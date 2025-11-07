https://crimea.ria.ru/20251107/napadenie-podrostkov-na-muzhchinu-v-simferopole---sk-vozbudit-delo--1150741310.html
Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
Глава Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту нападения подростков на прохожего в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T17:43
2025-11-07T17:43
2025-11-07T17:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту нападения подростков на прохожего в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК. Инцидент произошел вечером 5 ноября. Молодые люди с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, ранее по данному факту была начата проверка. Как выяснилось, фигурантами дела стали несовершеннолетние.Дело будет возбуждено по статье 213 УК РФ "Хулиганство, сообщили в ведомстве. Следователям предстоит дать оценку всем обстоятельствам инцидента. Ход и результаты расследования взяты на контроль руководства Главного следственного управления СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в КрымуВ Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели делоДвое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
В Симферополе возбудят дело после нападения подростков на прохожего