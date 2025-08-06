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Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатами

Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатами - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатами

В Крыму предприниматель предстанет перед судом за дачу взяток и мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T18:04

2025-08-06T18:04

2025-08-06T18:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предприниматель предстанет перед судом за дачу взяток и мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."Следствие установило, что в 2023 году мужчина с целью беспрепятственного заключения социального контракта и незаконного получения социальной выплаты в размере 350 тысяч рублей передал начальнику одного из отделов казенного учреждения взятку в размере 65 тысяч рублей", – сказано в сообщении.Как отметили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, в действительности коммерсант воспользовался оформленным единовременным пособием по собственному усмотрению. Кроме того, мужчина выступил посредником в даче взятки для реализации аналогичной схемы его знакомым.Незаконные действия 51-летнего крымчанина пресечены работниками органов внутренних дел и Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Расследование уголовного дела завершено. Проведены необходимые следственные действия, дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы. Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд.Ранее сообщалось, что экс-гендиректор одного из судостроительных предприятий Крыма приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на госконтракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничествоВ Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала годаВ Крыму чиновник обвиняется в передаче сироте ветхой квартиры

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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