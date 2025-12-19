https://crimea.ria.ru/20251219/krymchanin-dal-vzyatku-pravookhranitelyu-prigovor-suda--7-let-kolonii-1151819768.html

Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии

Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии

За взятку в полмиллиона рублей представителю правоохранительных органов крымчанин отправится в колонию на 7 лет. Мужчина предлагал "замять" дело о найденном в... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T12:52

2025-12-19T12:52

2025-12-19T12:52

новости крыма

крым

суд

верховный суд крыма

происшествия

взятка

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. За взятку в полмиллиона рублей представителю правоохранительных органов крымчанин отправится в колонию на 7 лет. Мужчина предлагал "замять" дело о найденном в его подвале авиационно-техническом оборудовании. Об этом сообщили в Верховном суд Республики Крым.По информации материалов дела, в ходе обследования нежилого подвального помещения, находящегося в пользовании у осужденного, было обнаружено авиационно-техническое оборудование, принадлежащее осужденному. Это послужило основанием для усмотрения в его действиях признаков тяжкого состава преступления против общественной безопасности.Осужденный неоднократно предлагал представителю правоохранительных органов денежные средства за неизъятие обнаруженного. О факте коррупции правоохранитель сообщил руководству, добавили представители суда.Исследовав доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины осужденного в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере).Суд апелляционной инстанции, согласился с выводами суда первой инстанции о доказанности вины осужденного в совершении инкриминируемого ему преступления, а назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному. Приговор суда вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что жителя Евпатории арестовали по обвинению в даче взятки сотруднику республиканского управления ФСБ в особо крупном размере. Желая избежать уголовной ответственности, он, встретившись с оперативным сотрудником его служебном кабинете, передал ему взятку в размере 1,8 млн рублей. Его взяли с поличным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницуКрымского педагога подозревают в получении взяток за зачетыВзятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, суд, верховный суд крыма, происшествия, взятка, приговор