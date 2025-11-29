https://crimea.ria.ru/20251129/zaderzhanie-za-vzyatku-glavy-sakskogo-rayona-kryma--podrobnosti-dela-1151275942.html
Задержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела
Задержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Задержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела
Глава администрации Сакского района Крыма Владислав Хаджиев, задержанный правоохранительными органами, заключен под стражу по обвинению в получении взятки в... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T11:16
2025-11-29T11:16
2025-11-29T11:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Глава администрации Сакского района Крыма Владислав Хаджиев, задержанный правоохранительными органами, заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.В пятницу, 28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Хаджиева задержали с поличным при получении взятки в размере 2 млн рублей.Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю главе администрации Сакского района предъявлено обвинение. Ему вменяется получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). "Управлением по особо важным делам установлено, что в августе текущего года глава района предложил знакомому гендиректору фирмы передать ему взятку в размере 10% от цены контракта за общее покровительство предпринимательской деятельности, а именно – за оказание содействия в заключении администрациями сельсоветов с ним, как с единым поставщиком услуг, контрактов и за беспрепятственное принятие работ по ним", - говорится также в сообщении ведомства.По данным СК, в течение сентября и октября администрациями сельсоветов Сакского района были заключены контракты с данной фирмой на благоустройство общественных территорий на общую сумму свыше 26 млн рублей. После приемки администрациями сельсоветов работ по контрактам глава района потребовал от директора фирмы взятку за содействие.Главу администрации района задержали сотрудники МВД по Крыму вечером 27 ноября при получении в автомобиле 2 млн рублей. "В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и события, ему предшествующие, а также иные возможные эпизоды коррупционной деятельности главы администрации Сакского района", - заключили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Задержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела
Глава Сакского района Крыма получил взятку за покровительство коммерческой фирме – СК
11:16 29.11.2025 (обновлено: 11:21 29.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Глава администрации Сакского района Крыма Владислав Хаджиев, задержанный правоохранительными органами, заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Сегодня по ходатайству следствия Киевским судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия - до 28.01.2026 года", – сказала старший помощник руководителя Главного следственного управления по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
В пятницу, 28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Хаджиева задержали с поличным при получении взятки в размере 2 млн рублей.
Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю главе администрации Сакского района предъявлено обвинение. Ему вменяется получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).
"Управлением по особо важным делам установлено, что в августе текущего года глава района предложил знакомому гендиректору фирмы передать ему взятку в размере 10% от цены контракта за общее покровительство предпринимательской деятельности, а именно – за оказание содействия в заключении администрациями сельсоветов с ним, как с единым поставщиком услуг, контрактов и за беспрепятственное принятие работ по ним", - говорится также в сообщении ведомства.
По данным СК, в течение сентября и октября администрациями сельсоветов Сакского района были заключены контракты с данной фирмой на благоустройство общественных территорий на общую сумму свыше 26 млн рублей. После приемки администрациями сельсоветов работ по контрактам глава района потребовал от директора фирмы взятку за содействие.
Главу администрации района задержали сотрудники МВД по Крыму вечером 27 ноября при получении в автомобиле 2 млн рублей.
"В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и события, ему предшествующие, а также иные возможные эпизоды коррупционной деятельности главы администрации Сакского района", - заключили в СК.
