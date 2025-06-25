https://crimea.ria.ru/20250625/podrostki-izbili-okhrannika-i-raznesli-parkovku-v-krasnodare-1147477654.html
Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре
Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре
Подростки избили охранника на одной из краснодарских парковок, а также разгромили автостоянку. Полицией Краснодара инициирована доследственная проверка,... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T10:40
2025-06-25T10:40
2025-06-25T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Подростки избили охранника на одной из краснодарских парковок, а также разгромили автостоянку. Полицией Краснодара инициирована доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.В социальных сетях ранее появилась информация, что подростки напали на охранника и разгромили автостоянку. Со слов очевидцев, группа молодежи в масках устроила беспредел на парковке на улице Героев-Разведчиков: бросали в автомобили камни и бутылки, били палками. Охранник пытался отбиться от них лопатой, однако нападавших было слишком много.Также в ведомстве отметили, что заявлений по данному факту к этому моменту пока не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пугали знакомого пневматикой: в Крыму задержаны двое подростковВ Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсетиНанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове
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россия, краснодарский край, новости, дети, происшествия
Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре
Подростки избили охранника и разгромили парковку в Краснодаре - начата проверка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Подростки избили охранника на одной из краснодарских парковок, а также разгромили автостоянку. Полицией Краснодара инициирована доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.
В социальных сетях ранее появилась информация, что подростки напали на охранника и разгромили автостоянку. Со слов очевидцев, группа молодежи в масках устроила беспредел на парковке на улице Героев-Разведчиков: бросали в автомобили камни и бутылки, били палками. Охранник пытался отбиться от них лопатой, однако нападавших было слишком много.
"На основании выявленной в сети Интернет публикации полицией Краснодара инициировано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, в том числе личности его участников. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение", - прокомментировали инцидент в полиции Краснодара.
Также в ведомстве отметили, что заявлений по данному факту к этому моменту пока не поступало.
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