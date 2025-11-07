https://crimea.ria.ru/20251107/v-simferopole-molodye-lyudi-izbili-prokhozhego--sk-provodit-proverku-1150722343.html
В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
несколько молодых людей с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, следователи проводят проверку. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе несколько молодых людей с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, следователи проводят проверку. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к противоправным действиям лиц.Прокуратура Крыма также проводит собственную проверку. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в районе проспекта Победы."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе несколько молодых людей с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, следователи проводят проверку. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"В ходе мониторинга социальных сетей… была выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей пристают к прохожему мужчине, наносят ему удары в область головы, угрожая ему предметом, похожим на пистолет. Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следственному подразделению незамедлительно организовать процессуальную проверку по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к противоправным действиям лиц.
Прокуратура Крыма также проводит собственную проверку. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в районе проспекта Победы.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
