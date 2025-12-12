https://crimea.ria.ru/20251212/umeyut-delat-drony-i-kolbasu-v-krymu-vybrali-luchshikh-predprinimateley-1151608129.html

Умеют делать дроны и колбасу: в Крыму выбрали лучших предпринимателей

Контракт с Минобороны у Максима Даниеляна закончился еще в 2023 году. Он служил в разведке, был старшим техником, ответственным за работу дронов. Воевал под... РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Контракт с Минобороны у Максима Даниеляна закончился еще в 2023 году. Он служил в разведке, был старшим техником, ответственным за работу дронов. Воевал под Бахмутом. Теперь он человек гражданский, гендиректор социального учебного центра БПЛА - обучает школьников управлять беспилотниками, а также конструировать и собирать их.В Крыму Даниелян признан лучшим в сфере инновационно-технологического предпринимательства.В Симферополе подвели итоги регионального конкурса "Лучший предприниматель Крыма". Конкурс проходил в регионе в третий раз и включал в себя восемь номинаций: "Лучший в инновационно-технологическом предпринимательстве", "Лучший в сфере услуг", "Лучший в сфере креативных индустрий", "Лучший в сфере производства", "Лучший в сфере гостеприимства", "Лучший женский бизнес", специальная номинация "Лучшая молодежная идея", специальная номинация "Лучший самозанятый".Гонки дронов и будки с теплым поломНа ярмарку производителей и ремесленников Максим Даниелян привез образцы техники, которую используют в процессе обучения детей."Когда контракт закончился, зарегистрировал юридическое лицо и начал заниматься этим направлением. Мне предложили подготовить спортивные команды. Позже возглавить Федерацию гонок дронов в Крыму. Гонки дронов сейчас уже официальный вид спорта, и мне интересно именно направление. В нем уже можно строить карьеру - тренера и спортсмена. Этот вид спорта динамично развивается. Все технологии, здесь - передовые", - рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым.По его словам, навыки, полученные в этом виде спорта, в дальнейшем, можно применять и в различных отраслях народного хозяйства. За беспилотниками - будущее.Обучает детей и ветеран СВО Камиль Абитов. Он работает в мастерской – знакомит школьников с 3D-принтерами и фрезерными станками с ЧПУ (числовым программным управлением – ред.). Еще занимается лазерной сваркой, изготовлением различных деталей, рекламной продукции. Возможности своего цеха предприниматель также представил на ярмарке.Напротив обосновался Андрей Ткаченко из Симферополя. Но не за столом. В качестве прилавка у него крыша большой будки. Дело в том, что он строит красивые домики для домашних животных - собак и кошек. Большие или маленькие, и даже с теплым полом."О проекте "СВОе дело" Ткаченко узнал от сотрудников фонда "Защитники Отечества". Когда предложили прийти обучение - согласился."Теперь меня поддерживают, помогают с документами. Будочки делал и до войны, но обучение в проекте стало для меня своего рода коробкой передач - процесс ускорился, дело вышло на новый уровень", - признается он.Рядом расположился ветеран СВО Алексей Селуянов из Судака. Воевал он под Харьковом. После рядом с ним сдетонировал дрон. Он получил сильную контузию, теперь его левое ухо не слышит."Проект помог мне выбрать правильное направление для начала бизнеса, когда вернулся "на гражданку". Теперь делаю металлоконструкции, занимаюсь порошковой покраской", - рассказал он.Копченые деликатесы и мини-чизкейкиПредприниматель Сергей Синев занимается консалтингом в общественном питании, а также изготавливает полуфабрикаты и поставляет свою продукцию на базы отдыха и в санатории."Идея организовать свое дело возникла уже после окончания контракта", - рассказывает он, и уточняет, что за "лентой" он, повар, тоже кормил ребят.На пробу в этот раз он привез собственноручно приготовленный чизкейк - в маленьких стеклянных баночках - для удобства при дегустации.Бизнес, связанный с едой, ведет и вдова участника СВО Анастасия Кавка.Взяв в себя в руки, женщина масштабировала маленький семейный бизнес - теперь у нее не только мясной магазинчик, но и свое производство копченостей и колбасок-гриль.Бизнес как двигатель прогресса и технологийГлава Крыма Сергей Аксенов, который прибыл на церемонию награждения победителей и лауреатов регионального конкурса "Лучший предприниматель Крыма" и подведение итогов деятельности Центра "Мой бизнес", также посетил ярмарку производителей и ремесленников, пообщался с ветеранами СВО.Также глава Крыма выразил соболезнования семьям тех, кто не вернулся домой, выполняя воинский долг.Открывая церемонию награждения победителей конкурса, Сергей Аксенов назвал предпринимателей важнейшим звеном для развития страны и ее благосостояния.По словам политика, ведение бизнеса сегодня, это непростое дело. При этом крымские предприниматели не останавливаются перед сложностями, не опускают рук, и весьма успешны.Всего на конкурс "Лучший предприниматель Крыма" было подано 140 заявок. В нем приняли участие индивидуальные предприниматели, учредители и акционеры юридических лиц, самозанятые и юные авторы перспективных бизнес-идей.Победители получили не только общественное признание, но и ценные призы.Конкурс организован Центром "Мой бизнес" Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Созидать хочется": юрист из Башкирии открыл в Крыму технопарк для детейМама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в КрымуБизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательство

