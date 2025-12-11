https://crimea.ria.ru/20251211/putin-oboznachil-polozhenie-del-v-zone-spetsoperatsii-1151589420.html
Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
2025-12-11T17:55
владимир путин (политик)
новости сво
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Армия России полностью владеет стратегической инициативой в зоне спецоперации. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации.Он отметил хорошую динамику на всех направлениях. Освобождение территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет поступательно и динамично, подчеркнул российский лидер.Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск. В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил и командующий "Южной" группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтахКогда закончится СВО – ответ Лаврова Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
украина
россия
Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у вооруженных сил России – Путин