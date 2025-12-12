https://crimea.ria.ru/20251212/zhitel-kryma-osuzhden-za-popytku-dat-vzyatku-sotrudniku-fsb-1151599186.html
Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. 46-летий житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным ведомства, подсудимый – руководитель подразделением одного из предприятий города Саки – предложил сотруднику ФСБ взятку за "решение вопроса" о прекращении в отношении него уголовного дела за хищение.В прокуратуре Крыма добавили, что подсудимый фиктивно устроил на работу родственницу. Его задержали с поличным сотрудниками УФСБ. Суд признал фигуранта виновным в покушении на дачу взятки и приговорил к штрафу размере 1 млн рублей. Деньги предназначаемые для взятки, конфискованы в доход государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осужден бывший первый замглавы КрасноперекопскаЗамглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражуСудмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки
