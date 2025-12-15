В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения Фиолента
15:05 15.12.2025 (обновлено: 15:08 15.12.2025)
© РИА Новости КрымМыс Фиолент в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе протянут новую кабельную линию для решения проблемы электроснабжения домов, расположенных в районе мыса Фиолент. Об этом проинформировал в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.
"Лаборатория предприятия "102 ПЭС" обнаружила место порыва кабельной линии, из-за которого часть садовых товариществ осталась без света. Поверх кабеля проходит каменный забор. Сейчас аварийно-восстановительная бригада занимается решением проблемы: будут прокладывать новый кабель", – проинформировал губернатор.
Он также отметил технические сложности с использованием генераторов, из семи удалось подключить только два. Остальные будут подключать по графикам после восстановления кабельной линии. Всего, по словам губернатора, на Фиоленте сейчас работают три выездные бригады и восемь бригад оперативного контроля. Генераторы заправляют топливные компании "Атан" и "ТЭС".
"Также на базе "102 ПЭС" работает мобильный топливозаправщик. На задействованных предприятиях скорректировали графики дежурств, чтобы в часы пик работали все необходимые специалисты. Помимо перечисленного, учитывая проблемы прошлого года, выполнили секционирование сети 0,4 квт для равномерного распределения нагрузок", – сообщил глава региона.
Порыв линии электропередачи, питающей 20 СНТ и ТСН, произошел в Севастополе в районе Фиолента накануне вечером. В ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. Утром в понедельник без света оставались 12 садовых товарищество и ТСН.
