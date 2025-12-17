Рейтинг@Mail.ru
В Крыму остановили неправомерную добычу полезных ископаемых - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-ostanovili-nepravomernuyu-dobychu-poleznykh-iskopaemykh-1151734494.html
В Крыму остановили неправомерную добычу полезных ископаемых
В Крыму остановили неправомерную добычу полезных ископаемых - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму остановили неправомерную добычу полезных ископаемых
В Первомайском районе Крыма приостановлена неправомерная добыча полезных ископаемых на землях сельхозназначения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T12:33
2025-12-17T12:33
крым
полезные ископаемые
первомайский район
прокуратура республики крым
новости крыма
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151734382_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6358725d580ffd8677bec220ccdc9f4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма приостановлена неправомерная добыча полезных ископаемых на землях сельхозназначения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.В ведомстве пояснили, поскольку земли сельхозначения могут использоваться только по прямому назначению, прокурор обратился в суд с иском о запрете проведения работ, направленных на восстановление плодородного слоя почвы.Ранее сообщалось, что добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть по итогам трех кварталов текущего года.В 2016 году на территории Республики Крым открыто 14 новых месторождений полезных ископаемых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в КрымуКак сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету РоссииРоссия ударила по аэродрому у Одессы в ответ на атаку "Черноморнефтегаза"
крым
первомайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151734382_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1c06b42432520e870e53d94ce8e06576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, полезные ископаемые, первомайский район, прокуратура республики крым, новости крыма, земля
В Крыму остановили неправомерную добычу полезных ископаемых

В Первомайском районе Крыма остановили добычу полезных ископаемых на сельхозземлях

12:33 17.12.2025
 
© Прокуратура КрымаВ Первомайском районе Крыма остановили добычу полезных ископаемых на сельхозземлях
В Первомайском районе Крыма остановили добычу полезных ископаемых на сельхозземлях
© Прокуратура Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма приостановлена неправомерная добыча полезных ископаемых на землях сельхозназначения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
"По иску природоохранного прокурора приостановлена деятельность по добыче полезных ископаемых в Первомайском районе. Фирмой использовались земельные участки сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности по добыче полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, поскольку земли сельхозначения могут использоваться только по прямому назначению, прокурор обратился в суд с иском о запрете проведения работ, направленных на восстановление плодородного слоя почвы.
Ранее сообщалось, что добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть по итогам трех кварталов текущего года.
В 2016 году на территории Республики Крым открыто 14 новых месторождений полезных ископаемых.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму
Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России
Россия ударила по аэродрому у Одессы в ответ на атаку "Черноморнефтегаза"
 
КрымПолезные ископаемыеПервомайский районПрокуратура Республики КрымНовости КрымаЗемля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО
15:05Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
14:58Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
14:52Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
14:49Путин отметил участие военных КНДР в разминировании Курской области
14:44Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
14:25НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов
14:24Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
14:19Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"
14:18Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных
14:11Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин
14:05Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
13:59"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
13:54Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин
13:51Заявление Лукашенко о Крыме очень значимо именно сейчас – мнение
13:40В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
13:31В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых
13:26Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках
13:14Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков
13:10В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье
Лента новостейМолния