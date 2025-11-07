Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на мужчину в Симферополе

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела по факту нападения на мужчину в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.Инцидент произошел вечером 5 ноября. Молодые люди с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, ранее по данному факту была начата проверка. Как выяснилось, фигурантами дела стали несовершеннолетние.Ранее Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Следователям предстоит дать оценку всем обстоятельствам инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в КрымуКонфликт в маршрутке в Феодосии - СК и прокуратура начали проверкуНудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела по факту нападения на мужчину в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Инцидент произошел вечером 5 ноября. Молодые люди с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, ранее по данному факту была начата проверка. Как выяснилось, фигурантами дела стали несовершеннолетние.

"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в публикации.

Ранее Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Следователям предстоит дать оценку всем обстоятельствам инцидента.
