В Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В симферопольской гимназии №9 открылся детский медиацентр - школьники выиграли два миллиона рублей на ремонт в помещении и покупку необходимого оборудования. Об этом журналистам сообщили в учреждении."В июне прошлого года активные ребята из гимназии №9 решили принять участие в командном треке Всероссийского конкурса "Большая перемена", целью которого было создание или улучшение такого пространства в школе, которое бы помогало в развитии талантов и компетенций обучающихся или выборе будущей профессии. Команда решила, что многим детям будет интересно развиваться в школьном медиацентре", - говорится в сообщении.Как уточнили в гимназии, школьники прошли в финал и поехали в Красноярск, где лучшие проекты 200 образовательных учреждений разных регионов России боролись за главный приз. После подведения итогов всех этапов игры, симферопольская гимназия вошла в топ-25 школ России и получила премию на реализацию проекта. С этого момента, еще не имея оборудования и самого центра, вдохновленные победой ребята начали свою активную работу и обучение.В школьном медиацентре сделан ремонт, закуплено необходимое оборудование, ученики прошли обучение у фотографа Елены Далеки, а также участвовали в мастер-классе по основам видеосъемки и работе с камерой от Олега Кужели и публиковались на страницах газеты "Южная столица".В сентябре медиацентр зарегистрирован на платформе Добро.ру, уточнили в гимназии.Ранее сообщалось, что в Крыму активно развивается институт наставничества на предприятиях и в образовательных организациях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.В Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Только в этом году 18 учащихся крымских детских школ искусств стали победителями конкурса "Молодые дарования России", рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель министра культуры республики Ольга Бурова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриевРедактор РИА Новости Крым раскрыла секреты журналистики молодежиСевастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья

