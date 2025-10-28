Рейтинг@Mail.ru
Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты
Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты
Вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла популяция некоторых видов осетровых – с 2027 года могут быть выданы небольшие объемы для специализированного промысла. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали глава одного из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко и глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.По его словам, с 2014 года существовал запрет на добычу пиленгаса, так как при украинской бытности использования водных биологических ресурсов Азовского моря запасы этого вида рыбы были исчерпаны на 90%. Десятилетний запрет на добычу привел к увеличению популяции.Он считает, что теперь слово за научным сообществом: если ученые сделают соответствующие выводы и проверят запасы этой рыбы, то ее добычу можно будет восстановить в прежнем объеме, а прилавки Крыма наполнятся хорошим и свежим продуктом.Анатолия Скрипниченко поддержал и министр сельского хозяйства Крыма Денис Картюк. Он считает, что не только пиленгас, но и популяция некоторых видов осетровых также выросла благодаря запрету на лов.Читайте также на РИА Новости Крым:Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икраПроизводство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевВ Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы
крым
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла популяция некоторых видов осетровых – с 2027 года могут быть выданы небольшие объемы для специализированного промысла. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали глава одного из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко и глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.
По его словам, с 2014 года существовал запрет на добычу пиленгаса, так как при украинской бытности использования водных биологических ресурсов Азовского моря запасы этого вида рыбы были исчерпаны на 90%. Десятилетний запрет на добычу привел к увеличению популяции.

"Практически численность восстановлена в Азовском море. На протяжении предыдущих двух лет Росрыболовством изменены правила по добыче пиленгаса: дали доступ судам для промышленного лова в виде прилова, а зимняя путина 2024 года показала достойные выловы", – отметил специалист рыбного промысла.

Он считает, что теперь слово за научным сообществом: если ученые сделают соответствующие выводы и проверят запасы этой рыбы, то ее добычу можно будет восстановить в прежнем объеме, а прилавки Крыма наполнятся хорошим и свежим продуктом.
Анатолия Скрипниченко поддержал и министр сельского хозяйства Крыма Денис Картюк. Он считает, что не только пиленгас, но и популяция некоторых видов осетровых также выросла благодаря запрету на лов.

"Прекратился варварский браконьерский вылов осетровых в Азовском море. Кроме этого, эффективно работают рыборазводные заводы, Росрыболовство из года в год выпускает тысячи мальков осетровых. В конце концов, это дало эффект. Я предполагаю, что с 2027 года будут выданы небольшие объемы для специализированного промысла осетровых в Азовском море", – уверен Валерий Сивочуб.

Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра
Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
В Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы
 
