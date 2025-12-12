https://crimea.ria.ru/20251212/zemletryasenie-v-sevastopole-i-podgotovka-kieva-k-diversiyam--glavnoe-1151624275.html

Землетрясение в Севастополе и подготовка Киева к диверсиям – главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя произошло землетрясение. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил назвал вывод войск из Донбасса важной составной частью мирного урегулирования на Украине. Киев готовит диверсии с отравляющими веществами и радиоактивными продуктами распада урана. Евросоюз согласовал заморозку российских активов. В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра. Лучших предпринимателей выбрали в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясение в СевастополеВечером в пятницу землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, никакие объекты в городе не пострадали. Заявления КремляВносимые в мирный план США по Украине коррективы будут явно не в пользу России, но Москва будет жестко настаивать на своих соображениях по урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он добавил, что Донбасс является территорией РФ, которая будет находиться под управлением российских администраций и "рано или поздно, если не переговорным путем, то военным, эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации". Вывод украинских войск из Донбасса является важной составной частью всего плана мирного урегулирования на Украине, добавил Ушаков.Киев готовит диверсииКиев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.Он напомнил, что ранее боевиков ВСУ начали готовить к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Более того, он отметил возрастающий риск загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине. "Вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению", - цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.По его информации, здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.ЕС согласовал заморозку российских активовРоссийские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Как указала глава евродипломатии Кая Каллас, страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период в сумме 210 миллиардов евро. В Крыму выбрали лучших предпринимателейВ Симферополе подвели итоги регионального конкурса "Лучший предприниматель Крыма". Конкурс проходил в регионе в третий раз и включал в себя восемь номинаций: "Лучший в инновационно-технологическом предпринимательстве", "Лучший в сфере услуг", "Лучший в сфере креативных индустрий", "Лучший в сфере производства", "Лучший в сфере гостеприимства", "Лучший женский бизнес", специальная номинация "Лучшая молодежная идея", специальная номинация "Лучший самозанятый".Максим Даниелян признан лучшим в сфере инновационно-технологического предпринимательства. Он служил в разведке, был старшим техником, ответственным за работу дронов. Воевал под Бахмутом. Теперь – человек гражданский, гендиректор социального учебного центра БПЛА - обучает школьников управлять беспилотниками, а также конструировать и собирать их.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

