https://crimea.ria.ru/20221006/kak-silno-diversii-na-severnykh-potokakh-udaryat-po-byudzhetu-rossii--1124730234.html
Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России
Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России
Диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не окажут фатального влияния на формирование доходной части бюджета России, так как на... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-06T07:59
2022-10-06T07:59
2022-10-05T21:28
экономика
российская федерация (россия, рф)
мнения
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не окажут фатального влияния на формирование доходной части бюджета России, так как на нефтегазовые доходы приходится не более 30-40%, а суммарно отрасли дают лишь 15% ВВП. При этом придется нести определенные потери из-за необходимости переориентировать рынки сбыта углеводородов из Европы в Азию, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.Согласно принятому правительством РФ проекту бюджета на 2023-2025 годы, налоговые и неналоговые отчисления отрасли значительно возросли в сравнении с прошлым периодом. В частности, дополнительные нефтегазовые доходы в результате изменений в налогах, пошлинах и акцизах составят в следующие три года 816,273 млрд рублей, 448,726 млрд рублей и 668,759 млрд рублей соответственно.Старые и новые газовые путиЭксперт отметил, что 2/3 добываемого в стране газа потребляется на внутреннем рынке. Остальное идет на экспорт. Для понимания, в прошлом году "Газпром" экспортировал 185,1 млрд кубов газа в дальнее зарубежье. В этом году, по прогнозам, вероятно снижение поставок минимум на 50 млрд кубометров. Однако возможно, что эта цифра будет еще более значительной. Причина - в особенностях транспортировки."Быстро перенаправить газ никуда не получится, так как для этого нужны новые газопроводы и СПГ-проекты, которых пока нет. Контракт с Китаем на поставку по "Силе Сибири – 2" также пока не заключен", – пояснил Митрахович. Конечно, в будущем ситуация разрешится, но на это потребуется время, добавил собеседник.Нефть есть – с танкерами проблемыСитуацию с экспортом нефти ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности оценивает более позитивно. Ее легче перенаправить. Конечно, трубопроводы в сторону Китая строить также нужно, но это менее принципиальный вопрос, чем с газом, полагает аналитик. Однако и здесь есть свои "но": в России по какой-то причине не было создано собственных страховых и судоходных компаний. Теперь придется прибегать к услугам иностранных, заметил специалист."Перспективы у российской нефтяной отрасли в условиях установления так называемых предельных цен (прайс-кэп) на нефть и других ограничений со стороны Запада не самые худшие. В этом году Россия потеряет около 1% добычи, что очень успешно на фоне весенних прогнозов, когда называлась цифра в 17%", – продолжил Митрахович.В следующем году, по его мнению, отрасли будет сложнее, поскольку вступит в силу эмбарго ЕС. В результате из оборота "выпадет" около двух миллионов баррелей в сутки. Примерно половину из этого объема можно будет оперативно перенаправить на другие рынки. Собеседник отметил, что эту цифру можно было бы увеличить, "если бы вовремя занялись созданием своих страховых компаний и развитием танкерного флота".Устойчива, но хрупкаУчитывая вышесказанное, российская нефтегазовая отрасль достаточно устойчива, хоть и оказалась в весьма сложной ситуации, убежден эксперт. При этом говорить об отсутствии рисков, как внешних, так и внутренних, не приходится. С одной стороны – санкции и смена рынков сбыта, с другой - вероятность усиления налогового давления.26 сентября были повреждены два российских экспортных газопровода "Северный поток" и "Северный поток – 2". В момент взрыва на газопроводах в нитках было около 800 миллионов кубометров газа. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом. После повреждений газопроводов Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-obvinil-anglosaksov-v-diversiyakh-na-severnom-potoke-1124677068.html
https://crimea.ria.ru/20220809/es-namerenno-nanes-udar-po-vengrii--ekspert-o-situatsii-s-tranzitom-nefti-1124117606.html
https://crimea.ria.ru/20221001/chto-budet-dalshe-s-severnym-potokom-1124683888.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
экономика, российская федерация (россия, рф), мнения, санкции против россии
Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России
Как диверсии на "Северных потоках" отразятся на нефтегазовых доходах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не окажут фатального влияния на формирование доходной части бюджета России, так как на нефтегазовые доходы приходится не более 30-40%, а суммарно отрасли дают лишь 15% ВВП. При этом придется нести определенные потери из-за необходимости переориентировать рынки сбыта углеводородов из Европы в Азию, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Согласно принятому правительством РФ проекту бюджета на 2023-2025 годы, налоговые и неналоговые отчисления отрасли значительно возросли в сравнении с прошлым периодом. В частности, дополнительные нефтегазовые доходы в результате изменений в налогах, пошлинах и акцизах составят в следующие три года 816,273 млрд рублей, 448,726 млрд рублей и 668,759 млрд рублей соответственно.
Старые и новые газовые пути
Эксперт отметил, что 2/3 добываемого в стране газа потребляется на внутреннем рынке. Остальное идет на экспорт. Для понимания, в прошлом году "Газпром" экспортировал 185,1 млрд кубов газа в дальнее зарубежье. В этом году, по прогнозам, вероятно снижение поставок минимум на 50 млрд кубометров. Однако возможно, что эта цифра будет еще более значительной. Причина - в особенностях транспортировки.
"Быстро перенаправить газ никуда не получится, так как для этого нужны новые газопроводы и СПГ-проекты, которых пока нет. Контракт с Китаем на поставку по "Силе Сибири – 2" также пока не заключен", – пояснил Митрахович. Конечно, в будущем ситуация разрешится, но на это потребуется время, добавил собеседник.
Нефть есть – с танкерами проблемы
Ситуацию с экспортом нефти ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности оценивает более позитивно. Ее легче перенаправить. Конечно, трубопроводы в сторону Китая строить также нужно, но это менее принципиальный вопрос, чем с газом, полагает аналитик. Однако и здесь есть свои "но": в России по какой-то причине не было создано собственных страховых и судоходных компаний. Теперь придется прибегать к услугам иностранных, заметил специалист.
"Перспективы у российской нефтяной отрасли в условиях установления так называемых предельных цен (прайс-кэп) на нефть и других ограничений со стороны Запада не самые худшие. В этом году Россия потеряет около 1% добычи, что очень успешно на фоне весенних прогнозов, когда называлась цифра в 17%", – продолжил Митрахович.
В следующем году, по его мнению, отрасли будет сложнее, поскольку вступит в силу эмбарго ЕС. В результате из оборота "выпадет" около двух миллионов баррелей в сутки. Примерно половину из этого объема можно будет оперативно перенаправить на другие рынки. Собеседник отметил, что эту цифру можно было бы увеличить, "если бы вовремя занялись созданием своих страховых компаний и развитием танкерного флота".
Учитывая вышесказанное, российская нефтегазовая отрасль достаточно устойчива, хоть и оказалась в весьма сложной ситуации, убежден эксперт. При этом говорить об отсутствии рисков, как внешних, так и внутренних, не приходится. С одной стороны – санкции и смена рынков сбыта, с другой - вероятность усиления налогового давления.
"В представленном Минфином проекте бюджета предусмотрено увеличение налогов нефтегазового сектора. В условиях СВО это логично. Тем не менее, сейчас правительству РФ очень важно соблюсти баланс между увеличением налогов на нефтегазовую отрасль и необходимостью дать ей возможность адаптироваться к кризису. В противном случае есть риск задавить "курицу, которая несет золотые яйца", – резюмировал Митрахович.
26 сентября были повреждены два российских экспортных газопровода "Северный поток" и "Северный поток – 2". В момент взрыва на газопроводах в нитках было около 800 миллионов кубометров газа. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом. После повреждений газопроводов Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.