https://crimea.ria.ru/20251217/vtb-chislo-biznesmenov-na-avtouproschenke-vyroslo-v-tri-raza-1151731493.html
ВТБ: число бизнесменов на "автоупрощенке" выросло в три раза
ВТБ: число бизнесменов на "автоупрощенке" выросло в три раза - РИА Новости Крым, 17.12.2025
ВТБ: число бизнесменов на "автоупрощенке" выросло в три раза
В 2025 году число клиентов малого бизнеса ВТБ, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН), выросло в три раза, сообщает... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T12:28
2025-12-17T12:28
2025-12-17T12:28
втб
налоги
банк
деньги
финансы
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году число клиентов малого бизнеса ВТБ, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН), выросло в три раза, сообщает пресс-служба банка.По оценке кредитного учреждения, прямая финансовая выгода от перехода на автоУСН для предприятия может составлять до 790 тысяч рублей в год. По расчетам ВТБ, наибольшую выгоду в 2025 году получают предприятия с годовым оборотом до 5 миллионов рублей.С начала года количество клиентов малого бизнеса ВТБ, выбравших автоУСН, выросло втрое. Большинство из них работают в розничной торговле или сфере услуг. Более 40% предпринимателей живут в Москве и Московской области, около 10% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди самых активных регионов также Республика Татарстан, Краснодарский край, Республика Крым и город Севастополь.ВТБ одним из первых присоединился к проекту по внедрению автоУСН. Бесплатный сервис банка позволяет в несколько кликов перевести бизнес на специальный налоговый режим и полностью автоматизировать взаимодействие с налоговой службой.АвтоУСН — специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Им могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, доход должен не превышать 60 миллионов рублей в год, а численность сотрудников — пяти человек. Эксперимент по внедрению автоУСН проводится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. В настоящее время в нем участвуют 67 регионов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_42c2b200d0e6830b81a82660e92e2a83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, налоги, банк, деньги, финансы, бизнес
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году число клиентов малого бизнеса ВТБ, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН), выросло в три раза, сообщает пресс-служба банка.
По оценке кредитного учреждения, прямая финансовая выгода от перехода на автоУСН для предприятия может составлять до 790 тысяч рублей в год. По расчетам ВТБ, наибольшую выгоду в 2025 году получают предприятия с годовым оборотом до 5 миллионов рублей.
С начала года количество клиентов малого бизнеса ВТБ, выбравших автоУСН, выросло втрое. Большинство из них работают в розничной торговле или сфере услуг. Более 40% предпринимателей живут в Москве и Московской области, около 10% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди самых активных регионов также Республика Татарстан, Краснодарский край, Республика Крым и город Севастополь.
ВТБ одним из первых присоединился к проекту по внедрению автоУСН. Бесплатный сервис банка позволяет в несколько кликов перевести бизнес на специальный налоговый режим и полностью автоматизировать взаимодействие с налоговой службой.
"АвтоУСН набирает популярность среди предпринимателей как удобный и эффективный инструмент налогового администрирования. Расширяющаяся география эксперимента открывает новые перспективы для развития малого бизнеса по всей стране. Наш анализ показывает, что автоУСН также приносит бизнесу ощутимую финансовую выгоду от снижения фискальной нагрузки и затрат на ведение бухгалтерии", — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
АвтоУСН — специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Им могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, доход должен не превышать 60 миллионов рублей в год, а численность сотрудников — пяти человек. Эксперимент по внедрению автоУСН проводится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. В настоящее время в нем участвуют 67 регионов России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.