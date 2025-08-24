https://crimea.ria.ru/20250824/nudizm-v-tsentre-goroda-v-sevastopole-golyy-muzhchina-begal-i-rugalsya-matom-1148946432.html
Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом
В Севастополе полицейские задержали мужчину, который бегал без одежды в центре города и ругался. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали мужчину, который бегал без одежды в центре города и ругался. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.На место инцидента оперативно прибыли правоохранители. Мужчину задержали и передали медикам.В начале июля гость из Сахалинской области пьяным и обнаженным разгуливал в районе Судака и за это был наказан по статье о мелком хулиганстве, сообщала ранее пресс-служба полиции Крыма.
