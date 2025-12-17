https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-ostanovili-nepravomernuyu-dobychu-poleznykh-iskopaemykh-1151734494.html
В Крыму остановили неправомерную добычу полезных ископаемых
2025-12-17T12:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма приостановлена неправомерная добыча полезных ископаемых на землях сельхозназначения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.В ведомстве пояснили, поскольку земли сельхозначения могут использоваться только по прямому назначению, прокурор обратился в суд с иском о запрете проведения работ, направленных на восстановление плодородного слоя почвы.Ранее сообщалось, что добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть по итогам трех кварталов текущего года.В 2016 году на территории Республики Крым открыто 14 новых месторождений полезных ископаемых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в КрымуКак сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету РоссииРоссия ударила по аэродрому у Одессы в ответ на атаку "Черноморнефтегаза"
