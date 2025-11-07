Рейтинг@Mail.ru
Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
Глава Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту нападения подростков на прохожего в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту нападения подростков на прохожего в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК. Инцидент произошел вечером 5 ноября. Молодые люди с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, ранее по данному факту была начата проверка. Как выяснилось, фигурантами дела стали несовершеннолетние.Дело будет возбуждено по статье 213 УК РФ "Хулиганство, сообщили в ведомстве. Следователям предстоит дать оценку всем обстоятельствам инцидента. Ход и результаты расследования взяты на контроль руководства Главного следственного управления СК.
Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело

В Симферополе возбудят дело после нападения подростков на прохожего

17:43 07.11.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту нападения подростков на прохожего в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Инцидент произошел вечером 5 ноября. Молодые люди с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, ранее по данному факту была начата проверка. Как выяснилось, фигурантами дела стали несовершеннолетние.
"Двое 16-летних местных жителей с применением предмета, схожего по внешним признакам с пистолетом, используя малозначительный повод, причинили прохожему мужчине телесные порождения", - проинформировали в СК.
Дело будет возбуждено по статье 213 УК РФ "Хулиганство, сообщили в ведомстве. Следователям предстоит дать оценку всем обстоятельствам инцидента. Ход и результаты расследования взяты на контроль руководства Главного следственного управления СК.
