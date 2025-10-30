https://crimea.ria.ru/20251030/sozidat-khochetsya-yurist-iz-bashkirii-otkryl-v-krymu-tekhnopark-dlya-detey-1150505346.html

"Созидать хочется": юрист из Башкирии открыл в Крыму технопарк для детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Кипучая предприимчивая натура Дмитрия Саханькова не дает ему скучать и сидеть без дела. Он всегда чем-нибудь занят: то покупает у крупных госпредприятий списанное оборудование и потом думает, куда его пристроить, то в разгар пандемии шьет защитные маски, потому что оказывается, что их нет в аптеках, а то вдруг, купив 3D-принтер, задумывает открыть мастерскую для детей, чтобы бесплатно знакомить их с "техническим творчеством", которое близко и ему самому с детства.Так он, юрист, в перерывах между деловыми встречами и рабочими консультациями, создал Центр Молодежного Инновационного Творчества и организовал в Симферополе технопарк для ремесленников, для оказания поддержки инноваторам, начинающим предпринимателям и творческим проектам.Для этого в цеху есть лазерный станок для раскроя фанеры, картона, пластика и кожи. Есть фрезерный станок с ЧПУ (числовым программным управлением – ред.), на котором можно не только кроить те же фанеру и пластик, но и делать объемные фигуры. А также 3D-принтеры для изготовления самых разных деталей и прототипов изделий.Детская мечта стать инженеромВырос Дмитрий в башкирской деревне. С детства работал вместе с отцом в мастерской, и в пять лет соорудил грузовик из пеньков. Мечтал стать инженером-конструктором, но родители настояли, чтобы он отучился на юриста-экономиста. Но даже тогда, когда у него была своя юридическая фирма, он арендовал небольшую мастерскую, где в выходные дни "отводил душу". Всегда хотелось созидать, говорит."Если бы после школы пошел учиться на инженера, то, наверное, ракеты бы уже строил (смеется). Но получилось, как получилось. Сейчас стараюсь восполнить другим то, чего недоставало мне в детстве. Ничто не зря: я прошел становление, создал ресурсную базу – вложился и временем, и деньгами, и силами в то, что хотел делать всегда", – признается он и с гордостью добавляет, что его сын в семь лет уже освоил лазерный станок.В Симферополь Дмитрий Саханьков приехал из Стерлитамака в 2014 году "ради интереса", просто посмотреть на масштабные исторические события, а заодно и совместить приятное с полезным – отдых и, возможно, работу летом у моря."В итоге отдохнуть не получилось, как раз закрывались украинские организации, много толковых ребят оставались без дела. И к концу 2014 года собрал команду из 15 человек – помогали местному бизнесу перейти в российское правовое поле, делали печати, патенты, лицензии, допуски, СРО (саморегулируемые организации – ред.) помогали делать, а с 2015 года взялись за сопровождение инвестпроектов", – рассказывает собеседник.В 2016 году Дмитрий увидел в интернете на одном из китайских сайтов 3D-принтер, приобрел его и понеслось. Сначала детям знакомых включал, показывал, как оно работает, потом по школам стал ездить. К 2019 году, когда идея заниматься со школьниками техническим творчеством окончательно окрепла, он на условиях софинасирования получил грант в три миллиона рублей на развитие центра."По школам мастер-классы проводили, тогда 3D-принтеры, которые мы привозили, были в диковинку, рассказывали о программах для 3D-моделирования. За день успевали охватить до 300 детей. Интересно, что из этого количества 3D-принтеры видели один-два ребенка. Для меня это было непостижимо! Ведь это годный прибор за 20 тысяч рублей, который уже должен быть практически в каждом доме", – рассказывает Дмитрий.В 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса инвестпроекты, которые были у него на сопровождении, временно "встали", Саханьков взялся шить защитные маски. В итоге развернулись на широкую ногу – загрузил три швейных производства и подключил к работе еще 15 надомных швей.Мастерская для всяких полезных штук"Технопарк для ремесленников и занятия с детьми – это мое хобби. Мы показываем детям доступность инженерии и рабочих специальностей, учим их не бояться этого. И не думать, что проще на юристов-экономистов учиться, чем на инженеров и токарей", – признается Саханьков. И добавляет: "Не думайте, что токарь – это грязная работа. Сейчас токарь кнопочку нажал – и огромный станок все делает".И скульптор уже не только тот, кто зубилом камень точит. Ребенок, который создает в компьютерной программе статуэтку – тоже скульптор. Просто у него инструмент другой, современные технологии только помогают ремесленникам, уверен собеседник."Раньше столяр мог месяц делать ту или иную деталь. А сейчас нужную заготовку на фрезере можно сделать в считанные минуты, а потом уже творить, создавать уникальное, вкладывать душу", – поясняет специалист.Так, например, несколько лет назад Дмитрий придумал детскую развивающую игру-балансир – "Котодженга", все детали для нее выточил сам. А показывая некую зеленую округлую деталь, он говорит: "на 3D принтере можно делать и вот такие полезные штуки. Это – шестерня от дорогостоящей линии мойки стекол, запчастей на которую сейчас нет. Шестерня стерлась. Но мы сделали ее аналог на принтере, прочнее чем исходная".Также мастерская тесно сотрудничает с кружками робототехники, вырезает для партнеров всякие детали-запчасти из акрила и фанеры для конструирования."3D-принтер может печатать высокопрочными инженерными пластиками, которые выдерживают до 200 градусов Цельсия, и могут заменять местами металл, а в ряде случаев работают даже лучше", – объясняет Саханьков, убежденный в неоспоримых преимуществах 3D-печати.Собирают в цеху и беспилотники – детали для них вырезают на фрезерном станке, используя текстолит – прочный материал, который в разы дешевле карбона, делают основу для безэкипажных катеров. За "ленту" отправляют заказы напрямую. Знакомым военным."Изначально мы заявлялись как демилитаризованная организация, отговаривали пытливых детей от мысли печатать оружие. Но реалии заставляют расставлять приоритеты", – отмечает собеседник.Нужна помощь городаПереводить свое хобби в коммерческую плоскость предприниматель не намерен. Ведь речь здесь о развитии кадрового потенциала республики. Признается, что ищет неограненные алмазы, чтобы они нечаянно не ушли в менеджеры, а вовремя заинтересовать станками и техническим творчеством.С 2019 года он коммуницирует с администрацией Симферополя, просит выделить его центру пригодное помещение, готов даже в "заброшке" сделать ремонт, лишь бы крыша со стенами была. Объясняет: сидеть на коммерческой аренде и проводить бесплатные мастер-классы накладно, но организовать территорию для занятий детьми хочется. Также в планах приглашать в технопарк начинающих ремесленников, чтобы они имели возможность работать на современном, нередко недешевом оборудовании."На те деньги, которые сейчас отдаем за аренду, могли бы нанять педагога, и хотя бы раз в неделю проводить занятия с детьми на своей базе. Сейчас основная задача, которую ставлю перед собой – выезжать в районные школы, потому что в Симферополе мы уже много где были. Да и здесь у детей больше возможностей, есть кружки робототехники в конце концов. В сельских школах это в диковинку, а толковых ребят там много", – рассуждает собеседник.Ранее сайт РИА Новости Крым также рассказывал о ветеране СВО Камиле Абитове, который сейчас работает в технопарке для ремесленников, созданном Дмитрием Саханьковым. Он знакомит школьников с 3D-принтерами и фрезерными станками с ЧПУ, занимается лазерной сваркой, изготовлением различных деталей, рекламной продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданкеВ Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублейВ Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона

