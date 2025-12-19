https://crimea.ria.ru/20251219/chego-stoyat-na-poroge-zakhodi-v-dom--putin-o-zelenskom-v-kupyanske-1151820783.html

"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске

Президент России Владимир Путин прокомментировал распространенное видео с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который якобы стоит у стелы в Купянске. РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал распространенное видео с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который якобы стоит у стелы в Купянске. При этом Путин с иронией отметил, что стела расположена на расстоянии около километра от въезда в город.Он также отметил, что Киев пытается вернуть утраченные позиции любой ценой, в частности в районе Красноармейска.Президент России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД РоссииНовости СВО: армия России выдавливает противника из ДонбассаС какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным

