https://crimea.ria.ru/20250625/podrostki-izbili-okhrannika-i-raznesli-parkovku-v-krasnodare-1147477654.html

Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре

Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре

Подростки избили охранника на одной из краснодарских парковок, а также разгромили автостоянку. Полицией Краснодара инициирована доследственная проверка,... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T10:40

2025-06-25T10:40

2025-06-25T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Подростки избили охранника на одной из краснодарских парковок, а также разгромили автостоянку. Полицией Краснодара инициирована доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.В социальных сетях ранее появилась информация, что подростки напали на охранника и разгромили автостоянку. Со слов очевидцев, группа молодежи в масках устроила беспредел на парковке на улице Героев-Разведчиков: бросали в автомобили камни и бутылки, били палками. Охранник пытался отбиться от них лопатой, однако нападавших было слишком много.Также в ведомстве отметили, что заявлений по данному факту к этому моменту пока не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пугали знакомого пневматикой: в Крыму задержаны двое подростковВ Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсетиНанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, новости, дети, происшествия