В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку

В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку

2025-11-07T11:47

несколько молодых людей с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, следователи проводят проверку. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе несколько молодых людей с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, следователи проводят проверку. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к противоправным действиям лиц.Прокуратура Крыма также проводит собственную проверку. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в районе проспекта Победы."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - отметили в пресс-службе прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеруКонфликт в маршрутке в Феодосии - СК и прокуратура начали проверку

