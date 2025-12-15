Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами
Русский солдат принял роды у девушки из ДНР ночью в машине под обстрелами противника
18:22 15.12.2025 (обновлено: 18:23 15.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Вика появилась на свет 11 апреля 2022 года - в салоне машины ВАЗ-2109. Ее пуповина была перерезана штык-ножом, а роды принимал рядовой российский воин на обочине разбитой дороги на востоке Донецкой Народной Республики.
– Я поэтому и назвала ее Вика – Виктория – Победа, – говорит мама девочки, Анастасия. – Спасибо Николаю, он нам очень помог…
– Меня ведет какая-то невидимая сила, клянусь, – добавляет Николай, принимавший роды Вики. – Я не должен был там оказаться, но я четко знал, что мне надо было именно туда. Видит Бог, не напрасно.
Позывной "Крым"
24 февраля 2022 года. Спустя первые 12 часов после начала спецоперации, коренной крымчанин, житель города Щелкино Николай Молодцов-Шамсутдинов отправляется добровольцем в Донецк. Вступает в ряды народной милиции. Получает металлическую каску, винтовку Мосина, патроны и отправляется на восток ДНР под Волноваху. Позывной у Николая, конечно же – "Крым".
Первые месяцы СВО крымчанин освобождает и помогает зачищать населенные пункты восточной части республики. Апрель. С отрядом работают в селе Красная Поляна. Начинается очередной артобстрел. "Крым" узнает, что в соседней Старомлиновке нужно срочно эвакуировать беременную девушку. Седьмой месяц, начались схватки. Украинский снаряд не делит людей на мирных и военных.
– Я была на улице и тут началось. Дети попрятались в подвал. Приехали военные и сказали, что меня нужно срочно отсюда забирать.
Ночь. Разбитая дорога. Включить фары – обозначить себя для противника, который бьет без разбора по всем. Анастасию сажают в машину и везут в райцентр в больницу. Тогда никто тогда не знал, что здравница, как и сам город – разбиты. В апреле 2022 года Волноваха на 80 процентов была превращена в руины.
В дороге
История о том, что Николая ищут, появилась в сети в конце ноября этого года. Ее сняла активистка "Союза офицерских жен ДНР" Светлана Кошелева. Так "Крым" узнал примерный адрес Анастасии.
– Мне позвонила жена однополчанина, которая знала всю эту историю. И говорит, мол, это же тебя ищут. Я так обрадовался. Мы сразу же начали собираться в поездку, – рассказывает Николай.
"Крым" воевал до июля 2022-го. Потом был комиссован по ранению. Вернулся в родной город Щелкино и сразу же начал помогать бойцам. Сегодня Николай - руководитель центра "Волонтеры Восточного Крыма".
Каждый месяц он и его братья по делу передают тонны помощи в новые регионы. Делают минимум по две поездки в месяц. Работают на самых сложных направлениях. Едут по первому зову, едут туда, куда другие отказываются.
– Объявляем сбор, как только все готово – грузимся и в дорогу. В эту поездку мы решили захватить еще несколько мест по пути. Это как раз граница межу ДНР и Запорожской областью. Мы, грубо говоря, объедем Гуляйполе по кругу, где сейчас как раз идут серьезные бои.
В поселке утро, густой туман. Накануне ночью шел первый снег. Ложился и таял. День для жителей начинается в привычных молочно-серых, слякотных уличных тонах. Тихо. Изредка шумит дорога.
О приезде волонтеров узнают быстро. И вот, еще не разгрузили "ГАЗель", но уже подходит женщина и просит отложить теплую куртку. Тюки с вещами заносят в местный дом культуры. Старое здание с советскими барельефами на фасаде. Внутри прохладно, чисто и по-женски уютно.
– Давайте, заходите. Чай, кофе вам приготовили, – говорит руководитель дома культуры, Екатерина.
– Чем отапливаете помещения?
– Центрального отопления нет, трубы полопались. Выдали пару обогревателей. Сразу их включать нельзя, проводка плавится. Поэтому мы с утра начинаем прогревать залы по очереди. А что делать? Вот, сейчас детки готовят номера на Новый год. Не буду же я их в холоде держать.
Короткое прощание, фото на память и гуманитарная поездка продолжается. На улице зябко и сыро, от дыхания идет пар. В салоне "ГАЗели" пар идет тоже. От холода группу волонтеров спасают теплые одеяла и матрасы. А еще шутки, бодрое настроение и вера, что делают доброе дело для своих братьев по духу. По пути добровольцы встречаются с военными, передают бойцам масксети и медикаменты.
Так, километр за километром в окнах "ГАЗельки" проплывают деревни, мелькают жилые дома Запорожской области, а позже и Донецкой Народной Республики. Все, как обычно – окрашенные заборы, столбы под виноградники, ТВ-антенны. Только окна в основном пустые, нет домашних животных, не поднимается дымок из труб и не растут зимние цветы в палисадниках.
На столбах еще висит реклама с номерами телефонов на 8-050… Местных мало. Через один работают магазины. Чистых, помытых машин нет - нет смысла мыть.
"ГАЗель" съезжает с отремонтированной федеральной трассы на нетронутое украинское наследие. Ямы, рытвины, лужи, камни, горы грязи на обочинах – 20 км/час по такой проезжей части – натуральное превышение скорости.
В апреле 2022 года дороги окраины ДНР были такими же. "Крым" вез Анастасию в Волноваху ночью буквально на ощупь. От дома смогли отъехать километров на 10.
– Остановите машину!
– Что?
– Машину остановите! Я рожаю!
Штык-нож и доктор в телефоне
Тихое ночное небо шахтерской республики иногда рассекает крик птицы, шум дрона-разведчика или вдалеке выпущенного снаряда. В полях поднимается зелень. На обочине остановившейся "девятки", на заднем сиденье кричит Анастасия. Роды.
– До этого я только у собаки роды принимал. Ну, как – принимал – видел, как это происходит. А тут человек рожает! – говорит Николай.
Как все произошло, в точности не вспомнит уже никто: ни роженица, ни боец, ни дедушка-водитель. Крови было очень много. Было очень страшно. Виктория появилась на свет и сразу же была укутана в зеленый хлопковый шарф-арафатку Николая.
– А теперь гони, дед! Фары включай и гони в больницу!
– Как я свет включу, нас же обстреляют!
– Я тебе сказал – включай свет и гони быстро! Ребенок умрет!
И обстрелы действительно начались. Украинский миномет увидел цель. И начал бить. Бить прицельно. Кто бы в этой машине не ехал.
– С Божьей помощью добрались до Волновахи. Там темень, город разбит. Едем на свет. Думали, больница. Оказалось – здание МЧС. Кричу им – никого. А выйти не могу – на руках ребеночек, пуповина короткая. Вышел начальник. Как сейчас помню – Эльдар Эльбрусович. У него была связь с бригадой врачей скорой помощи из Докучаевска.
Никаких служб на тот момент в Волновахе не было.
– Ты что еще до сих пор пуповину не перерезал?
– Нет, я же не знаю, как это делается!
– Значит так, – командовал доктор по телефону, – берешь нитку и перетягиваешь. Потом просто обрезаешь. Понял?
– Понял.
Нитку кое-как нашли, перетянули. А чем резать – непонятно. Под рукой только автоматный штык-нож, который специально сделан неострым.
– Все же шло на минуты, а то и секунды. Мы больше ничего не нашли. И я этим тупым штык-ножом и перерезал Вике пуповину. Нож храню до сих пор как память о спасенной жизни. Висит дома на стене.
Роженицу с крохой на руках отвезли в перинатальный центр Донецка.
– Она родилась совсем малюткой, на ладошке у меня умещалась. Килограмм шестьсот граммов была, – спорит Николай с мамой. – Я четко помню.
Там же в перинатальном центре Николай для Анастасии оставил пять тысяч рублей, на которых маркером написал свой номер телефона.
– Но контакты все равно оборвались. Связи особенно и не было. Тем более у них была украинская симка.
Три года и восемь месяцев
Найти семью получилось не сразу. Больше семи часов волонтерская "ГАЗель" колесила по близлежащим селам: Красная Поляна, Зайчатовка, Хлебодаровка, Златоустовка, Параскеевка. В саму Старомлиновку, откуда Николай забирал Анастасию, не пустили военные. Сейчас там так называемая серая зона. Опасно. Но мир не без добрых людей. Несколько звонков, пара контактов и был найден точный адрес.
– Здравствуйте, дети!
– Зарасти!
– Вика, ты где? – заходя в дом, говорит мама. – Вот он твой спасатель.
– Иди сюда, иди, мое солнышко, рыбонька, – "Крым" берет Вику на руки, целует в щеки, обнимает. – Как я рад тебя видеть! Знаешь, я очень волновался перед встречей.
– Это тебя дядя Коля спас.
Русская Община Керчи и жители Ленинского района подготовили для каждого из детей подарки, сладости и фрукты. Все это помогли занести в дом. Ящики с мандаринами оставили на улице.
Семья живет в частном доме в другом селе. Из Старомлиновки переехали летом. Устали от постоянных обстрелов, устали в буквальном смысле жить в подвале. Загрузили все в две "шестерки" на прицепах, уместили туда все, что было, детей и уехали.
Обживаются на новом месте, на зиму собирают дрова и уголь, ждут помощи от местных властей. В семье восемь детей.
Мама поругала волонтеров – наследили, половик испачкали.
– В следующий раз дядя Коля привезет нам новый половик, да дети?
– Мы вас не бросим, – обещает "Крым".
Теперь Вика будет под защитой Крыма.
