Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251029/putin-poruchil-uvelichit-kolichestvo-moreproduktov-na-vnutrennem-rynke-1150515631.html
Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке
Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке
Внутренний рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T13:48
2025-10-29T13:51
россия
рыболовство
рыба
новости
владимир путин (политик)
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148816603_0:0:985:554_1920x0_80_0_0_1345659a5032916a7f47660a6be9d731.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Внутренний рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что Россия располагает уникальными запасами биоресурсов, и очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку.Глава государства обратил внимание, что уровень потребления рыбы и морепродуктов на душу населения в РФ сегодня составляет порядка 24 килограммов в год, тогда как согласно рекомендациям Минздрава он должен составлять 28 кг.Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. На нем выступили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148816603_0:1:986:740_1920x0_80_0_0_f9831d80429dc8fb554bc168372113fb.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рыболовство, рыба, новости, владимир путин (политик), правительство россии
Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке

Улов российских рыбаков должен в первую очередь идти на внутренний рынок – Путин

13:48 29.10.2025 (обновлено: 13:51 29.10.2025)
 
© РосрыболовствоРыболовство
Рыболовство
© Росрыболовство
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Внутренний рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что Россия располагает уникальными запасами биоресурсов, и очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку.
Глава государства обратил внимание, что уровень потребления рыбы и морепродуктов на душу населения в РФ сегодня составляет порядка 24 килограммов в год, тогда как согласно рекомендациям Минздрава он должен составлять 28 кг.
Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. На нем выступили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияРыболовствоРыбаНовостиВладимир Путин (политик)Правительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии
15:21Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
15:08В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно
15:04Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон"
14:53Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - Путин
14:51Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин
14:47Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
14:25Новости СВО: потери Киева составили более 1300 боевиков за сутки
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:02В Севастополе возобновили движение катеров и парома
13:48Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке
13:44Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году
13:39В Севастополе повторно закрыли рейд
13:30Государственная премия Крыма выросла до 500 тысяч рублей
13:15В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
13:11В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА
13:06Крупный взрыв произошел на Солнце
12:51Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
12:45Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной
12:10Песков прокомментировал военное присутствие США возле Венесуэлы
Лента новостейМолния