биологией. Была версия, что, может, рыбаки все-таки виноваты, переловили, но траловый промысел ведется на огромных пространствах – от мыса Тарханкут до Сочи. И везде рыба такая", – сказал глава ассоциации рыбопромышленников.

Он добавил, что рыба такого небольшого размера нерестится и воспроизводится. При этом, сказал Сивочуб, черноморская килька за последние несколько лет стала крупнее.
"Пройдет время, и ставрида будет крупнее, и барабуля. Надо немного подождать. Здесь очевидная цикличность", – подытожил спикер.
РыболовствоНовостиНовости КрымаЧерное мореАзовское море
 
