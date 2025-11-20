https://crimea.ria.ru/20251120/zhivoe-serebro-v-kholodnoy-vode-v-krymu-naraschivayut-proizvodstvo-foreli-1151059022.html

Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели

Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели

Температура Черного моря у берегов Западного Крыма сейчас совсем не туристическая – примерно 13 градусов. Но для радужной форели холодная вода – самая... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T16:50

2025-11-20T16:50

2025-11-20T17:09

денис кратюк

рыба

крым

минсельхоз крыма

новости крыма

видео

рыболовство

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151059261_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_607fd5de27567b481fef7d45525ac54e.jpg

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, 20 ноя – РИА Новости Крым. Температура Черного моря у берегов Западного Крыма сейчас совсем не туристическая – примерно 13 градусов. Но для радужной форели холодная вода – самая комфортная. В Черноморском районе работает предприятие, которое выращивает деликатес в наилучших для него условиях – в морской холодной воде.Но в море форель появляется не сразу. Сначала рыбу выращивают из икринок в пресных искусственных водоемах в Джанкойском районе. Когда рыбины достигают веса около 400 граммов, рассказывают рыбоводы, их привозят на морское побережье и заселяют в специальные садки в море. Каждый из садков вмещает 15 тонн рыбы, в длину он 15 метров. Но дна садок не достигает – и сверху, и снизу, и со всех сторон "рыбий дом" омывает морская вода.А еще, добавляет рыбовод Евгений Савиновский, в соленой и холодной морской воде форель меньше болеет, ее не мучают паразиты.Качество местной форели подтверждают и сами рыбоводы, которые трудятся здесь круглогодично: зимой и весной растят форель, а летом и осенью, когда садки пусты, ремонтируют их, поддерживают ферму."Эта рыба абсолютно чистая. Ее можно всем есть – никаких гормонов или химии", - рассказывает работник Денис.Он тащит в лодку большой мешок специального корма для рыб. В составе гранул – мясная и рыбная мука, соя и пшеница, и никаких "ешек". Пахнет корм даже приятно – так же, как и корм для аквариумных рыбок.Дважды в день в любую погоду, в зимние шторма и самый сильный ветер рыбоводы на моторных лодках от берега идут к садкам, чтобы накормить своих подопечных.В садках здесь абсолютный "женсовет", только рыбы-девочки: технология выращивания позволяет отделить самцов от самок уже на стадии икринок.В год только это предприятие поставляет на рынки всей России 120 тонн свежей рыбы. Направление для развития - крайне перспективное, особенно в районе Западного Крыма, уверен министр сельского хозяйства республики:"Тут близко находятся отмелевые участки. И со штормами там ситуация попроще, чем на Южном берегу, поэтому технология имеет место быть".Цифры говорят сами за себя. Если в прошлом году Крым поставил на рынок 267 тонн рыбы, выращенной в садках, то в этом – уже 607 тонн, назвал цифры Денис Кратюк. Он считает этот объем стартовым. По мнению министра, Крым вполне может стабильно выращивать 1500-2000 тонн первоклассной рыбы. Для этого государство старается помочь аквакультуре в выращивании мальков или икры, из которой потом и родятся маленькие форельки."Среди мер поддержки у нас есть выделение средств на зарыбление, на эти цели было выделено порядка 25 миллионов рублей. Сейчас также идет помощь идет на компенсацию затрат предприятиям, которые выращивают рыбу. На эти цели, я думаю, до конца года мы выделим порядка 26-30 миллионов", - сказал министр.Всего же в Крыму аквакультурой заняты 137 предприятий, из них треть выращивает свою продукцию – рыбу и моллюсков – в море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251113/zagryaznennaya-mazutom-ryba-v-magazinakh-strany--novyy-feyk-1150888025.html

https://crimea.ria.ru/20251117/v-sevastopole-podesheveli-myaso-i-morozhenaya-ryba-1150975470.html

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, рыба, крым, минсельхоз крыма, новости крыма, видео, рыболовство, черное море