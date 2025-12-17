Рейтинг@Mail.ru
Миллионы на кроликов: фермер из Севастополя хотел обмануть государство - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Миллионы на кроликов: фермер из Севастополя хотел обмануть государство
Миллионы на кроликов: фермер из Севастополя хотел обмануть государство - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Миллионы на кроликов: фермер из Севастополя хотел обмануть государство
Севастополец осужден за мошенничество в особо крупном размере. Под предлогом развития фермерского хозяйства для разведения кроликов он получил от государства... РИА Новости Крым, 17.12.2025
севастополь
мошенничество
уголовный кодекс
приговор
прокуратура города севастополя
новости севастополя
субсидии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастополец осужден за мошенничество в особо крупном размере. Под предлогом развития фермерского хозяйства для разведения кроликов он получил от государства субсидию почти на 2 миллиона рублей, но распорядился ими в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным следствия, в 2017 году мужчина зарегистрировал крестьянское (фермерское) хозяйство по разведению кроликов и прочих пушных зверей, после чего подал заявление на получение единовременной выплаты для обеспечения затрат на развитие деятельности. В декабре он получил 1 750 000 рублей.На мужчину завели уголовное дело за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Ленинский районный суд признал "фермера" виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Кроме того, мужчина должен выплатить причиненный городу ущерб в полном объеме.Приговор суда в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что садоводческое товарищество в Севастополе обвиняется в том, что обманом заполучило в аренду около 4,5 гектаров земли стоимостью 27 миллионов рублей, заведено уголовное дело.
севастополь
Новости
Миллионы на кроликов: фермер из Севастополя хотел обмануть государство

В Севастополе фермер осужден за мошенничество с субсидиями в особо крупном размере

11:32 17.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастополец осужден за мошенничество в особо крупном размере. Под предлогом развития фермерского хозяйства для разведения кроликов он получил от государства субсидию почти на 2 миллиона рублей, но распорядился ими в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным следствия, в 2017 году мужчина зарегистрировал крестьянское (фермерское) хозяйство по разведению кроликов и прочих пушных зверей, после чего подал заявление на получение единовременной выплаты для обеспечения затрат на развитие деятельности. В декабре он получил 1 750 000 рублей.
"При этом он предоставил заведомо подложные документы о земельном участке, на котором планируется указанная деятельность, программе развития, строительстве необходимых помещений и закупке оборудования. В действительности крестьянское (фермерское) хозяйство не осуществляло предусмотренную соглашением деятельность. Полученными из бюджета денежными средствами осужденный распорядился по личному усмотрению", – рассказали в прокуратуре.
На мужчину завели уголовное дело за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Ленинский районный суд признал "фермера" виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Кроме того, мужчина должен выплатить причиненный городу ущерб в полном объеме.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что садоводческое товарищество в Севастополе обвиняется в том, что обманом заполучило в аренду около 4,5 гектаров земли стоимостью 27 миллионов рублей, заведено уголовное дело.
