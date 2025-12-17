https://crimea.ria.ru/20251217/zhitelya-evpatorii-vzyali-pod-strazhu-za-vzyatku-v-18-mln-sotrudniku-fsb-1151730191.html
Жителя Евпатории взяли под стражу за взятку в 1,8 млн сотруднику ФСБ
2025-12-17T11:17
2025-12-17T11:17
2025-12-17T11:35
11:17 17.12.2025 (обновлено: 11:35 17.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Жителя Евпатории арестовали по обвинению в даче взятки сотруднику республиканского управления ФСБ в особо крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.
Ранее силовики зафиксировали противоправные действия евпаторийца в сфере незаконной миграции, по которым в будущем должно быть принято процессуальное решение. Желая избежать уголовной ответственности, он, встретившись с оперативным сотрудником его служебном кабинете, передал ему взятку в размере 1,8 млн рублей. Его взяли с поличным.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с коллегами из республиканского управления ФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Евпатории. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Фигурант находится под стражей. Свою вину он признал. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее 46-летий житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы
.
