У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин
2025-12-19T12:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Благодаря умелым действиям российских войск у вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось стратегических резервов, это должно побудить Киев к урегулированию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".Ранее министр обороны РФ Андрей белоусов сообщил, что ВСУ потеряли практически 500 тысяч военнослужащих, вследствие чего Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.Президент России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – ПутинВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – ГерасимовАрмия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
владимир путин (политик), россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , прямая линия с владимиром путиным, новости, вооруженные силы россии, украина
