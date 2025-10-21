https://crimea.ria.ru/20251021/uchit-detey--v-krymu-snayper-nashel-svoe-prizvanie-na-grazhdanke-1150330537.html

Учить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданке

"В 2023-м году командир сказал мне: "Все, хватит с тебя, ты молодой, иди домой, жену найди, детей рожайте и воспитывайте". Таков был приказ, но я его пока не... РИА Новости Крым, 21.10.2025

"В 2023-м году командир сказал мне: "Все, хватит с тебя, ты молодой, иди домой, жену найди, детей рожайте и воспитывайте". Таков был приказ, но я его пока не выполнил. (Смеется). Но если бы мог рожать, уже был бы многодетным, как мои родители", - признается ветеран СВО Камиль Абитов с позывным "Шут".На фронт он ушел добровольцем. Тогда ему было всего 22 года. Боевые задачи в зоне СВО выполнял почти год, а непосредственно на передовой провел три месяца. Был снайпером в разведке. Но после сильнейшей контузии и разрыва барабанной перепонки его демобилизовали.Дети как маяк в мирной жизниВернувшись на гражданку, Камиль решил заняться обучением детей. Сначала запустил онлайн-школу по подготовке ребят к ОГЭ и ЕГЭ по математике. Сейчас же работает в мастерской – знакомит школьников с 3D-принтерами и фрезерными станками с ЧПУ (числовым программным управлением – ред.). Еще занимается лазерной сваркой, изготовлением различных деталей, рекламной продукции.Также в цеху помогают фронту: собирают беспилотники и делают основу для безэкипажных катеров. За "ленту" отправляют заказы напрямую. Знакомым военным."У меня родители преподаватели. Отец математике учит, мама – русскому языку. И я до СВО два года работал репетитором по математике. Когда демобилизовали, решил это дело продолжить. Так возникла идея открыть онлайн-школу. Как раз финансы накопились – на рекламу и прочее", - продолжает собеседник.Абитов прошел обучение по программе "СВОе дело" от центра "Мой бизнес" в Симферополе, стал социальным предпринимателем. Здесь же он познакомился с директором Центра молодежного инновационного творчества Дмитрием Саханьковым, в чьей мастерской теперь работает. Просто зашел посмотреть, увидел, что станки стоят без дела, и загорелся новой идеей: рассказывать школьникам о рабочих специальностях и инженерном деле. Но онлайн школа Абитова и сейчас действует.Несмотря на то, что вырос он в учительской семье, ручного труда не сторонится. В 15 лет подрабатывал в кузне, занимался художественной ковкой. А в 17 лет стал работать на стройке: сначала землю кидал, потом научился бетон заливать, класть камни и плитку. Даже бригаду свою собрал – ставили каркасные бани, еврозаборы. Но после несчастного случая, когда его завалило стройматериалом, и он получил сразу три перелома, со стройкой решил завязать."Образования высшего не получил. Ушел с четвертого курса университета, куда поступил только для того, чтобы уехать из Ульяновска и стать крымчанином", - признается парень. И объясняет, что в Крым с родителями они впервые приехали в 2015 году. Планировали на недельку, остались на месяц. Так здесь понравилось. Камиль даже вожатым успел поработать. Когда школу закончил, возникла мысль, что если поступить в крымский вуз, дадут общежитие, останется на полуострове.Поступил в Национальную академию природоохранного и курортного строительства. Через несколько лет и родители в Крым подтянулись.На фронт напросился сам"Повестка мне пришла почему-то в родной Ульяновск, где я на тот момент не жил. И пока родственники ее нашли в ящике, пока мне прислали, призыв (на срочную службу – ред.) уже закончился. Но я с просроченной повесткой пошел в военкомат, сказал, что готов служить, хочу в разведку. Спецоперации тогда еще не было", - вспоминает Абитов.Из военкомата его пытались прогнать. Но он проявил характер и все же смог "выбить" из военкома повестку на следующий призыв. Да пока суть да дело – началась спецоперация.Родителям их первенец (всего в семье пятеро детей) сообщил о своем отъезде на фронт за полтора дня до отбытия. Отца от такой новости разрывали эмоции: то он говорил, что сын красавчик, так держать, то кричал, что никуда тот не поедет, то предлагал уехать вместе. А вот мать с минутку помолчала и выдала: "Ты готов, просто будь осторожен". Характером он в маму, уверен Камиль."На первом боевом задании руки чуть-чуть тряслись. Но мой наставник "Колыма" меня быстро привел в чувства. Он сказал: соберись, работай", - вспоминает Абитов.Перед тем, как пойти на передовую, Камиль готовился. Усиленно занимался в спортзале, прошел курсы оказания первой медицинской помощи и научился зашивать раны на специальном хирургическом тренажере. Еще много читал о том, как работать с прицелами, как рассчитать скорость вращения Земли на дальний выстрел, и по шуршанию листьев и наклону веток определить скорость ветра."Таких идейных и надежных людей, каких встретил на фронте, я, наверное, в жизни не встречу. Это ценный опыт. Таких людей, как мой командир, только в фильмах видел! Мы с ним до сих пор общаемся. Он сейчас в госпитале, ранен", - говорит он. И добавляет, чуть помолчав: "Даже сейчас, если в жизни происходит ситуация, которая меня выбивает из колеи, я думаю, а что бы мне сейчас сказал командир. Вспоминаю о том, что это спокойный, сдержанный и умный человек, и сразу прихожу в себя".Сейчас он и сам стал спокойнее. Не таким "диким", каким был, едва вернувшись с фронта."Раньше, если в парке гулял, то искал мины, боялся наступить на траву. Мог влезть на чей-то участок, перемахнуть через забор, чтобы путь срезать. Но сейчас уже стал спокойнее к гражданке относиться", - признается боец.Танковый снаряд против снайпераПервый серьезный боевой опыт "Шут" получил на донецком направлении, в Марьинке. В подвале, где он с другими бойцами прилег отдохнуть, вернувшись с задания, вспыхнул пожар. Горели боеприпасы. Огонь уничтожил его экипировку и оружие.После Марьинки была Клещеевка, Бахмут.Однажды по позиции "Шута" отработал вражеский танк. Тогда он получил свою третью, самую сильную контузию, и разрыв барабанной перепонки."Шут" находился рядом с кирпичной стеной, и танковый снаряд пролетел в полуметре от нее. Взрывной волной его выкинуло, он помнит только, что вскочил, потрогал себя, чтобы убедиться, что руки-ноги на месте, пробежал еще несколько метров и упал без сознания. Очнулся уже в госпитале."Теперь у меня "розочка" в ухе. Слышу, но как из колодца. Есть операции, но в государственных больницах говорят, что не надо, люди с таким живут. А на негосударственные надо денег еще накопить. Операция очень дорогая, сложная и не факт, что поможет", - признается ветеран. И добавляет: "Когда вода затекает в ухо, то такое чувство, что гвоздь засунули и забивают"."Разговор с Мишустиным и "Время героев"Российским властям важно поддерживать вернувшихся с линии боевого соприкосновения участников спецоперации, которые решили заняться бизнесом и открыть свое дело, убежден Абитов.Однажды на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства он предложил приравнять ветеранов боевых действий (даже если у них нет инвалидности) к категории социальных предпринимателей для получения региональных налоговых льгот. И председатель правительства РФ Михаил Мишустин согласился, что необходимо тиражировать на всю страну опыт Крыма в сфере поддержки участников спецоперации, желающих стать предпринимателями."Я вас полностью в этом поддерживаю и думаю, что коллеги-члены правительства все необходимые мероприятия по масштабированию проведут", - отреагировал Мишустин на предложение крымчанина.Также председатель правительства дал соответствующие поручения профильным министерствам.- Камиль, как думаете, какой опыт, полученный на фронте, поможет вам в будущем в политике?- Прежде всего, это внутренние качества. Я стал спокойнее. Надежнее и вдумчивее. Также выросла скорость принятия решений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также председатель правительства дал соответствующие поручения профильным министерствам.- Камиль, как думаете, какой опыт, полученный на фронте, поможет вам в будущем в политике?- Прежде всего, это внутренние качества. Я стал спокойнее. Надежнее и вдумчивее. Также выросла скорость принятия решений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

