Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты

Вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла... РИА Новости Крым, 28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вылов пиленгаса в Азовском море можно восстановить в прежних объемах, так как популяция этого вида рыбы восстановилась. Также благодаря запрету на лов выросла популяция некоторых видов осетровых – с 2027 года могут быть выданы небольшие объемы для специализированного промысла. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали глава одного из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко и глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.По его словам, с 2014 года существовал запрет на добычу пиленгаса, так как при украинской бытности использования водных биологических ресурсов Азовского моря запасы этого вида рыбы были исчерпаны на 90%. Десятилетний запрет на добычу привел к увеличению популяции.Он считает, что теперь слово за научным сообществом: если ученые сделают соответствующие выводы и проверят запасы этой рыбы, то ее добычу можно будет восстановить в прежнем объеме, а прилавки Крыма наполнятся хорошим и свежим продуктом.Анатолия Скрипниченко поддержал и министр сельского хозяйства Крыма Денис Картюк. Он считает, что не только пиленгас, но и популяция некоторых видов осетровых также выросла благодаря запрету на лов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икраПроизводство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевВ Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы

