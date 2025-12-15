https://crimea.ria.ru/20251215/krym-predlagaet-prodlit-perekhodnyy-period-v-zaporozhskoy-oblasti-1151678366.html
Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
Крым предлагает продлить на три года переходный период по вопросам о перераспределении отдельных полномочий органов власти в Запорожской области. Об этом... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым предлагает продлить на три года переходный период по вопросам о перераспределении отдельных полномочий органов власти в Запорожской области. Об этом проинформировал глава Госсовета республики Владимир Констанинов по итогам заседания Президиума Совета законодателей России, который проходит в Государственной Думе в понедельник.Он подчеркнул, что крымчанам близки проблемы, с которыми сталкиваются Донбасс и Новороссия, и есть колоссальный опыт их решения."В 2025 году в рамках работы Комиссии мы провели обучающие мероприятия для представителей органов государственной власти и местного самоуправления на базе крымского парламента и Казанского федерального университета", – добавил спикер крымского госсовета.Руководство Крыма помогает Запорожской области и другим новым регионам быстрее интегрироваться в законодательство России, сообщал ранее глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, благодаря взаимодействию губернаторов Запорожской области и Крыма многие вопросы решаются сходу, при помощи телефонного звонка.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начали работу с сентября 2023 года по результатам выборов. Общий переходный период для новых субъектов России установлен до 1 января 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым предлагает продлить на три года переходный период по вопросам о перераспределении отдельных полномочий органов власти в Запорожской области. Об этом проинформировал глава Госсовета республики Владимир Констанинов по итогам заседания Президиума Совета законодателей России, который проходит в Государственной Думе в понедельник.
"Мы выдвинули ряд предложений, в том числе – о продлении до 1 января 2028 года переходного периода по вопросам о перераспределении отдельных полномочий РФ, полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления Запорожской области", – проинформировал Константинов в своем Telegramканале, говоря о работе Комиссии по интеграции новых субъектов Российской Федерации в правовую систему РФ.
Он подчеркнул, что крымчанам близки проблемы, с которыми сталкиваются Донбасс и Новороссия, и есть колоссальный опыт их решения.
"В 2025 году в рамках работы Комиссии мы провели обучающие мероприятия для представителей органов государственной власти и местного самоуправления на базе крымского парламента и Казанского федерального университета", – добавил спикер крымского госсовета.
Руководство Крыма помогает Запорожской области
и другим новым регионам быстрее интегрироваться в законодательство России, сообщал ранее глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, благодаря взаимодействию губернаторов Запорожской области и Крыма многие вопросы решаются сходу, при помощи телефонного звонка.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начали работу с сентября 2023 года по результатам выборов. Общий переходный период для новых субъектов России установлен до 1 января 2026 года.
