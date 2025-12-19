https://crimea.ria.ru/20251219/chego-stoyat-na-poroge-zakhodi-v-dom--putin-o-zelenskom-v-kupyanske-1151820783.html
"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске - РИА Новости Крым, 19.12.2025
"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
Президент России Владимир Путин прокомментировал распространенное видео с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который якобы стоит у стелы в Купянске. РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал распространенное видео с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который якобы стоит у стелы в Купянске. При этом Путин с иронией отметил, что стела расположена на расстоянии около километра от въезда в город.Он также отметил, что Киев пытается вернуть утраченные позиции любой ценой, в частности в районе Красноармейска.Президент России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД РоссииНовости СВО: армия России выдавливает противника из ДонбассаС какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным
Путин назвал Зеленского артистом и с иронией прокомментировал его фото у стелы в Купянске
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал распространенное видео с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который якобы стоит у стелы в Купянске.
"Он же артист, и артист талантливый, я говорю без всякой иронии. Мы знаем это и по его фильмам еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет", - ответил президент на вопрос о достоверности кадров Зеленского.
При этом Путин с иронией отметил, что стела расположена на расстоянии около километра от въезда в город.
"Ну, чего стоять на пороге-то? Заходи в дом. Правильно?", – пошутил российский лидер.
Он также отметил, что Киев пытается вернуть утраченные позиции любой ценой, в частности в районе Красноармейска.
"Сейчас противник успехов не имеет. Проблема для него еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери стратегических резервов. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами", - сказал российский лидер
Президент России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.
