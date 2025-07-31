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В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело
В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело
В Керчи выявлены факты избиений и психологического насилия над воспитанниками детского дома со стороны тренера по самбо, возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T09:28
2025-07-31T09:29
гсу ск россии по крыму и севастополю
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дети
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Керчи выявлены факты избиений и психологического насилия над воспитанниками детского дома со стороны тренера по самбо, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Также на данный момент следствие организовало доследственную проверку по новым доводам и обстоятельствам противоправных действиях тренера, озвученным бывшими воспитанниками детского дома.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы Бил и морил голодом: севастополец два года истязал сына Истязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили сроки
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гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, керчь, дети, закон и право, новости крыма, крым
В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело

В Крыму СК возбудил дело по фактам истязаний воспитанников детского дома тренером по самбо

09:28 31.07.2025 (обновлено: 09:29 31.07.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСК РФ
СК РФ
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Керчи выявлены факты избиений и психологического насилия над воспитанниками детского дома со стороны тренера по самбо, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
"В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи. Следственными органами Главного следственного управления СК России по Крыму и городу Севастополю ранее по фактам истязания нескольких несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Также на данный момент следствие организовало доследственную проверку по новым доводам и обстоятельствам противоправных действиях тренера, озвученным бывшими воспитанниками детского дома.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам.
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинКерчьдетиЗакон и правоНовости КрымаКрым
 
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