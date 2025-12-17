https://crimea.ria.ru/20251217/nakinulsya-s-nozhnitsami---v-sevastopole-zaderzhali-avtobusnogo-deboshira-1151728098.html
Накинулся с ножницами - в Севастополе задержали автобусного дебошира
Севастопольские полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством одному из пассажиров маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством одному из пассажиров маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.Инцидент произошел накануне поздним вечером в районе Комсомольского парка. В маршрутном автобусе мужчина вел себя неадекватно и размахивал ножницами, угрожая убийством одному из пассажиров. На место оперативно прибыли правоохранители.Уточняется, что проверка походит по статье 119 УК РФ "Угроза убийством". По ее результатам будет принято процессуальное решение.Ранее по факту конфликта с подростками в общественном транспорте Феодосии органы прокуратуры Крыма и СК начали проверку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на мужчину в СимферополеВ Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверкуПодростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре
11:05 17.12.2025