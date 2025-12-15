https://crimea.ria.ru/20251215/v-krymu-otchim-nasiloval-12-letnyuyu-padcheritsu--prigovor-suda-1151678034.html

В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда

В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда - РИА Новости Крым, 15.12.2025

В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда

Житель Крыма получил 8 лет за насилие над несовершеннолетней приемной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым. РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T13:04

2025-12-15T13:04

2025-12-15T13:04

крым

новости крыма

суд

дети

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125525545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e9c035c1ad5d8e614cc86af66e6db83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Житель Крыма получил 8 лет за насилие над несовершеннолетней приемной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым.По информации суда, в период 2022-2023 годы фигурант дела неоднократно насиловал несовершеннолетнюю, 2009 года рождения. В ходе суда подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Однако его виновность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями потерпевшей.Осужденный был взят под стражу в зале судебного заседания.Ранее сообщалось, что в Ялте мужчина приговорен к 13 годам заключения за насилие над собственной 11-летней дочерью. Девочка рассказала о случившемся матери, после чего женщина написала заявление в полицию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено делоМужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверкуВ Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, суд, дети, уголовный кодекс