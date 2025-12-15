https://crimea.ria.ru/20251215/krym-predlagaet-prodlit-perekhodnyy-period-v-zaporozhskoy-oblasti-1151678366.html

Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области

Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области

Крым предлагает продлить на три года переходный период по вопросам о перераспределении отдельных полномочий органов власти в Запорожской области. Об этом... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T13:17

2025-12-15T13:17

2025-12-15T13:17

запорожская область

крым

новые регионы россии

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119754993_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_d55241969c24537e722f3dda50ad696f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым предлагает продлить на три года переходный период по вопросам о перераспределении отдельных полномочий органов власти в Запорожской области. Об этом проинформировал глава Госсовета республики Владимир Констанинов по итогам заседания Президиума Совета законодателей России, который проходит в Государственной Думе в понедельник.Он подчеркнул, что крымчанам близки проблемы, с которыми сталкиваются Донбасс и Новороссия, и есть колоссальный опыт их решения."В 2025 году в рамках работы Комиссии мы провели обучающие мероприятия для представителей органов государственной власти и местного самоуправления на базе крымского парламента и Казанского федерального университета", – добавил спикер крымского госсовета.Руководство Крыма помогает Запорожской области и другим новым регионам быстрее интегрироваться в законодательство России, сообщал ранее глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, благодаря взаимодействию губернаторов Запорожской области и Крыма многие вопросы решаются сходу, при помощи телефонного звонка.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начали работу с сентября 2023 года по результатам выборов. Общий переходный период для новых субъектов России установлен до 1 января 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиСтанут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля

запорожская область

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, крым, новые регионы россии, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов