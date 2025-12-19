https://crimea.ria.ru/20251219/krymchanin-dal-vzyatku-pravookhranitelyu-prigovor-suda--7-let-kolonii-1151819768.html
Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. За взятку в полмиллиона рублей представителю правоохранительных органов крымчанин отправится в колонию на 7 лет. Мужчина предлагал "замять" дело о найденном в его подвале авиационно-техническом оборудовании. Об этом сообщили в Верховном суд Республики Крым.По информации материалов дела, в ходе обследования нежилого подвального помещения, находящегося в пользовании у осужденного, было обнаружено авиационно-техническое оборудование, принадлежащее осужденному. Это послужило основанием для усмотрения в его действиях признаков тяжкого состава преступления против общественной безопасности.Осужденный неоднократно предлагал представителю правоохранительных органов денежные средства за неизъятие обнаруженного. О факте коррупции правоохранитель сообщил руководству, добавили представители суда.Исследовав доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины осужденного в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере).Суд апелляционной инстанции, согласился с выводами суда первой инстанции о доказанности вины осужденного в совершении инкриминируемого ему преступления, а назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному. Приговор суда вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что жителя Евпатории арестовали по обвинению в даче взятки сотруднику республиканского управления ФСБ в особо крупном размере. Желая избежать уголовной ответственности, он, встретившись с оперативным сотрудником его служебном кабинете, передал ему взятку в размере 1,8 млн рублей. Его взяли с поличным.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. За взятку в полмиллиона рублей представителю правоохранительных органов крымчанин отправится в колонию на 7 лет. Мужчина предлагал "замять" дело о найденном в его подвале авиационно-техническом оборудовании. Об этом сообщили в Верховном суд Республики Крым.
По информации материалов дела, в ходе обследования нежилого подвального помещения, находящегося в пользовании у осужденного, было обнаружено авиационно-техническое оборудование, принадлежащее осужденному. Это послужило основанием для усмотрения в его действиях признаков тяжкого состава преступления против общественной безопасности.
Осужденный неоднократно предлагал представителю правоохранительных органов денежные средства за неизъятие обнаруженного. О факте коррупции правоохранитель сообщил руководству, добавили представители суда.
"Осужденный был задержан в момент передачи денежных средств представителю правоохранительных органов в размере 500 000 рублей. В суде мужчина признал себя виновным, раскаялся в содеянном и дал показания, соответствующие фактическим обстоятельствам дела", – уточнили в сообщении.
Исследовав доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины осужденного в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере).
"Мужчине назначено наказание наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Денежные средства в сумме 500 000 рублей, являвшиеся предметом взятки, были конфискованы в доход государства", – сказано в заключении суда.
Суд апелляционной инстанции, согласился с выводами суда первой инстанции о доказанности вины осужденного в совершении инкриминируемого ему преступления, а назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному. Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что жителя Евпатории арестовали по обвинению в даче взятки сотруднику республиканского управления ФСБ
в особо крупном размере. Желая избежать уголовной ответственности, он, встретившись с оперативным сотрудником его служебном кабинете, передал ему взятку в размере 1,8 млн рублей. Его взяли с поличным.
