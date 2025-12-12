https://crimea.ria.ru/20251212/zhitel-kryma-osuzhden-za-popytku-dat-vzyatku-sotrudniku-fsb-1151599186.html

Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

46-летий житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T10:22

2025-12-12T10:22

2025-12-12T10:22

взятка

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

новости

приговор

закон и право

симферополь

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151599071_10:0:830:461_1920x0_80_0_0_aee59e7b30403f670cbc49423fc982ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. 46-летий житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным ведомства, подсудимый – руководитель подразделением одного из предприятий города Саки – предложил сотруднику ФСБ взятку за "решение вопроса" о прекращении в отношении него уголовного дела за хищение.В прокуратуре Крыма добавили, что подсудимый фиктивно устроил на работу родственницу. Его задержали с поличным сотрудниками УФСБ. Суд признал фигуранта виновным в покушении на дачу взятки и приговорил к штрафу размере 1 млн рублей. Деньги предназначаемые для взятки, конфискованы в доход государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осужден бывший первый замглавы КрасноперекопскаЗамглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражуСудмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, приговор, закон и право, симферополь, крым, новости крыма, видео