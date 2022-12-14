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Добыча полезных ископаемых в Крыму сократилась на треть с начала года - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Добыча полезных ископаемых в Крыму сократилась на треть с начала года
Добыча полезных ископаемых в Крыму сократилась на треть с начала года - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Добыча полезных ископаемых в Крыму сократилась на треть с начала года
Добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть по итогам трех кварталов текущего года. Об этом сообщила руководитель управления Федеральной службы... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T18:51
2022-12-14T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть по итогам трех кварталов текущего года. Об этом сообщила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.По итогам января-октября в регионе наблюдается спад промышленного производства на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в среднем показатель составил 0,1%, уточнила она.Обрабатывающие производства потеряла 2,5%, энергетический сектор показал снижение на 2,8%, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений отрасли – 3,5%.Глава Крымстата отметила, что сокращение перерабатывающих производств показали предприятия по производству консервированного мяса и мясной продукции, удобрений и азотных соединений, каучуков, оборудования. Наиболее частой причиной негативной тенденции стало снижение или отсутствие заказов, нарушение логистики и падение спроса на услуги.В июне две буровые "Черноморнефтегаза" были атакованы ВСУ. В результате нападения БК-1 полностью сгорела, серьезный урон нанесен самоподъемной плавучей буровой установке "Крым-1". В результате инцидента три человека пострадали, еще семеро пропали без вести.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в КрымуКак сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету РоссииРоссия ударила по аэродрому у Одессы в ответ на атаку "Черноморнефтегаза"
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крым, экономика, новости крыма, ольга балдина, крымстат, новости
Добыча полезных ископаемых в Крыму сократилась на треть с начала года

Ольга Балдина: Крым стал добывать почти на треть меньше природного газа и известняка

18:51 14.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевДействующий Псилерахский карьер
Действующий Псилерахский карьер - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть по итогам трех кварталов текущего года. Об этом сообщила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.
По итогам января-октября в регионе наблюдается спад промышленного производства на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в среднем показатель составил 0,1%, уточнила она.
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"Более всего пострадала сфера добычи полезных ископаемых – падение составило 29,1%. Причиной стала приостановка работ "Черноморнефтегаза" и сокращение выработки декоративного и строительного камня, известняка, гипса и мела на предприятии "Белгородские известняки", – сообщила Балдина.
Обрабатывающие производства потеряла 2,5%, энергетический сектор показал снижение на 2,8%, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений отрасли – 3,5%.
Глава Крымстата отметила, что сокращение перерабатывающих производств показали предприятия по производству консервированного мяса и мясной продукции, удобрений и азотных соединений, каучуков, оборудования. Наиболее частой причиной негативной тенденции стало снижение или отсутствие заказов, нарушение логистики и падение спроса на услуги.
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В июне две буровые "Черноморнефтегаза" были атакованы ВСУ. В результате нападения БК-1 полностью сгорела, серьезный урон нанесен самоподъемной плавучей буровой установке "Крым-1". В результате инцидента три человека пострадали, еще семеро пропали без вести.
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