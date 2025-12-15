Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/v-krymu-otchim-nasiloval-12-letnyuyu-padcheritsu--prigovor-suda-1151678034.html
В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда
В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда
Житель Крыма получил 8 лет за насилие над несовершеннолетней приемной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T13:04
2025-12-15T13:04
крым
новости крыма
суд
дети
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125525545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e9c035c1ad5d8e614cc86af66e6db83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Житель Крыма получил 8 лет за насилие над несовершеннолетней приемной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым.По информации суда, в период 2022-2023 годы фигурант дела неоднократно насиловал несовершеннолетнюю, 2009 года рождения. В ходе суда подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Однако его виновность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями потерпевшей.Осужденный был взят под стражу в зале судебного заседания.Ранее сообщалось, что в Ялте мужчина приговорен к 13 годам заключения за насилие над собственной 11-летней дочерью. Девочка рассказала о случившемся матери, после чего женщина написала заявление в полицию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено делоМужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверкуВ Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125525545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c816cc3494a1bcd91e6accf0e84deee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, суд, дети, уголовный кодекс
В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда

В Крыму отчима осудили на 8 лет за насилие над несовершеннолетней падчерицей

13:04 15.12.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
руки наручники - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Житель Крыма получил 8 лет за насилие над несовершеннолетней приемной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым.
По информации суда, в период 2022-2023 годы фигурант дела неоднократно насиловал несовершеннолетнюю, 2009 года рождения. В ходе суда подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Однако его виновность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями потерпевшей.

"Суд, рассмотрев в закрытом заседании уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сакского района, вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступлений", – сказано в сообщении.

Осужденный был взят под стражу в зале судебного заседания.
"Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда, причинённого потерпевшей. С осужденного в пользу несовершеннолетней взыскано 300 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ялте мужчина приговорен к 13 годам заключения за насилие над собственной 11-летней дочерью. Девочка рассказала о случившемся матери, после чего женщина написала заявление в полицию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:

В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело
Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
 
КрымНовости КрымаСуддетиУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:44В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере
14:39На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции
14:09Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителей
13:59ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе
13:50Новости СВО: армия России продолжает громить противника на всех фронтах
13:40В Симферополе открылись 24 елочных базара
13:26Россиянам рассказали, как можно получить дополнительный доход с ИИС
13:17Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
13:04В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда
12:54Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области
12:35Шесть центральных улиц Симферополя остались без света
12:31К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог
12:22Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело
12:07В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк
11:58В зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоров
11:30ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
11:09Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму
10:58В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
10:50Каллас просит гарантий для Украины взамен членства в НАТО
10:41Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
Лента новостейМолния