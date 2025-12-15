https://crimea.ria.ru/20251215/novosti-svo-armiya-rossii-prodolzhaet-gromit-protivnika-na-vsekh-frontakh-1151679051.html

Новости СВО: армия России продолжает громить противника на всех фронтах

Киевский режим за сутки потерял еще 1430 боевиков, военную технику и вооружение на всех направлениях фронта. Об этом сообщается в понедельник в сводке... РИА Новости Крым, 15.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки потерял еще 1430 боевиков, военную технику и вооружение на всех направлениях фронта. Об этом сообщается в понедельник в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 270 украинских неонацистов, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.Подразделения "Запада" продолжили уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Потери украинских вооруженных формирований превысили 220 человек, шесть боевых бронированных машин, в том числе два американских Stryker и два HMMWV, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 195 солдат, боевую бронированную машину, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.Бойцы группировки "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в Светлом, Гришино и Родинском. Потери противника составили свыше 490 человек, шесть боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" ликвидировали более 240 боевиков ВСУ, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Военнослужащими группы "Днепр" уничтожены до 65 украинских солдат, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.Также военные РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах.Средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 545 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 182 беспилотника, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 546 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионамиПутин обозначил положение дел в зоне спецоперации

