https://crimea.ria.ru/20251103/v-chernom-i-azovskom-moryakh-izmelchala-ryba-1150492200.html
В Черном и Азовском морях измельчала рыба
В Черном и Азовском морях измельчала рыба - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Черном и Азовском морях измельчала рыба
В Черном и Азовском морях мельчает рыба. К такому выводу пришли специалисты рыбной промышленности, работающие на Крымском полуострове. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-03T08:42
2025-11-03T08:42
2025-11-02T17:01
рыболовство
новости
новости крыма
черное море
азовское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150624785_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_4aed1f457fbff34db25d9ab03aab35eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях мельчает рыба. К такому выводу пришли специалисты рыбной промышленности, работающие на Крымском полуострове.Скрипниченко подчеркнул, что на рыбных прилавках магазинов и рынков продается только та рыба, которая утверждена правилами и нормами рыболовства по видовому составу и по размерному ряду."При том контроле, который сегодня осуществляется в рыбодобывающей отрасли на рыбоприемных пунктах, отслеживание продукта абсолютно соответствует его размерному ряду. Что касается хамсы, барабули и всех остальных видов рыб, размерный ряд выдержан, нет никаких перегибов в этом плане и нарушений правил рыбоводства", – сказал спикер.При этом глава Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заметил, что хоть рыба и стала меньше по размерам, но это не значит, что рыбаки вылавливают "детей".Он добавил, что рыба такого небольшого размера нерестится и воспроизводится. При этом, сказал Сивочуб, черноморская килька за последние несколько лет стала крупнее."Пройдет время, и ставрида будет крупнее, и барабуля. Надо немного подождать. Здесь очевидная цикличность", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбыХолодноводные обитатели Черного моря могут исчезнутьВ Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150624785_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_edaed4b29989fa43fd1f88f665cf37c3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыболовство, новости, новости крыма, черное море, азовское море
В Черном и Азовском морях измельчала рыба
Рыба в Черном и Азовском морях стала мельче размерами
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях мельчает рыба. К такому выводу пришли специалисты рыбной промышленности, работающие на Крымском полуострове.
"Природа вносит свои коррективы. Ни наука не может объяснить, никто. По всей вероятности, наш Азово-Черноморский ассортимент имеет синусоиду, так называемую цикличность. То есть это может быть 12-летний цикл, 6-летний цикл подъема популяции того или иного вида и также его спада по природным факторам", – сказал глава одно из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым об уменьшении размера рыбы.
Скрипниченко подчеркнул, что на рыбных прилавках магазинов и рынков продается только та рыба, которая утверждена правилами и нормами рыболовства по видовому составу и по размерному ряду.
"При том контроле, который сегодня осуществляется в рыбодобывающей отрасли на рыбоприемных пунктах, отслеживание продукта абсолютно соответствует его размерному ряду. Что касается хамсы, барабули и всех остальных видов рыб, размерный ряд выдержан, нет никаких перегибов в этом плане и нарушений правил рыбоводства", – сказал спикер.
При этом глава Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заметил, что хоть рыба и стала меньше по размерам, но это не значит, что рыбаки вылавливают "детей".
"Рыба стала мельче, но это не "дети". Мы обсуждали с учеными этот вопрос. Есть какая-то причина (уменьшения размеров рыбы – ред.), но она связана чисто с биологией. Была версия, что, может, рыбаки все-таки виноваты, переловили, но траловый промысел ведется на огромных пространствах – от мыса Тарханкут до Сочи. И везде рыба такая", – сказал глава ассоциации рыбопромышленников.
Он добавил, что рыба такого небольшого размера нерестится и воспроизводится. При этом, сказал Сивочуб, черноморская килька за последние несколько лет стала крупнее.
"Пройдет время, и ставрида будет крупнее, и барабуля. Надо немного подождать. Здесь очевидная цикличность", – подытожил спикер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: