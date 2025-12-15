https://crimea.ria.ru/20251215/rossiyanam-rasskazali-kak-mozhno-poluchit-dopolnitelnyy-dokhod-s-iis-1151678542.html
Россиянам рассказали, как можно получить дополнительный доход с ИИС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В настоящее время для граждан РФ доступны два варианта покупки акций, облигаций, валюты на фондовом рынке – через брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС); при этом большинству россиян проще всего сделать первый шаг в инвестициях через доступные и прозрачные решения — например, через ИИС, сообщили в пресс-службе ВТБ.
Замглавы Минфина Иван Чебесков ранее заявил, что ведомство запустит маркетинговую кампанию для продвижения фондового рынка среди граждан.
Как сообщил управляющий директор "ВТБ Мои Инвестиции", при выборе между ИИС и брокерским счетом ключевым фактором должен быть горизонт инвестирования. ИИС предназначен в первую очередь для долгосрочных накоплений и позволяет увеличить доходность за счет налоговых льгот. В свою очередь, брокерский счет обеспечивает быстрый доступ к средствам для любых нужд и может служить полигоном для опробования торговых стратегий.
Стратегия одновременного использования обоих счетов является оправданной, поскольку позволяет разделить вложения и использовать преимущества каждого формата.
"Для долгосрочных инвестиций с целью накопления и гарантированного увеличения дополнительных поступлений от государства лучше всего подходит ИИС, это те деньги, которые вы не планируете использовать годами. А для инвестиций с возможностью быстрого доступа к деньгам, если они внезапно понадобятся на любые цели, подойдет брокерский счет", — отметил вице-президент, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.
Важно учитывать особенности налогообложения и расчета финансового результата. Так, дивиденды и "проценты" по облигациям поступают на счет уже за вычетом налога. При этом дивиденды — это единственный вид дохода, который разрешено выводить с ИИС до истечения срока его действия.
"ИИС- это, прежде всего, счет для накоплений на долгосрочные цели, который дополнительно позволяет увеличить доходность благодаря налоговым льготам. Это хороший вариант для формирования долгосрочной финансовой подушки или основы для пенсионного капитала, а также возможность накопить на образование, первый взнос по ипотеке или покупку недвижимости", - прокомментировал представитель ВТБ.
Еще одна особенность – налоговый вычет с ИИС. Для получения налогового вычета по ИИС недостаточно просто пополнить счет. Необходимо дождаться следующего календарного года, подать в ФНС декларацию 3-НДФЛ со справкой 2-НДФЛ и справкой от брокера об остатке на ИИС. Заявление на возврат налога можно подать в течение трех лет. Эксперт советует запрашивать справку у брокера в январе-феврале и использовать личный кабинет налогоплательщика для упрощения процедуры.
