Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
Мужчина из Ставрополья, познакомившись с девочкой-сиротой в Симферополе, увез ее с собой без согласия опекуна. По данному факту организована проверка, сообщили... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T15:31
2025-09-08T15:37
новости крыма
симферопольский район
происшествия
ставропольский край
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Мужчина из Ставрополья, познакомившись с девочкой-сиротой в Симферополе, увез ее с собой без согласия опекуна. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Ранее в соцсетях появилась информация, что житель Ставрополья познакомился с подростком в крымской столице, а затем вывез ее с собой.Сейчас ребенок находится со своим законным представителем в Крыму, уточнили в ведомстве.В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре, добавили в пресс-службе.Также глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Ситуация на контроле центрального аппарата СК.Ранее против семейной пары, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре, было возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории отказали в помощи ребенку-инвалиду: Бастрыкин требует докладКрымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатамиВ Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам
симферопольский район
ставропольский край
новости крыма, симферопольский район, происшествия, ставропольский край, прокуратура республики крым
Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку

Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма без согласия опекуна – дело на контроле прокуратуры

15:31 08.09.2025 (обновлено: 15:37 08.09.2025)
 
© Прокуратура КрымаПрокуратура Крыма
Прокуратура Крыма
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Мужчина из Ставрополья, познакомившись с девочкой-сиротой в Симферополе, увез ее с собой без согласия опекуна. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Ранее в соцсетях появилась информация, что житель Ставрополья познакомился с подростком в крымской столице, а затем вывез ее с собой.
"Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с публикациями о нарушении прав сироты. По имеющимся сведениям, несовершеннолетняя жительница Симферопольского района 2009 года рождения вместе с жителем Ставропольского края без согласия опекуна выехала в другой регион", – говорится в сообщении.
Сейчас ребенок находится со своим законным представителем в Крыму, уточнили в ведомстве.
В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре, добавили в пресс-службе.
Также глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Ситуация на контроле центрального аппарата СК.
Ранее против семейной пары, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре, было возбуждено уголовное дело.
