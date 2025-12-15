https://crimea.ria.ru/20251215/rossiyanam-rasskazali-kak-mozhno-poluchit-dopolnitelnyy-dokhod-s-iis-1151678542.html

Россиянам рассказали, как можно получить дополнительный доход с ИИС

Россиянам рассказали, как можно получить дополнительный доход с ИИС - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Россиянам рассказали, как можно получить дополнительный доход с ИИС

В настоящее время для граждан РФ доступны два варианта покупки акций, облигаций, валюты на фондовом рынке – через брокерский счет и индивидуальный... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T13:26

2025-12-15T13:26

2025-12-15T13:26

втб

банк

новости

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852169_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6daf2be852dcc2586df599fff5203040.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В настоящее время для граждан РФ доступны два варианта покупки акций, облигаций, валюты на фондовом рынке – через брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС); при этом большинству россиян проще всего сделать первый шаг в инвестициях через доступные и прозрачные решения — например, через ИИС, сообщили в пресс-службе ВТБ.Замглавы Минфина Иван Чебесков ранее заявил, что ведомство запустит маркетинговую кампанию для продвижения фондового рынка среди граждан.Как сообщил управляющий директор "ВТБ Мои Инвестиции", при выборе между ИИС и брокерским счетом ключевым фактором должен быть горизонт инвестирования. ИИС предназначен в первую очередь для долгосрочных накоплений и позволяет увеличить доходность за счет налоговых льгот. В свою очередь, брокерский счет обеспечивает быстрый доступ к средствам для любых нужд и может служить полигоном для опробования торговых стратегий.Стратегия одновременного использования обоих счетов является оправданной, поскольку позволяет разделить вложения и использовать преимущества каждого формата.Важно учитывать особенности налогообложения и расчета финансового результата. Так, дивиденды и "проценты" по облигациям поступают на счет уже за вычетом налога. При этом дивиденды — это единственный вид дохода, который разрешено выводить с ИИС до истечения срока его действия."ИИС- это, прежде всего, счет для накоплений на долгосрочные цели, который дополнительно позволяет увеличить доходность благодаря налоговым льготам. Это хороший вариант для формирования долгосрочной финансовой подушки или основы для пенсионного капитала, а также возможность накопить на образование, первый взнос по ипотеке или покупку недвижимости", - прокомментировал представитель ВТБ.Еще одна особенность – налоговый вычет с ИИС. Для получения налогового вычета по ИИС недостаточно просто пополнить счет. Необходимо дождаться следующего календарного года, подать в ФНС декларацию 3-НДФЛ со справкой 2-НДФЛ и справкой от брокера об остатке на ИИС. Заявление на возврат налога можно подать в течение трех лет. Эксперт советует запрашивать справку у брокера в январе-феврале и использовать личный кабинет налогоплательщика для упрощения процедуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, новости, финансы