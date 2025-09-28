https://crimea.ria.ru/20250928/v-evpatorii-15-letnie-podrostki-vypili-i-izbili-sverstnitsu-na-kameru-1149800974.html

В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеру

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории 15-летние школьницы регулярно наносили побои сверстнице и снимали происходящее на камеру. Глава Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта детей.По данным республиканского МВД, в соцсетях опубликовано видео, на котором в городском парке школьники напали на девочку и сняли все происходящее на видео. Сейчас личности подростков устанавливают правоохранители.В прокуратуре Крыма добавили, что в момент съемки опубликованного видео подростки находились алкогольном опьянении.Владимир Терентьев поручил установить всех участников конфликта, обстоятельства и события, ему предшествующие.Предварительно, семьи несовершеннолетних на профилактических учетах не состояли. В ходе следствия будет дана оценка действиям органов системы профилактики, обстановке в семьях, воспитательному и учебному процессу в образовательных учреждениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

