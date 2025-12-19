Рейтинг@Mail.ru
"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/chego-stoyat-na-poroge-zakhodi-v-dom--putin-o-zelenskom-v-kupyanske-1151820783.html
"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске - РИА Новости Крым, 19.12.2025
"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
Президент России Владимир Путин прокомментировал распространенное видео с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который якобы стоит у стелы в Купянске. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T12:57
2025-12-19T12:57
владимир путин (политик)
новости
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский
купянск
прямая линия с владимиром путиным
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151818456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42e8505a2de49f6bf0966fd802d0c75b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал распространенное видео с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который якобы стоит у стелы в Купянске. При этом Путин с иронией отметил, что стела расположена на расстоянии около километра от въезда в город.Он также отметил, что Киев пытается вернуть утраченные позиции любой ценой, в частности в районе Красноармейска.Президент России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД РоссииНовости СВО: армия России выдавливает противника из ДонбассаС какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным
купянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151818456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84838b45868f4336f8eb70f736eba31b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский, купянск, прямая линия с владимиром путиным
"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске

Путин назвал Зеленского артистом и с иронией прокомментировал его фото у стелы в Купянске

12:57 19.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк"Итоги года" с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал распространенное видео с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который якобы стоит у стелы в Купянске.

"Он же артист, и артист талантливый, я говорю без всякой иронии. Мы знаем это и по его фильмам еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет", - ответил президент на вопрос о достоверности кадров Зеленского.

При этом Путин с иронией отметил, что стела расположена на расстоянии около километра от въезда в город.

"Ну, чего стоять на пороге-то? Заходи в дом. Правильно?", – пошутил российский лидер.

Он также отметил, что Киев пытается вернуть утраченные позиции любой ценой, в частности в районе Красноармейска.
"Сейчас противник успехов не имеет. Проблема для него еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери стратегических резервов. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами", - сказал российский лидер
Президент России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД России
Новости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса
С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным
 
Владимир Путин (политик)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир ЗеленскийКупянскПрямая линия с Владимиром Путиным
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
14:14В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
14:07Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
13:57Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
13:40Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
13:33Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
13:31Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
13:25Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
13:06Путин рассказал об экономической ситуации в России
12:57"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
12:55Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы
12:52Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии
12:48У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин
12:44Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ
12:34Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин
12:27Прямую линию Путина смотрит сейчас весь Запад: каких заявлений ждут
12:25Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
12:18В Таганроге взорвались обломки украинского дрона
12:17В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
12:16Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим
Лента новостейМолния