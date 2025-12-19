Рейтинг@Mail.ru
У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2025
У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин
У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2025
У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин
Благодаря умелым действиям российских войск у вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось стратегических резервов, это должно побудить Киев к... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Благодаря умелым действиям российских войск у вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось стратегических резервов, это должно побудить Киев к урегулированию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".Ранее министр обороны РФ Андрей белоусов сообщил, что ВСУ потеряли практически 500 тысяч военнослужащих, вследствие чего Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.Президент России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.
У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин

Стратегических резервов у ВСУ практически не осталось – Путин

12:48 19.12.2025 (обновлено: 12:51 19.12.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Благодаря умелым действиям российских войск у вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось стратегических резервов, это должно побудить Киев к урегулированию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".
"Проблема для него (противника – ред.) еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами", - отметил глава государства.
Ранее министр обороны РФ Андрей белоусов сообщил, что ВСУ потеряли практически 500 тысяч военнослужащих, вследствие чего Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.
Президент России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.
