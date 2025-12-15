https://crimea.ria.ru/20251215/v-sevastopole-protyanut-novuyu-liniyu-dlya-elektrosnabzheniya-fiolenta-1151681560.html

В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения Фиолента

В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения Фиолента - РИА Новости Крым, 15.12.2025

В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения Фиолента

В Севастополе протянут новую кабельную линию для решения проблемы электроснабжения домов, расположенных в районе мыса Фиолент. Об этом проинформировал в... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T15:05

2025-12-15T15:05

2025-12-15T15:08

севастополь

михаил развожаев

мыс фиолент

новости севастополя

электричество

электроэнергия

электросети

лэп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147044379_276:180:1006:591_1920x0_80_0_0_9155d1b4224871e43fc3bb346430b612.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе протянут новую кабельную линию для решения проблемы электроснабжения домов, расположенных в районе мыса Фиолент. Об этом проинформировал в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.Он также отметил технические сложности с использованием генераторов, из семи удалось подключить только два. Остальные будут подключать по графикам после восстановления кабельной линии. Всего, по словам губернатора, на Фиоленте сейчас работают три выездные бригады и восемь бригад оперативного контроля. Генераторы заправляют топливные компании "Атан" и "ТЭС".Порыв линии электропередачи, питающей 20 СНТ и ТСН, произошел в Севастополе в районе Фиолента накануне вечером. В ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. Утром в понедельник без света оставались 12 садовых товарищество и ТСН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в СевастополеВ "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия

севастополь

мыс фиолент

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, мыс фиолент, новости севастополя, электричество, электроэнергия, электросети, лэп