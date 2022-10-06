https://crimea.ria.ru/20221006/kak-silno-diversii-na-severnykh-potokakh-udaryat-po-byudzhetu-rossii--1124730234.html

Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России

Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России

Диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не окажут фатального влияния на формирование доходной части бюджета России, так как на... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-06T07:59

2022-10-06T07:59

2022-10-05T21:28

экономика

российская федерация (россия, рф)

мнения

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не окажут фатального влияния на формирование доходной части бюджета России, так как на нефтегазовые доходы приходится не более 30-40%, а суммарно отрасли дают лишь 15% ВВП. При этом придется нести определенные потери из-за необходимости переориентировать рынки сбыта углеводородов из Европы в Азию, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.Согласно принятому правительством РФ проекту бюджета на 2023-2025 годы, налоговые и неналоговые отчисления отрасли значительно возросли в сравнении с прошлым периодом. В частности, дополнительные нефтегазовые доходы в результате изменений в налогах, пошлинах и акцизах составят в следующие три года 816,273 млрд рублей, 448,726 млрд рублей и 668,759 млрд рублей соответственно.Старые и новые газовые путиЭксперт отметил, что 2/3 добываемого в стране газа потребляется на внутреннем рынке. Остальное идет на экспорт. Для понимания, в прошлом году "Газпром" экспортировал 185,1 млрд кубов газа в дальнее зарубежье. В этом году, по прогнозам, вероятно снижение поставок минимум на 50 млрд кубометров. Однако возможно, что эта цифра будет еще более значительной. Причина - в особенностях транспортировки."Быстро перенаправить газ никуда не получится, так как для этого нужны новые газопроводы и СПГ-проекты, которых пока нет. Контракт с Китаем на поставку по "Силе Сибири – 2" также пока не заключен", – пояснил Митрахович. Конечно, в будущем ситуация разрешится, но на это потребуется время, добавил собеседник.Нефть есть – с танкерами проблемыСитуацию с экспортом нефти ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности оценивает более позитивно. Ее легче перенаправить. Конечно, трубопроводы в сторону Китая строить также нужно, но это менее принципиальный вопрос, чем с газом, полагает аналитик. Однако и здесь есть свои "но": в России по какой-то причине не было создано собственных страховых и судоходных компаний. Теперь придется прибегать к услугам иностранных, заметил специалист."Перспективы у российской нефтяной отрасли в условиях установления так называемых предельных цен (прайс-кэп) на нефть и других ограничений со стороны Запада не самые худшие. В этом году Россия потеряет около 1% добычи, что очень успешно на фоне весенних прогнозов, когда называлась цифра в 17%", – продолжил Митрахович.В следующем году, по его мнению, отрасли будет сложнее, поскольку вступит в силу эмбарго ЕС. В результате из оборота "выпадет" около двух миллионов баррелей в сутки. Примерно половину из этого объема можно будет оперативно перенаправить на другие рынки. Собеседник отметил, что эту цифру можно было бы увеличить, "если бы вовремя занялись созданием своих страховых компаний и развитием танкерного флота".Устойчива, но хрупкаУчитывая вышесказанное, российская нефтегазовая отрасль достаточно устойчива, хоть и оказалась в весьма сложной ситуации, убежден эксперт. При этом говорить об отсутствии рисков, как внешних, так и внутренних, не приходится. С одной стороны – санкции и смена рынков сбыта, с другой - вероятность усиления налогового давления.26 сентября были повреждены два российских экспортных газопровода "Северный поток" и "Северный поток – 2". В момент взрыва на газопроводах в нитках было около 800 миллионов кубометров газа. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом. После повреждений газопроводов Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

https://crimea.ria.ru/20220930/putin-obvinil-anglosaksov-v-diversiyakh-na-severnom-potoke-1124677068.html

https://crimea.ria.ru/20220809/es-namerenno-nanes-udar-po-vengrii--ekspert-o-situatsii-s-tranzitom-nefti-1124117606.html

https://crimea.ria.ru/20221001/chto-budet-dalshe-s-severnym-potokom-1124683888.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

экономика, российская федерация (россия, рф), мнения, санкции против россии