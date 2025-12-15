https://crimea.ria.ru/20251215/pobeda-v-rukakh-kryma--boets-prinyal-rody-u-devushki-iz-dnr-pod-obstrelami-1151671606.html

Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами

Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Вика появилась на свет 11 апреля 2022 года - в салоне машины ВАЗ-2109. Ее пуповина была перерезана штык-ножом, а роды принимал рядовой российский воин на

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Вика появилась на свет 11 апреля 2022 года - в салоне машины ВАЗ-2109. Ее пуповина была перерезана штык-ножом, а роды принимал рядовой российский воин на обочине разбитой дороги на востоке Донецкой Народной Республики.– Я поэтому и назвала ее Вика – Виктория – Победа, – говорит мама девочки, Анастасия. – Спасибо Николаю, он нам очень помог…– Меня ведет какая-то невидимая сила, клянусь, – добавляет Николай, принимавший роды Вики. – Я не должен был там оказаться, но я четко знал, что мне надо было именно туда. Видит Бог, не напрасно.Позывной "Крым"24 февраля 2022 года. Спустя первые 12 часов после начала спецоперации, коренной крымчанин, житель города Щелкино Николай Молодцов-Шамсутдинов отправляется добровольцем в Донецк. Вступает в ряды народной милиции. Получает металлическую каску, винтовку Мосина, патроны и отправляется на восток ДНР под Волноваху. Позывной у Николая, конечно же – "Крым".Первые месяцы СВО крымчанин освобождает и помогает зачищать населенные пункты восточной части республики. Апрель. С отрядом работают в селе Красная Поляна. Начинается очередной артобстрел. "Крым" узнает, что в соседней Старомлиновке нужно срочно эвакуировать беременную девушку. Седьмой месяц, начались схватки. Украинский снаряд не делит людей на мирных и военных.– Я была на улице и тут началось. Дети попрятались в подвал. Приехали военные и сказали, что меня нужно срочно отсюда забирать.Ночь. Разбитая дорога. Включить фары – обозначить себя для противника, который бьет без разбора по всем. Анастасию сажают в машину и везут в райцентр в больницу. Тогда никто тогда не знал, что здравница, как и сам город – разбиты. В апреле 2022 года Волноваха на 80 процентов была превращена в руины.В дорогеИстория о том, что Николая ищут, появилась в сети в конце ноября этого года. Ее сняла активистка "Союза офицерских жен ДНР" Светлана Кошелева. Так "Крым" узнал примерный адрес Анастасии.– Мне позвонила жена однополчанина, которая знала всю эту историю. И говорит, мол, это же тебя ищут. Я так обрадовался. Мы сразу же начали собираться в поездку, – рассказывает Николай."Крым" воевал до июля 2022-го. Потом был комиссован по ранению. Вернулся в родной город Щелкино и сразу же начал помогать бойцам. Сегодня Николай - руководитель центра "Волонтеры Восточного Крыма".Каждый месяц он и его братья по делу передают тонны помощи в новые регионы. Делают минимум по две поездки в месяц. Работают на самых сложных направлениях. Едут по первому зову, едут туда, куда другие отказываются.– Объявляем сбор, как только все готово – грузимся и в дорогу. В эту поездку мы решили захватить еще несколько мест по пути. Это как раз граница межу ДНР и Запорожской областью. Мы, грубо говоря, объедем Гуляйполе по кругу, где сейчас как раз идут серьезные бои.Тихая жизнь новых регионовВ поселке утро, густой туман. Накануне ночью шел первый снег. Ложился и таял. День для жителей начинается в привычных молочно-серых, слякотных уличных тонах. Тихо. Изредка шумит дорога.О приезде волонтеров узнают быстро. И вот, еще не разгрузили "ГАЗель", но уже подходит женщина и просит отложить теплую куртку. Тюки с вещами заносят в местный дом культуры. Старое здание с советскими барельефами на фасаде. Внутри прохладно, чисто и по-женски уютно.– Давайте, заходите. Чай, кофе вам приготовили, – говорит руководитель дома культуры, Екатерина.– Чем отапливаете помещения?– Центрального отопления нет, трубы полопались. Выдали пару обогревателей. Сразу их включать нельзя, проводка плавится. Поэтому мы с утра начинаем прогревать залы по очереди. А что делать? Вот, сейчас детки готовят номера на Новый год. Не буду же я их в холоде держать.Короткое прощание, фото на память и гуманитарная поездка продолжается. На улице зябко и сыро, от дыхания идет пар. В салоне "ГАЗели" пар идет тоже. От холода группу волонтеров спасают теплые одеяла и матрасы. А еще шутки, бодрое настроение и вера, что делают доброе дело для своих братьев по духу. По пути добровольцы встречаются с военными, передают бойцам масксети и медикаменты.Так, километр за километром в окнах "ГАЗельки" проплывают деревни, мелькают жилые дома Запорожской области, а позже и Донецкой Народной Республики. Все, как обычно – окрашенные заборы, столбы под виноградники, ТВ-антенны. Только окна в основном пустые, нет домашних животных, не поднимается дымок из труб и не растут зимние цветы в палисадниках.На столбах еще висит реклама с номерами телефонов на 8-050… Местных мало. Через один работают магазины. Чистых, помытых машин нет - нет смысла мыть."ГАЗель" съезжает с отремонтированной федеральной трассы на нетронутое украинское наследие. Ямы, рытвины, лужи, камни, горы грязи на обочинах – 20 км/час по такой проезжей части – натуральное превышение скорости.В апреле 2022 года дороги окраины ДНР были такими же. "Крым" вез Анастасию в Волноваху ночью буквально на ощупь. От дома смогли отъехать километров на 10.– Остановите машину!– Что?– Машину остановите! Я рожаю!Штык-нож и доктор в телефонеТихое ночное небо шахтерской республики иногда рассекает крик птицы, шум дрона-разведчика или вдалеке выпущенного снаряда. В полях поднимается зелень. На обочине остановившейся "девятки", на заднем сиденье кричит Анастасия. Роды.– До этого я только у собаки роды принимал. Ну, как – принимал – видел, как это происходит. А тут человек рожает! – говорит Николай.Как все произошло, в точности не вспомнит уже никто: ни роженица, ни боец, ни дедушка-водитель. Крови было очень много. Было очень страшно. Виктория появилась на свет и сразу же была укутана в зеленый хлопковый шарф-арафатку Николая.– А теперь гони, дед! Фары включай и гони в больницу!– Как я свет включу, нас же обстреляют!– Я тебе сказал – включай свет и гони быстро! Ребенок умрет!И обстрелы действительно начались. Украинский миномет увидел цель. И начал бить. Бить прицельно. Кто бы в этой машине не ехал.– С Божьей помощью добрались до Волновахи. Там темень, город разбит. Едем на свет. Думали, больница. Оказалось – здание МЧС. Кричу им – никого. А выйти не могу – на руках ребеночек, пуповина короткая. Вышел начальник. Как сейчас помню – Эльдар Эльбрусович. У него была связь с бригадой врачей скорой помощи из Докучаевска.Никаких служб на тот момент в Волновахе не было.– Ты что еще до сих пор пуповину не перерезал?– Нет, я же не знаю, как это делается!– Значит так, – командовал доктор по телефону, – берешь нитку и перетягиваешь. Потом просто обрезаешь. Понял?– Понял.Нитку кое-как нашли, перетянули. А чем резать – непонятно. Под рукой только автоматный штык-нож, который специально сделан неострым.– Все же шло на минуты, а то и секунды. Мы больше ничего не нашли. И я этим тупым штык-ножом и перерезал Вике пуповину. Нож храню до сих пор как память о спасенной жизни. Висит дома на стене.Роженицу с крохой на руках отвезли в перинатальный центр Донецка.– Она родилась совсем малюткой, на ладошке у меня умещалась. Килограмм шестьсот граммов была, – спорит Николай с мамой. – Я четко помню.Там же в перинатальном центре Николай для Анастасии оставил пять тысяч рублей, на которых маркером написал свой номер телефона.– Но контакты все равно оборвались. Связи особенно и не было. Тем более у них была украинская симка.Три года и восемь месяцевНайти семью получилось не сразу. Больше семи часов волонтерская "ГАЗель" колесила по близлежащим селам: Красная Поляна, Зайчатовка, Хлебодаровка, Златоустовка, Параскеевка. В саму Старомлиновку, откуда Николай забирал Анастасию, не пустили военные. Сейчас там так называемая серая зона. Опасно. Но мир не без добрых людей. Несколько звонков, пара контактов и был найден точный адрес.– Здравствуйте, дети!– Зарасти!– Вика, ты где? – заходя в дом, говорит мама. – Вот он твой спасатель.– Иди сюда, иди, мое солнышко, рыбонька, – "Крым" берет Вику на руки, целует в щеки, обнимает. – Как я рад тебя видеть! Знаешь, я очень волновался перед встречей.– Это тебя дядя Коля спас.Русская Община Керчи и жители Ленинского района подготовили для каждого из детей подарки, сладости и фрукты. Все это помогли занести в дом. Ящики с мандаринами оставили на улице.Семья живет в частном доме в другом селе. Из Старомлиновки переехали летом. Устали от постоянных обстрелов, устали в буквальном смысле жить в подвале. Загрузили все в две "шестерки" на прицепах, уместили туда все, что было, детей и уехали.Обживаются на новом месте, на зиму собирают дрова и уголь, ждут помощи от местных властей. В семье восемь детей.Мама поругала волонтеров – наследили, половик испачкали.– В следующий раз дядя Коля привезет нам новый половик, да дети?– Мы вас не бросим, – обещает "Крым".Теперь Вика будет под защитой Крыма.

