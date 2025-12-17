Рейтинг@Mail.ru
Накинулся с ножницами - в Севастополе задержали автобусного дебошира - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/nakinulsya-s-nozhnitsami---v-sevastopole-zaderzhali-avtobusnogo-deboshira-1151728098.html
Накинулся с ножницами - в Севастополе задержали автобусного дебошира
Накинулся с ножницами - в Севастополе задержали автобусного дебошира - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Накинулся с ножницами - в Севастополе задержали автобусного дебошира
Севастопольские полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством одному из пассажиров маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T11:05
2025-12-17T11:06
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
полиция севастополя
правонарушения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством одному из пассажиров маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.Инцидент произошел накануне поздним вечером в районе Комсомольского парка. В маршрутном автобусе мужчина вел себя неадекватно и размахивал ножницами, угрожая убийством одному из пассажиров. На место оперативно прибыли правоохранители.Уточняется, что проверка походит по статье 119 УК РФ "Угроза убийством". По ее результатам будет принято процессуальное решение.Ранее по факту конфликта с подростками в общественном транспорте Феодосии органы прокуратуры Крыма и СК начали проверку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на мужчину в СимферополеВ Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверкуПодростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2452cccf3147c9dcf5b63735c699875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, полиция севастополя, правонарушения
Накинулся с ножницами - в Севастополе задержали автобусного дебошира

В Севастополе мужчина напал на пассажира автобуса с ножницами

11:05 17.12.2025 (обновлено: 11:06 17.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством одному из пассажиров маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошел накануне поздним вечером в районе Комсомольского парка. В маршрутном автобусе мужчина вел себя неадекватно и размахивал ножницами, угрожая убийством одному из пассажиров. На место оперативно прибыли правоохранители.
"Правоохранители задержали 32-летнего правонарушителя, которого передали медикам. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка походит по статье 119 УК РФ "Угроза убийством". По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее по факту конфликта с подростками в общественном транспорте Феодосии органы прокуратуры Крыма и СК начали проверку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на мужчину в Симферополе
В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре
 
СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаПолиция СевастополяПравонарушения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
11:56Заключенные-мигранты готовили теракт в колонии в Ростовской области - ФСБ
11:44В Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома
11:35В Крыму утилизировали все отходы мазута после ЧС в Керченском проливе
11:32Миллионы на кроликов: фермер из Севастополя хотел обмануть государство
11:21В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту
11:17Жителя Евпатории взяли под стражу за взятку в 1,8 млн сотруднику ФСБ
11:10Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
11:07ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники
11:05Накинулся с ножницами - в Севастополе задержали автобусного дебошира
10:57Рейд в Севастополе закрыт
10:44Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК
10:35Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
10:28Кто будет исполнять обязанности главного архитектора Крыма
10:15В Сочи отец и дочь хотели ехать воевать за Украину - ФСБ
10:10В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия
10:02Ночная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады
09:45Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек
09:31"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России
09:11Симферополь сковали 8-балльные пробки
Лента новостейМолния