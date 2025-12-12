Рейтинг@Mail.ru
Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
46-летий житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. 46-летий житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным ведомства, подсудимый – руководитель подразделением одного из предприятий города Саки – предложил сотруднику ФСБ взятку за "решение вопроса" о прекращении в отношении него уголовного дела за хищение.В прокуратуре Крыма добавили, что подсудимый фиктивно устроил на работу родственницу. Его задержали с поличным сотрудниками УФСБ. Суд признал фигуранта виновным в покушении на дачу взятки и приговорил к штрафу размере 1 млн рублей. Деньги предназначаемые для взятки, конфискованы в доход государства.
взятка, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, приговор, закон и право, симферополь, крым, новости крыма, видео
Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Житель Крыма получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

10:22 12.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. 46-летий житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, подсудимый – руководитель подразделением одного из предприятий города Саки – предложил сотруднику ФСБ взятку за "решение вопроса" о прекращении в отношении него уголовного дела за хищение.
"За аннулирование результатов оперативно-розыскной деятельности предприниматель предложил сотруднику спецслужбы 500 тысяч рублей", – уточнили в ФСБ.
В прокуратуре Крыма добавили, что подсудимый фиктивно устроил на работу родственницу. Его задержали с поличным сотрудниками УФСБ. Суд признал фигуранта виновным в покушении на дачу взятки и приговорил к штрафу размере 1 млн рублей. Деньги предназначаемые для взятки, конфискованы в доход государства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу
Судмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки
 
