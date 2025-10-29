https://crimea.ria.ru/20251029/putin-poruchil-uvelichit-kolichestvo-moreproduktov-na-vnutrennem-rynke-1150515631.html

Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке

Внутренний рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. РИА Новости Крым, 29.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Внутренний рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что Россия располагает уникальными запасами биоресурсов, и очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку.Глава государства обратил внимание, что уровень потребления рыбы и морепродуктов на душу населения в РФ сегодня составляет порядка 24 килограммов в год, тогда как согласно рекомендациям Минздрава он должен составлять 28 кг.Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. На нем выступили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

