В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью - РИА Новости Крым, 20.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251120/v-yalte-osudili-ottsa-za-nasilie-nad-11-letney-docheryu-1151048127.html
В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью
В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью
В Ялте мужчина приговорен к 13 годам заключения за насилие над собственной 11-летней дочерью. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 20.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3589f303e990e7c2ec817cdb930c3396.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте мужчина приговорен к 13 годам заключения за насилие над собственной 11-летней дочерью. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.Девочка рассказала о случившемся матери, после чего женщина написала заявление в полицию. Мужчина был задержан по обвинению в совершении иных действий сексуального характера и заключен под стражу. В ходе следствия проведены все мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы, получены результаты экспертиз, отметили в СК.По данным прокуратуры Крыма, суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью

Житель Ялты получил 13 лет за насилие над собственной дочерью

10:22 20.11.2025 (обновлено: 10:24 20.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте мужчина приговорен к 13 годам заключения за насилие над собственной 11-летней дочерью. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что в ночь на 7 января текущего года в период, когда супруга находилась в другом городе на заработках, нетрезвый 38-летний мужчина совершил в отношении своей дочки преступление сексуального характера", - сказано в сообщении.
Девочка рассказала о случившемся матери, после чего женщина написала заявление в полицию. Мужчина был задержан по обвинению в совершении иных действий сексуального характера и заключен под стражу. В ходе следствия проведены все мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы, получены результаты экспертиз, отметили в СК.
По данным прокуратуры Крыма, суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.
