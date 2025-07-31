https://crimea.ria.ru/20250731/v-kerchi-trener-istyazal-vospitannikov-detskogo-doma--vozbuzhdeno-delo-1148372266.html

В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело

В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело

В Керчи выявлены факты избиений и психологического насилия над воспитанниками детского дома со стороны тренера по самбо, возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T09:28

2025-07-31T09:28

2025-07-31T09:29

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

керчь

дети

закон и право

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148237487_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e74be1821ce94a305ef81f901feba888.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Керчи выявлены факты избиений и психологического насилия над воспитанниками детского дома со стороны тренера по самбо, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Также на данный момент следствие организовало доследственную проверку по новым доводам и обстоятельствам противоправных действиях тренера, озвученным бывшими воспитанниками детского дома.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы Бил и морил голодом: севастополец два года истязал сына Истязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили сроки

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, керчь, дети, закон и право, новости крыма, крым