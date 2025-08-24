Рейтинг@Mail.ru
Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом
Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом
В Севастополе полицейские задержали мужчину, который бегал без одежды в центре города и ругался. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали мужчину, который бегал без одежды в центре города и ругался. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.На место инцидента оперативно прибыли правоохранители. Мужчину задержали и передали медикам.В начале июля гость из Сахалинской области пьяным и обнаженным разгуливал в районе Судака и за это был наказан по статье о мелком хулиганстве, сообщала ранее пресс-служба полиции Крыма.
Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом

В Севастополе голый мужчина бегал в центре города и ругался матом

11:47 24.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали мужчину, который бегал без одежды в центре города и ругался. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

"В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что на площади Ушакова бегает голый мужчина, выкрикивает нецензурную брань и ведет себя неадекватно", – сообщили в полиции.

На место инцидента оперативно прибыли правоохранители. Мужчину задержали и передали медикам.
В начале июля гость из Сахалинской области пьяным и обнаженным разгуливал в районе Судака и за это был наказан по статье о мелком хулиганстве, сообщала ранее пресс-служба полиции Крыма.
