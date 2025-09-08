https://crimea.ria.ru/20250908/muzhchina-vyvez-devochku-sirotu-iz-kryma--prokuratura-nachala-proverku-1149289229.html
Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Мужчина из Ставрополья, познакомившись с девочкой-сиротой в Симферополе, увез ее с собой без согласия опекуна. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Ранее в соцсетях появилась информация, что житель Ставрополья познакомился с подростком в крымской столице, а затем вывез ее с собой.Сейчас ребенок находится со своим законным представителем в Крыму, уточнили в ведомстве.В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре, добавили в пресс-службе.Также глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Ситуация на контроле центрального аппарата СК.Ранее против семейной пары, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре, было возбуждено уголовное дело.
новости крыма, симферопольский район, происшествия, ставропольский край, прокуратура республики крым
15:31 08.09.2025 (обновлено: 15:37 08.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Мужчина из Ставрополья, познакомившись с девочкой-сиротой в Симферополе, увез ее с собой без согласия опекуна. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Ранее в соцсетях появилась информация, что житель Ставрополья познакомился с подростком в крымской столице, а затем вывез ее с собой.
"Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с публикациями о нарушении прав сироты. По имеющимся сведениям, несовершеннолетняя жительница Симферопольского района 2009 года рождения вместе с жителем Ставропольского края без согласия опекуна выехала в другой регион", – говорится в сообщении.
Сейчас ребенок находится со своим законным представителем в Крыму, уточнили в ведомстве.
В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре, добавили в пресс-службе.
Также глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Ситуация на контроле центрального аппарата СК.
Ранее против семейной пары, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить
чужого ребенка в Краснодаре, было возбуждено уголовное дело.
