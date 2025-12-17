https://crimea.ria.ru/20251217/milliony-na-krolikov-fermer-iz-sevastopolya-khotel-obmanut-gosudarstvo-1151730845.html

Миллионы на кроликов: фермер из Севастополя хотел обмануть государство

Миллионы на кроликов: фермер из Севастополя хотел обмануть государство - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Миллионы на кроликов: фермер из Севастополя хотел обмануть государство

Севастополец осужден за мошенничество в особо крупном размере. Под предлогом развития фермерского хозяйства для разведения кроликов он получил от государства... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T11:32

2025-12-17T11:32

2025-12-17T11:32

севастополь

мошенничество

уголовный кодекс

приговор

прокуратура города севастополя

новости севастополя

субсидии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125737453_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_789036b66984b04c25f8330545de3516.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастополец осужден за мошенничество в особо крупном размере. Под предлогом развития фермерского хозяйства для разведения кроликов он получил от государства субсидию почти на 2 миллиона рублей, но распорядился ими в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным следствия, в 2017 году мужчина зарегистрировал крестьянское (фермерское) хозяйство по разведению кроликов и прочих пушных зверей, после чего подал заявление на получение единовременной выплаты для обеспечения затрат на развитие деятельности. В декабре он получил 1 750 000 рублей.На мужчину завели уголовное дело за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Ленинский районный суд признал "фермера" виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Кроме того, мужчина должен выплатить причиненный городу ущерб в полном объеме.Приговор суда в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что садоводческое товарищество в Севастополе обвиняется в том, что обманом заполучило в аренду около 4,5 гектаров земли стоимостью 27 миллионов рублей, заведено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млнЗа 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенниковКак провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, уголовный кодекс, приговор, прокуратура города севастополя, новости севастополя, субсидии