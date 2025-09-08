https://crimea.ria.ru/20250908/muzhchina-vyvez-devochku-sirotu-iz-kryma--prokuratura-nachala-proverku-1149289229.html

Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку

2025-09-08T15:31

2025-09-08T15:31

2025-09-08T15:37

новости крыма

симферопольский район

происшествия

ставропольский край

прокуратура республики крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Мужчина из Ставрополья, познакомившись с девочкой-сиротой в Симферополе, увез ее с собой без согласия опекуна. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Ранее в соцсетях появилась информация, что житель Ставрополья познакомился с подростком в крымской столице, а затем вывез ее с собой.Сейчас ребенок находится со своим законным представителем в Крыму, уточнили в ведомстве.В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре, добавили в пресс-службе.Также глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Ситуация на контроле центрального аппарата СК.Ранее против семейной пары, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре, было возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории отказали в помощи ребенку-инвалиду: Бастрыкин требует докладКрымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатамиВ Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам

