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Добыча полезных ископаемых в Крыму сократилась на треть с начала года

Добыча полезных ископаемых в Крыму сократилась на треть с начала года - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Добыча полезных ископаемых в Крыму сократилась на треть с начала года

Добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть по итогам трех кварталов текущего года. Об этом сообщила руководитель управления Федеральной службы... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T18:51

2022-12-14T18:51

2022-12-14T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть по итогам трех кварталов текущего года. Об этом сообщила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.По итогам января-октября в регионе наблюдается спад промышленного производства на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в среднем показатель составил 0,1%, уточнила она.Обрабатывающие производства потеряла 2,5%, энергетический сектор показал снижение на 2,8%, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений отрасли – 3,5%.Глава Крымстата отметила, что сокращение перерабатывающих производств показали предприятия по производству консервированного мяса и мясной продукции, удобрений и азотных соединений, каучуков, оборудования. Наиболее частой причиной негативной тенденции стало снижение или отсутствие заказов, нарушение логистики и падение спроса на услуги.В июне две буровые "Черноморнефтегаза" были атакованы ВСУ. В результате нападения БК-1 полностью сгорела, серьезный урон нанесен самоподъемной плавучей буровой установке "Крым-1". В результате инцидента три человека пострадали, еще семеро пропали без вести.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в КрымуКак сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету РоссииРоссия ударила по аэродрому у Одессы в ответ на атаку "Черноморнефтегаза"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, новости крыма, ольга балдина, крымстат, новости