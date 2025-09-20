Конфликт в маршрутке в Феодосии - СК и прокуратура начали проверку

https://crimea.ria.ru/20250920/zhenischina-postradala-v-konflikte-s-uchastiem-podrostkov-v-feodosii-1149584604.html

По факту конфликта с подростками в общественном транспорте в Феодосии органы прокуратуры Крыма и СК начали проверку. Об этом сообщают пресс-службы ведомств. РИА Новости Крым, 20.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. По факту конфликта с подростками в общественном транспорте в Феодосии органы прокуратуры Крыма и СК начали проверку. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.Ранее в соцсетях появилась информации о том, что во время конфликта, вспыхнувшего в городском автобусе в Феодосии, трое подростков травмировали женщину.Предварительно установлено, что в конфликте участвовали трое несовершеннолетних, добавили в ведомстве.Кроме того, по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева также начата проверка информации из соцсетей о хулиганских действиях группы подростков.Также будет дана оценка обстановке в семьях подростков, учебному и воспитательному процессам, отмели в СК по региону.По информации пресс-службы МВД Крыма, в дежурную часть МВД России по городу Феодосии сообщение о причинении телесных повреждений поступило накануне в 20 часов 50 минут. Сотрудники полиции срочно прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств инцидента."Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.Ранее глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в Крыму. С просьбой разобраться в ситуации к Бастрыкину обратилась жительница села Долинки. По словам заявительницы, ее 11-летнего сына избил подросток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки избили охранника и разнесли парковку в КраснодареВидеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомуюБутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксиста

