В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеру
2025-09-28T15:55
2025-09-28T15:55
2025-09-28T16:05
евпатория
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
новости крыма
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории 15-летние школьницы регулярно наносили побои сверстнице и снимали происходящее на камеру. Глава Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта детей.По данным республиканского МВД, в соцсетях опубликовано видео, на котором в городском парке школьники напали на девочку и сняли все происходящее на видео. Сейчас личности подростков устанавливают правоохранители.В прокуратуре Крыма добавили, что в момент съемки опубликованного видео подростки находились алкогольном опьянении.Владимир Терентьев поручил установить всех участников конфликта, обстоятельства и события, ему предшествующие.Предварительно, семьи несовершеннолетних на профилактических учетах не состояли. В ходе следствия будет дана оценка действиям органов системы профилактики, обстановке в семьях, воспитательному и учебному процессу в образовательных учреждениях.
евпатория
15:55 28.09.2025 (обновлено: 16:05 28.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории 15-летние школьницы регулярно наносили побои сверстнице и снимали происходящее на камеру. Глава Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта детей.
"Установлено, что между сверстницами неоднократно происходили конфликты с причинением побоев одной из девушек, которые снимались на камеру мобильного телефона. Мама потерпевшей утверждает, что органами профилактики должные меры реагирования на ее заявления приняты не были", - сказано в сообщении.
По данным республиканского МВД, в соцсетях опубликовано видео, на котором в городском парке школьники напали на девочку и сняли все происходящее на видео. Сейчас личности подростков устанавливают правоохранители.
В прокуратуре Крыма добавили, что в момент съемки опубликованного видео подростки находились алкогольном опьянении.
"По предварительной информации, несовершеннолетние 2010 года рождения употребляли алкогольные напитки, одной из девочек были нанесены травмы, еще один подросток снимал происходящее на камеру своего мобильного телефона", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
Владимир Терентьев поручил установить всех участников конфликта, обстоятельства и события, ему предшествующие.
Предварительно, семьи несовершеннолетних на профилактических учетах не состояли. В ходе следствия будет дана оценка действиям органов системы профилактики, обстановке в семьях, воспитательному и учебному процессу в образовательных учреждениях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.