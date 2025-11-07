Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/v-simferopole-molodye-lyudi-izbili-prokhozhego--sk-provodit-proverku-1150722343.html
В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
несколько молодых людей с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, следователи проводят проверку. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T11:47
2025-11-07T11:47
симферополь
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150722230_0:98:1038:682_1920x0_80_0_0_cb77503203bad9805ff4fa8611e68123.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе несколько молодых людей с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, следователи проводят проверку. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к противоправным действиям лиц.Прокуратура Крыма также проводит собственную проверку. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в районе проспекта Победы."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - отметили в пресс-службе прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеруКонфликт в маршрутке в Феодосии - СК и прокуратура начали проверку
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150722230_0:0:1038:779_1920x0_80_0_0_f7129f1f940b447ee301158f0deb53c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку

СК проводит проверку по факту нападения молодых людей на мужчину в Симферополе

11:47 07.11.2025
 
© ГСУ СК России по РК и СевастополюСледователь СК работает на месте нападения молодых людей на мужчину в Симферополе
Следователь СК работает на месте нападения молодых людей на мужчину в Симферополе
© ГСУ СК России по РК и Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе несколько молодых людей с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, следователи проводят проверку. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"В ходе мониторинга социальных сетей… была выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей пристают к прохожему мужчине, наносят ему удары в область головы, угрожая ему предметом, похожим на пистолет. Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следственному подразделению незамедлительно организовать процессуальную проверку по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к противоправным действиям лиц.
Прокуратура Крыма также проводит собственную проверку. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в районе проспекта Победы.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку
В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеру
Конфликт в маршрутке в Феодосии - СК и прокуратура начали проверку
 
СимферопольПроисшествияГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
12:36Когда достроят театр кукол в Симферополе
12:35В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
12:31Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России
12:27Под прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
12:07Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения
12:03Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
11:55Крымский мост открыт для проезда
11:47В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
11:41В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
11:35Крымский мост закрыт
11:29В Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой
11:29ВТБ: мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
11:15Когда российские пенсионеры получат выплаты за январь
11:05Тайфун "Калмаэги" на Филиппинах унес жизни 188 человек
10:58С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
10:49Магнитная буря сегодня: геомагнитный шторм усиливается
10:30С арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике Ласпи
10:24Часть Симферополя и четыре района Крыма остались без воды из-за аварии
10:02Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Лента новостейМолния