В Черном и Азовском морях измельчала рыба

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях мельчает рыба. К такому выводу пришли специалисты рыбной промышленности, работающие на Крымском полуострове.Скрипниченко подчеркнул, что на рыбных прилавках магазинов и рынков продается только та рыба, которая утверждена правилами и нормами рыболовства по видовому составу и по размерному ряду."При том контроле, который сегодня осуществляется в рыбодобывающей отрасли на рыбоприемных пунктах, отслеживание продукта абсолютно соответствует его размерному ряду. Что касается хамсы, барабули и всех остальных видов рыб, размерный ряд выдержан, нет никаких перегибов в этом плане и нарушений правил рыбоводства", – сказал спикер.При этом глава Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заметил, что хоть рыба и стала меньше по размерам, но это не значит, что рыбаки вылавливают "детей".Он добавил, что рыба такого небольшого размера нерестится и воспроизводится. При этом, сказал Сивочуб, черноморская килька за последние несколько лет стала крупнее."Пройдет время, и ставрида будет крупнее, и барабуля. Надо немного подождать. Здесь очевидная цикличность", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбыХолодноводные обитатели Черного моря могут исчезнутьВ Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты

