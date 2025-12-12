https://crimea.ria.ru/20251212/morozy-udaryat-na-vykhodnykh-v-krymu---v-voskresene-na-dorogakh-gololed-1151615991.html
Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололед
Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололед
Финал текущей недели будет достаточно холодным, а с субботы на воскресенье в Крым придут заморозки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Финал текущей недели будет достаточно холодным, а с субботы на воскресенье в Крым придут заморозки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В эти выходные подойдет холодный фронт, который "потащит за собой Арктику", и, с опозданием в сутки, донесет холод и до южных регионов нашей страны", - рассказал он.В субботу ветры развернутся с западных на северные румбы и начнется адвекция более холодного воздуха.В воскресенье же придет очаг высокого давления, и гребень антициклона, его нисходящие воздушные потоки, прекратят "безобразие" в атмосфере, небо очистится от туч и обойдется без осадков, прогнозирует он."Северный, северо-восточный ветер по силе ослабеет до 1-6 метров в секунду, и это приведет к тому, что под утро и в ночь на воскресенье ударят заморозки до -2… -5 градусов", - сказал Тишковец.На дорогах, по словам специалиста, ожидается гололедица, так как вся выпавшая накануне за пятницу и субботу небесная влага замерзнет, дороги и тротуары покроются тонкой коркой льда.В воскресенье днем, несмотря на солнечную погоду, температура не превысит +2… +5 градусов. "Это - уже прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям", - заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым.
Финал текущей недели будет достаточно холодным, а с субботы на воскресенье в Крым придут заморозки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В эти выходные подойдет холодный фронт, который "потащит за собой Арктику", и, с опозданием в сутки, донесет холод и до южных регионов нашей страны", - рассказал он.
В субботу ветры развернутся с западных на северные румбы и начнется адвекция более холодного воздуха.
"Ночью будет еще +2…+5, в дневные часы понижение температуры по отношению к пятнице – до +3…+6 градусов, а вечером столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Соответственно, те кратковременные ливневые дожди, которые ожидаются в течение субботы, могут к вечеру переходить в смешанные агрегатные состояния, особенно в горах", - уточнил специалист.
В воскресенье же придет очаг высокого давления, и гребень антициклона, его нисходящие воздушные потоки, прекратят "безобразие" в атмосфере, небо очистится от туч и обойдется без осадков, прогнозирует он.
"Северный, северо-восточный ветер по силе ослабеет до 1-6 метров в секунду, и это приведет к тому, что под утро и в ночь на воскресенье ударят заморозки до -2… -5 градусов", - сказал Тишковец.
На дорогах, по словам специалиста, ожидается гололедица, так как вся выпавшая накануне за пятницу и субботу небесная влага замерзнет, дороги и тротуары покроются тонкой коркой льда.
"Автомобилисты и пешеходы! В воскресенье ранним утром и ночью будьте, пожалуйста, аккуратны – скользко", - предупредил он.
В воскресенье днем, несмотря на солнечную погоду, температура не превысит +2… +5 градусов.
"Это - уже прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям", - заключил эксперт.
