Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Севастополе и подготовка Киева к диверсиям – главное - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/zemletryasenie-v-sevastopole-i-podgotovka-kieva-k-diversiyam--glavnoe-1151624275.html
Землетрясение в Севастополе и подготовка Киева к диверсиям – главное
Землетрясение в Севастополе и подготовка Киева к диверсиям – главное - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Землетрясение в Севастополе и подготовка Киева к диверсиям – главное
В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра. Лучших предпринимателей выбрали в Крыму. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T22:58
2025-12-12T22:59
главное за день
севастополь
землетрясение в крыму
крым
в мире
украина
россия
политика
внешняя политика
диверсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48120ccda2da7dc1484ba44cc4c8bed1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя произошло землетрясение. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил назвал вывод войск из Донбасса важной составной частью мирного урегулирования на Украине. Киев готовит диверсии с отравляющими веществами и радиоактивными продуктами распада урана. Евросоюз согласовал заморозку российских активов. В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра. Лучших предпринимателей выбрали в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясение в СевастополеВечером в пятницу землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, никакие объекты в городе не пострадали. Заявления КремляВносимые в мирный план США по Украине коррективы будут явно не в пользу России, но Москва будет жестко настаивать на своих соображениях по урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он добавил, что Донбасс является территорией РФ, которая будет находиться под управлением российских администраций и "рано или поздно, если не переговорным путем, то военным, эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации". Вывод украинских войск из Донбасса является важной составной частью всего плана мирного урегулирования на Украине, добавил Ушаков.Киев готовит диверсииКиев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.Он напомнил, что ранее боевиков ВСУ начали готовить к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Более того, он отметил возрастающий риск загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине. "Вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению", - цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.По его информации, здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.ЕС согласовал заморозку российских активовРоссийские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Как указала глава евродипломатии Кая Каллас, страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период в сумме 210 миллиардов евро. В Крыму выбрали лучших предпринимателейВ Симферополе подвели итоги регионального конкурса "Лучший предприниматель Крыма". Конкурс проходил в регионе в третий раз и включал в себя восемь номинаций: "Лучший в инновационно-технологическом предпринимательстве", "Лучший в сфере услуг", "Лучший в сфере креативных индустрий", "Лучший в сфере производства", "Лучший в сфере гостеприимства", "Лучший женский бизнес", специальная номинация "Лучшая молодежная идея", специальная номинация "Лучший самозанятый".Максим Даниелян признан лучшим в сфере инновационно-технологического предпринимательства. Он служил в разведке, был старшим техником, ответственным за работу дронов. Воевал под Бахмутом. Теперь – человек гражданский, гендиректор социального учебного центра БПЛА - обучает школьников управлять беспилотниками, а также конструировать и собирать их.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251212/v-yalte-budut-delat-operatsii-na-otkrytom-serdtse-1151615389.html
https://crimea.ria.ru/20251212/ekspert-raskryl-smysl-slov-zelenskogo-o-kryme-i-referendume-po-donbassu-1151624577.html
https://crimea.ria.ru/20251212/rossiya-khochet-mira-s-ukrainoy-a-ne-peremiriya--peskov-1151623514.html
https://crimea.ria.ru/20251212/v-kerchenskom-prolive-sobrali-bolee-90-mazuta-posle-chp-s-tankerami-1151623304.html
https://crimea.ria.ru/20251212/v-krymu-opytnye-zhurnalisty-rasskazali-detyam-o-zakulise-media-1151621906.html
севастополь
крым
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_94e77a2893a904e80740a2c209e341ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, севастополь, землетрясение в крыму, крым, в мире, украина, россия, политика, внешняя политика, диверсия, новости, новости крыма, новости севастополя
Землетрясение в Севастополе и подготовка Киева к диверсиям – главное

Землетрясение у берегов Севастополя и подготовка Киева к диверсиям– главное за день

22:58 12.12.2025 (обновлено: 22:59 12.12.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя произошло землетрясение. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил назвал вывод войск из Донбасса важной составной частью мирного урегулирования на Украине. Киев готовит диверсии с отравляющими веществами и радиоактивными продуктами распада урана. Евросоюз согласовал заморозку российских активов. В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра. Лучших предпринимателей выбрали в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Землетрясение в Севастополе

Вечером в пятницу землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, никакие объекты в городе не пострадали.
Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России
Вчера, 20:57
В Ялте будут делать операции на открытом сердце

Заявления Кремля

Вносимые в мирный план США по Украине коррективы будут явно не в пользу России, но Москва будет жестко настаивать на своих соображениях по урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он добавил, что Донбасс является территорией РФ, которая будет находиться под управлением российских администраций и "рано или поздно, если не переговорным путем, то военным, эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации".
Вывод украинских войск из Донбасса является важной составной частью всего плана мирного урегулирования на Украине, добавил Ушаков.
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Вчера, 20:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Эксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по Донбассу

Киев готовит диверсии

Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Он напомнил, что ранее боевиков ВСУ начали готовить к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства.
Более того, он отметил возрастающий риск загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине.
"Вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению", - цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.
По его информации, здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Вчера, 19:03
Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков

ЕС согласовал заморозку российских активов

Российские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Как указала глава евродипломатии Кая Каллас, страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период в сумме 210 миллиардов евро.
Последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Вчера, 18:48
В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами

В Крыму выбрали лучших предпринимателей

В Симферополе подвели итоги регионального конкурса "Лучший предприниматель Крыма". Конкурс проходил в регионе в третий раз и включал в себя восемь номинаций: "Лучший в инновационно-технологическом предпринимательстве", "Лучший в сфере услуг", "Лучший в сфере креативных индустрий", "Лучший в сфере производства", "Лучший в сфере гостеприимства", "Лучший женский бизнес", специальная номинация "Лучшая молодежная идея", специальная номинация "Лучший самозанятый".
Максим Даниелян признан лучшим в сфере инновационно-технологического предпринимательства. Он служил в разведке, был старшим техником, ответственным за работу дронов. Воевал под Бахмутом. Теперь – человек гражданский, гендиректор социального учебного центра БПЛА - обучает школьников управлять беспилотниками, а также конструировать и собирать их.
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Вчера, 17:47
В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньСевастопольЗемлетрясение в КрымуКрымВ миреУкраинаРоссияПолитикаВнешняя политикаДиверсияНовостиНовости КрымаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Арктический фронт пришел в Крым - в горах метель
00:00Какой сегодня праздник: 13 декабря
22:58Землетрясение в Севастополе и подготовка Киева к диверсиям – главное
22:36Развожаев рассказал о последствиях землетрясения у берегов Севастополя
22:19Восстание машин близко: в Европе предсказали войну людей с роботами
22:16В Севастополе произошло землетрясение
21:54Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
21:23Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине
21:11В России с нового года проиндексируют ряд выплат военным
20:57В Ялте будут делать операции на открытом сердце
20:39Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
20:14Эксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по Донбассу
19:59Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололед
19:37Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин
19:25В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе
19:03Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков
18:48В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами
18:36Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны
18:19Цена на серебро побила исторический максимум
18:01Опережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему
Лента новостейМолния