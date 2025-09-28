https://crimea.ria.ru/20250928/bastrykin-zatreboval-doklad-po-delu-ob-izbienii-shkolnitsy-v-krymu-1149809222.html
Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму
Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T20:59
2025-09-28T20:59
2025-09-28T21:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором в городском парке школьницы избили сверстницу. Происходящее они сняли на камеру смартфона. Выяснилось, что 15-летние школьницы регулярно наносили побои сверстнице. Мама потерпевшей утверждает, что органами профилактики должные меры реагирования на ее заявления приняты не были.Следственные органы в Крыму возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Хулиганство".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
