Рейтинг@Mail.ru
Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/krym-predlagaet-prodlit-perekhodnyy-period-v-zaporozhskoy-oblasti-1151678366.html
Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
Крым предлагает продлить на три года переходный период по вопросам о перераспределении отдельных полномочий органов власти в Запорожской области. Об этом... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T13:17
2025-12-15T13:17
запорожская область
крым
новые регионы россии
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119754993_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_d55241969c24537e722f3dda50ad696f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым предлагает продлить на три года переходный период по вопросам о перераспределении отдельных полномочий органов власти в Запорожской области. Об этом проинформировал глава Госсовета республики Владимир Констанинов по итогам заседания Президиума Совета законодателей России, который проходит в Государственной Думе в понедельник.Он подчеркнул, что крымчанам близки проблемы, с которыми сталкиваются Донбасс и Новороссия, и есть колоссальный опыт их решения."В 2025 году в рамках работы Комиссии мы провели обучающие мероприятия для представителей органов государственной власти и местного самоуправления на базе крымского парламента и Казанского федерального университета", – добавил спикер крымского госсовета.Руководство Крыма помогает Запорожской области и другим новым регионам быстрее интегрироваться в законодательство России, сообщал ранее глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, благодаря взаимодействию губернаторов Запорожской области и Крыма многие вопросы решаются сходу, при помощи телефонного звонка.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начали работу с сентября 2023 года по результатам выборов. Общий переходный период для новых субъектов России установлен до 1 января 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиСтанут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля
запорожская область
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119754993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29812b215447bb4700196e8844d03b13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, крым, новые регионы россии, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов
Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области

Крым предлагает продлить переходный период для Запорожской области – Константинов

13:17 15.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым предлагает продлить на три года переходный период по вопросам о перераспределении отдельных полномочий органов власти в Запорожской области. Об этом проинформировал глава Госсовета республики Владимир Констанинов по итогам заседания Президиума Совета законодателей России, который проходит в Государственной Думе в понедельник.
"Мы выдвинули ряд предложений, в том числе – о продлении до 1 января 2028 года переходного периода по вопросам о перераспределении отдельных полномочий РФ, полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления Запорожской области", – проинформировал Константинов в своем Telegramканале, говоря о работе Комиссии по интеграции новых субъектов Российской Федерации в правовую систему РФ.
Он подчеркнул, что крымчанам близки проблемы, с которыми сталкиваются Донбасс и Новороссия, и есть колоссальный опыт их решения.
"В 2025 году в рамках работы Комиссии мы провели обучающие мероприятия для представителей органов государственной власти и местного самоуправления на базе крымского парламента и Казанского федерального университета", – добавил спикер крымского госсовета.
Руководство Крыма помогает Запорожской области и другим новым регионам быстрее интегрироваться в законодательство России, сообщал ранее глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, благодаря взаимодействию губернаторов Запорожской области и Крыма многие вопросы решаются сходу, при помощи телефонного звонка.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начали работу с сентября 2023 года по результатам выборов. Общий переходный период для новых субъектов России установлен до 1 января 2026 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов
Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти
Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля
 
Запорожская областьКрымНовые регионы РоссииГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:44В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере
14:39На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции
14:09Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителей
13:59ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе
13:50Новости СВО: армия России продолжает громить противника на всех фронтах
13:40В Симферополе открылись 24 елочных базара
13:26Россиянам рассказали, как можно получить дополнительный доход с ИИС
13:17Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
13:04В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда
12:54Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области
12:35Шесть центральных улиц Симферополя остались без света
12:31К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог
12:22Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело
12:07В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк
11:58В зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоров
11:30ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
11:09Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму
10:58В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
10:50Каллас просит гарантий для Украины взамен членства в НАТО
10:41Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
Лента новостейМолния