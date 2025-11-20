https://crimea.ria.ru/20251120/v-yalte-osudili-ottsa-za-nasilie-nad-11-letney-docheryu-1151048127.html
В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью
В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью
В Ялте мужчина приговорен к 13 годам заключения за насилие над собственной 11-летней дочерью. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T10:22
2025-11-20T10:22
2025-11-20T10:24
крым
ялта
дети
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
приговор
уголовный кодекс
правосудие
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3589f303e990e7c2ec817cdb930c3396.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте мужчина приговорен к 13 годам заключения за насилие над собственной 11-летней дочерью. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.Девочка рассказала о случившемся матери, после чего женщина написала заявление в полицию. Мужчина был задержан по обвинению в совершении иных действий сексуального характера и заключен под стражу. В ходе следствия проведены все мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы, получены результаты экспертиз, отметили в СК.По данным прокуратуры Крыма, суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59c2cb0210ca3bc8ac2ad64bc39cba3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, дети, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, приговор, уголовный кодекс, правосудие, суд, новости крыма
В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью
Житель Ялты получил 13 лет за насилие над собственной дочерью
10:22 20.11.2025 (обновлено: 10:24 20.11.2025)