Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму
Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в... РИА Новости Крым, 28.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором в городском парке школьницы избили сверстницу. Происходящее они сняли на камеру смартфона. Выяснилось, что 15-летние школьницы регулярно наносили побои сверстнице. Мама потерпевшей утверждает, что органами профилактики должные меры реагирования на ее заявления приняты не были.Следственные органы в Крыму возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Хулиганство".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об избиении школьницы в Евпатории

20:59 28.09.2025 (обновлено: 21:00 28.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором в городском парке школьницы избили сверстницу. Происходящее они сняли на камеру смартфона. Выяснилось, что 15-летние школьницы регулярно наносили побои сверстнице. Мама потерпевшей утверждает, что органами профилактики должные меры реагирования на ее заявления приняты не были.
Следственные органы в Крыму возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
