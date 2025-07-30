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Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения
Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения
Бывший генеральный директор одного из судостроительных предприятий Крыма приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T14:59
2025-07-30T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор одного из судостроительных предприятий Крыма приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на госконтракте. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По информации силовиков, установлено, что бывший генеральный директор завода, действуя при посредничестве начальника финансово-экономического отдела предприятия, передал старшему офицеру отдела военно-технического сопровождения строительства кораблей и судов Управления (кораблестроения) Главного командования ВМФ РФ 1,5 миллиона рублей в качестве взятки за содействие в подписании государственного контракта.Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с Департаментом безопасности ООО "Объединенной судостроительной корпорации".Феодосийский городской суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.В УФСБ добавили, что в апреле 2025 года также было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении должностного лица Главного командования Военно-Морского Флота РФ по статье "Получение взятки". Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении начальника финансово-экономического отдела АО.Ранее руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничествоВ Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взяткуВ Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, крым, закон и право, хищение, гособоронзаказ
Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения

В Крыму экс-гендиректора судостроительного завода приговорили к 2,5 годам за хищение

14:59 30.07.2025 (обновлено: 15:21 30.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор одного из судостроительных предприятий Крыма приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на госконтракте. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По информации силовиков, установлено, что бывший генеральный директор завода, действуя при посредничестве начальника финансово-экономического отдела предприятия, передал старшему офицеру отдела военно-технического сопровождения строительства кораблей и судов Управления (кораблестроения) Главного командования ВМФ РФ 1,5 миллиона рублей в качестве взятки за содействие в подписании государственного контракта.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с Департаментом безопасности ООО "Объединенной судостроительной корпорации".
"В отношении бывшего гендиректора завода, организовавшего хищение денежных средств, полученных предприятием в качестве аванса по государственному оборонному заказу, возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере", – говорится в сообщении.
Феодосийский городской суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
В УФСБ добавили, что в апреле 2025 года также было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении должностного лица Главного командования Военно-Морского Флота РФ по статье "Получение взятки". Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.
Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении начальника финансово-экономического отдела АО.
Ранее руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.
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