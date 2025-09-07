https://crimea.ria.ru/20250907/mama-predprinimatel-kakie-biznes-idei-prodvigayut-zhenschiny-v-krymu-1149267371.html

Мама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в Крыму

Мама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в Крыму - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Мама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в Крыму

На проект для начинающих мам-предпринимателей Елена Максимова из Симферополя пришла с тремя коробками печенья. Да не простого, а ячменного и дидактического... РИА Новости Крым, 07.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На проект для начинающих мам-предпринимателей Елена Максимова из Симферополя пришла с тремя коробками печенья. Да не простого, а ячменного и дидактического. Планировала найти цех для выпечки, чтобы масштабировать производство. Но в процессе интенсивного обучения – передумала. Вернее, поняла, что возиться с тестом возле печки ей не очень-то и нравится. Ей нравится придумывать и договариваться. На этом она и будет выстраивать свой бизнес.В Крыму идет федеральная образовательная программа для женщин, планирующих начать свой бизнес - "Мама-предприниматель". Организатор этой программы - Минэкономики России, на региональном уровне - Центр "Мой бизнес" в Крыму. Программа реализуется вот уже третий год. Участницами этого потока стали 22 крымчанки. Обучение длится пять дней, и, в том числе, подразумевает бизнес-визиты к действующим предпринимателям – в кафе и в гончарную мастерскую. В конце обучения бизнес-мамам предстоит защитить свой проект, убедив всех за три минуты выступления, что их идея – лучшая. Победительница регионального этапа получит грант в 150 тысяч рублей на развитие своего дела. Та, что станет лучшей на федеральном уровне, удостоится полумиллиона рублей. Ну а пока участницы проекта делятся своими идеями с корреспондентом РИА Новости Крым."Умное" печенье и слойки по секретному семейному рецепту"Собственно, в Симферополь из родного Красноперекопска мы и перебрались почти три года назад ради бизнеса. Мой проект — это умное печенье, съедобная игра. И в этой игре печенье является дидактическим материалом, с помощью которого дети играют, развиваются. Ребенок по рисунку, который лежит в коробочке, складывает печенье, а потом съедает, а сам рисунок можно раскрасить", - рассказывает Елена о своем проекте.По образованию она строитель, мастер косметического ремонта. Еще - мать троих детей. Старшие уже совсем взрослые, им не до игр в печенье, а вот младший сынок, которому девять, все просит: "мама, когда ты уже что-нибудь новенькое придумаешь, испечешь". Перед тем, как выпить с печеньем свой вечерний стакан молока, ему нравится повозиться со съедобным паззлом - собрать машинку, трактор или динозавра.Изначально Максимова планировала найти цех для выпечки. Но формы для печенья ведь у нее особенные, переоборудовать под такие производство не каждый согласится."Сейчас, во время бизнес-обучения, я вдруг поняла, что этот бизнес можно вести по-другому, призналась самой себе, что мне не нравится печь. Но мне нравится придумывать, договариваться с людьми. И решила производить именно формы для выпечки печенья-паззла, запаковывать их в дизайнерские коробки с интерактивными наклейками, на которых размещена пошаговая инструкция", - делится Елена. И добавляет: и пусть мамочки, которые любят возиться с тестом, пекут.Одной из таких бизнес-мамочек, которым нравится возиться с тестом, оказалась Эмине Аблаева из Симферополя. Она бухгалтер, менеджер-экономист, мама двоих детей (младшего школьного и детсадовского возраста). И у нее уже есть свой небольшой бизнес. Он связан с изготовлением слоеного теста. Но в этом году ей захотелось преобразовать семейное производство и начать делать полуфабрикаты – пироги и слойки с разными начинками и наладить сотрудничество с кофейнями. На проект она пришла за необходимыми для этого знаниями."Сейчас темп жизни такой, что многим некогда возиться с тестом, а вкусной домашней выпечки хочется, поэтому такой бизнес тоже может быть успешным", - рассуждает она.На вопрос, чем ваши слойки отличаются от сотен других, она отвечает: "Мы категорически не используем пальмовое масло. И у нас собственный секретный рецепт. А еще наше тесто - универсальное. Его можно использовать как для соленых пирогов, так и для сладких. А еще из него получается очень вкусный торт "Наполеон" и круассаны. Главное: вовремя выключить духовку, потому что у него время готовки 20 минут".Крымские куколки-сувениры и платьица для девочек-куколокСветлана Услова из Джанкоя занимается народными ремеслами. На проект пришла с идеей о создании студии семейного творчества и народных традиций."Я хочу создавать куклу, но не просто традиционную славянскую, а с ноткой Крыма, чтобы это был крымский сувенир с нашими народными корнями", - рассказывает она, уточняя, что стала предпринимателем только этим летом, хотя творчеством занимается уже много лет."По профессии я социальный педагог. Однажды, это было 20 лет назад, у меня как раз родился первый ребенок, попала на программу "Правильное воспитание и правильная игрушка", по работе. Так познакомилась с народной игрушкой. Для меня это стало открытием! С тех пор всю оставшуюся жизнь ее и люблю, кручу-верчу – делаю куклы-мотанки, скрутки", - делится Услова.Светлана уверена, что именно благодаря народным традициям и народной культуре в семье закладываются правильные ценности, ребенок растет духовно богатым.А вот Татьяна Чумакова из Симферополя – куколок одевает. Вернее, девочек детсадовского возраста. Шьет для них дизайнерские платьица - из натуральных тканей, украшая свои изделия вышивкой."Я очень люблю рукоделие, и, как мама двоих девочек, вдохновляюсь красивой одежкой. Мне очень нравятся платьица с ручной вышивкой. Это модно и красиво. Но ручная вышивка – это трудоемкий и затратный процесс. В продаже такое платьице будет стоить 7-8 тысяч рублей. Это дорого. А машинная вышивка делает не менее душевный вариант и красивые дизайны, но в разы дешевле получается, что делает товар доступным для многих", - рассказывает она.По образованию Татьяна юрист, раньше занималась судебной практикой, но в декрете начала увлекаться своим хобби. Спустя какое-то время она задумалась о том, чтобы сделать свое увлечение работой, монетизировать его.Также она шьет текстильный декор – наволочки, хлопковые флажки и елочные гирлянды. Уверяет: активный сезон подготовки к Новому году уже начался.Все профессии нужны, все профессии важны"У меня три сына - девятый, пятый, первый класс. По образованию я экономист. Пока была в очень долгом декрете, переквалифицировалась. Отучилась на международного эксперта по профориентации, хотела найти сферу деятельности, где смогу реализовываться, сидя дома с детьми", - рассказывает Наталья Бердник.Однако вопросы профориентации оказались очень увлекательными – Наталья стала "профориентировать" взрослых, все чаще мамочек, которые, выйдя из декрета, желали самоопределиться и найти ту деятельность, которая вызывает позитивные эмоции. Затем, по мере того, как ее собственные дети росли, ей стало интересно заниматься профориентацией подростков.На проект "Мама-предприниматель" она пришла с идеей о том, что выбор профессионального пути детей является одним из самых сложных и важных для их родителей, которые беспокоятся по поводу будущего детей, хотят, чтобы те могли хорошо зарабатывать, чувствовали себя реализованными, счастливыми и успешными, говорит она."Моя идея – создать клуб профориентации, возможно, на начальном этапе это будет онлайн формат, который может масштабироваться до федерального проекта - быть включенным в какие-то федеральные программы развития ребенка - с детского сада до его карьерной самореализации. Хочу создать групповой проект, в котором подростки будут объединены и будут изучать свою личность, строить свою профидентичность", - делится участница проекта.- На сыне-девятикласснике опробовали уже свои программы?- Конечно! И он снова и снова приходит ко мне с вопросом – "кем быть?". Его поле зрения расширяется. Он хочет попробовать себя то в одном деле, то в другом, вжиться то в одну, то в другую профессию. Начали мы, например, с повара, потом изучали виды дизайна, 3D-моделирования. А сегодня утром уже обсуждали, что он станет водителем грузовика. (Улыбается). Но у него есть еще запас времени, он выбирает, максимально отыгрывает роли. Важно не отвергать ту или иную профессию, а развить критический взгляд, чтобы ребенок смог оценить ее по своим жизненным критериям.Наталья в шутку называет свою семью "климатическими беженцами" - десять лет назад они переехали в Симферополь из Екатеринбурга. Говорит, все произошло спонтанно – она только ушла в декрет, муж уволился с высокой должности, "появился шанс изменить жизнь на 180 градусов"."И нам так понравилось в Крыму, что мы первые четыре года никуда отсюда не выезжали. Мы поняли, что здесь можно реализовать любые свои идеи, что хочешь. Бери и делай", - признается она.Проект для творческих и решительных женщин"В этом году к нам поступило более 60 заявок, мы отобрали 22 идеи. В основном наши участницы - это начинающие предпринимательницы, но большинство из них самозанятые и физлица, поэтому программа построена по модели основ предпринимательства, мы учим тому, как найти свою идею, чтобы она обрела смысл", - рассказывает РИА Новости Крым руководитель информационно-образовательного центра "Мой бизнес" Алена Череп.С участницами проекта бизнес-эксперты разбирают, как правильно все посчитать, составить бизнес-план, дорожную карту, маркетинговую стратегию, как узреть своего потенциального клиента и конкурентов.Курсы в центре "Мой бизнес" проходят только в очном формате, потому что люди, которые все больше заинтересованы в личностном развитии, устали от гаджетов, им хочется живого общения, творчества. В этом году большинство проектов – про дополнительное образование детей и взрослых, творчество, проведение мастер-классов, говорит она.

