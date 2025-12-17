https://crimea.ria.ru/20251217/vtb-chislo-biznesmenov-na-avtouproschenke-vyroslo-v-tri-raza-1151731493.html

ВТБ: число бизнесменов на "автоупрощенке" выросло в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году число клиентов малого бизнеса ВТБ, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН), выросло в три раза, сообщает пресс-служба банка.По оценке кредитного учреждения, прямая финансовая выгода от перехода на автоУСН для предприятия может составлять до 790 тысяч рублей в год. По расчетам ВТБ, наибольшую выгоду в 2025 году получают предприятия с годовым оборотом до 5 миллионов рублей.С начала года количество клиентов малого бизнеса ВТБ, выбравших автоУСН, выросло втрое. Большинство из них работают в розничной торговле или сфере услуг. Более 40% предпринимателей живут в Москве и Московской области, около 10% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди самых активных регионов также Республика Татарстан, Краснодарский край, Республика Крым и город Севастополь.ВТБ одним из первых присоединился к проекту по внедрению автоУСН. Бесплатный сервис банка позволяет в несколько кликов перевести бизнес на специальный налоговый режим и полностью автоматизировать взаимодействие с налоговой службой.АвтоУСН — специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Им могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, доход должен не превышать 60 миллионов рублей в год, а численность сотрудников — пяти человек. Эксперимент по внедрению автоУСН проводится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. В настоящее время в нем участвуют 67 регионов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

