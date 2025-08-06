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Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатами - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатами
Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатами - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатами
В Крыму предприниматель предстанет перед судом за дачу взяток и мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T18:04
2025-08-06T18:17
крым
белогорский район
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
правосудие
взятка
мошенничество
соцвыплаты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предприниматель предстанет перед судом за дачу взяток и мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."Следствие установило, что в 2023 году мужчина с целью беспрепятственного заключения социального контракта и незаконного получения социальной выплаты в размере 350 тысяч рублей передал начальнику одного из отделов казенного учреждения взятку в размере 65 тысяч рублей", – сказано в сообщении.Как отметили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, в действительности коммерсант воспользовался оформленным единовременным пособием по собственному усмотрению. Кроме того, мужчина выступил посредником в даче взятки для реализации аналогичной схемы его знакомым.Незаконные действия 51-летнего крымчанина пресечены работниками органов внутренних дел и Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Расследование уголовного дела завершено. Проведены необходимые следственные действия, дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы. Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд.Ранее сообщалось, что экс-гендиректор одного из судостроительных предприятий Крыма приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на госконтракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничествоВ Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала годаВ Крыму чиновник обвиняется в передаче сироте ветхой квартиры
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РИА Новости Крым
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96
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крым, белогорский район, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, правосудие, взятка, мошенничество, соцвыплаты, новости крыма
Крымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатами

В Крыму предприниматель пойдет под суд за дачу взятки и мошенничество с соцвыплатами

18:04 06.08.2025 (обновлено: 18:17 06.08.2025)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предприниматель предстанет перед судом за дачу взяток и мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Следствие установило, что в 2023 году мужчина с целью беспрепятственного заключения социального контракта и незаконного получения социальной выплаты в размере 350 тысяч рублей передал начальнику одного из отделов казенного учреждения взятку в размере 65 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Как отметили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, в действительности коммерсант воспользовался оформленным единовременным пособием по собственному усмотрению. Кроме того, мужчина выступил посредником в даче взятки для реализации аналогичной схемы его знакомым.
Незаконные действия 51-летнего крымчанина пресечены работниками органов внутренних дел и Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Расследование уголовного дела завершено. Проведены необходимые следственные действия, дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы. Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд.
Ранее сообщалось, что экс-гендиректор одного из судостроительных предприятий Крыма приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на госконтракте.
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КрымБелогорский районПрокуратура Республики КрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюПравосудиеВзяткаМошенничествоСоцвыплатыНовости Крыма
 
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