https://crimea.ria.ru/20221125/v-minfine-kryma-raskryli-prichinu-szhatiya-serogo-segmenta-biznesa-v-krymu-1125542123.html

В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму

В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 25.11.2022

В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму

Снижение теневой занятости и значительный рост налоговых отчислений со стороны индивидуальных предпринимателей являются, в том числе, результатом повышения... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T12:40

2022-11-25T12:40

2022-11-25T12:40

крым

ирина кивико

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122800624_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_2eb8b6ffd618dd4ce22291a84382d611.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Снижение теневой занятости и значительный рост налоговых отчислений со стороны индивидуальных предпринимателей являются, в том числе, результатом повышения уровня финансовой грамотности крымчан. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявила вице-премьер РК – министр финансов Ирина Кивико.Введение налога на профессиональный доход (самозанятые – ред.) дал предпринимателям возможность легализовать свою деятельность и работать "в белую", отметила министр финансов."На 1 ноября в Крыму было зарегистрировано более 84 тысяч индивидуальных предпринимателей – плательщиков налога на профессиональный доход. Средний чек по данным на начало месяца составляет 4,4 тысячи рублей, что является весьма значительной суммой", – сообщила Кивико.По словам вице-премьера, именно повышение финансовой грамотности позволило предпринимателям в полной мере оценить преференции, которые дает регистрация. К ним относятся как право на получение кредитов по льготной ставке на покупку сырья и оборудования, получение выплат в размере МРОТ на каждого трудоустроенного сотрудника, так и возможность участвовать в различных программах поддержки предпринимательства и многое другое.При этом в регионе продолжается постепенная работа по снижению теневой занятости с предприятиями. Число нетрудоустроенных сотрудников также сокращается, что позволяет повысить уровень социальной защищенности граждан.Ранее руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов сообщил, что самозанятые получат возможность регистрировать товарные знаки, что позволит защитить собственные разработки.

https://crimea.ria.ru/20221125/chislo-samozanyatykh-v-krymu-prevysilo-75-tysyach-chelovek-1125531742.html

https://crimea.ria.ru/20221122/rossiyanam-razreshat-registrirovat-avtorskie-tovarnye-znaki-1125488370.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ирина кивико, экономика