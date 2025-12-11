Рейтинг@Mail.ru
Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/putin-oboznachil-polozhenie-del-v-zone-spetsoperatsii-1151589420.html
Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
Армия России полностью владеет стратегической инициативой в зоне спецоперации. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T17:55
2025-12-11T17:55
владимир путин (политик)
новости сво
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151278318_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_6e6048e2363d2bde33f577aced9423f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Армия России полностью владеет стратегической инициативой в зоне спецоперации. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации.Он отметил хорошую динамику на всех направлениях. Освобождение территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет поступательно и динамично, подчеркнул российский лидер.Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск. В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил и командующий "Южной" группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтахКогда закончится СВО – ответ Лаврова Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
https://crimea.ria.ru/20251211/putinu-dolozhili-o-polnom-perekhode-severska-pod-kontrol-armii-rossii-1151586803.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151278318_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7f610e6f5d3eaf50d4916041fe06d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации

Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у вооруженных сил России – Путин

17:55 11.12.2025
 
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с участниками Конгресса молодых учёных
Президент Владимир Путин провел встречу с участниками Конгресса молодых учёных
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Армия России полностью владеет стратегической инициативой в зоне спецоперации. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации.

"Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил", – заявил президент.

Он отметил хорошую динамику на всех направлениях. Освобождение территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет поступательно и динамично, подчеркнул российский лидер.
Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск. В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил и командующий "Южной" группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
Когда закончится СВО – ответ Лаврова
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
Президент Владимир Путин поздравил российских военных моряков с Днём Военно-морского флота
16:53
Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
 
Владимир Путин (политик)Новости СВОУкраинаРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
17:55Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
17:46Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки
17:42Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
17:25В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
17:24Сервис для беременных запустили на Госуслугах
17:15Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России
17:00Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы
16:53Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
16:48Часть Симферополя осталась без света
16:35Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк
16:12Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
16:06Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:55Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
15:43В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
15:34Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
15:11"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
14:57В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
14:43Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
Лента новостейМолния