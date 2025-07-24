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В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничество - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничество
В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничество - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничество
Ялтинский городской суд Крыма приговорил жителя Севастополя к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T11:36
2025-07-24T11:36
севастополь
новости севастополя
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
мошенничество
ялтинский городской суд
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд Крыма приговорил жителя Севастополя к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, мужчина предложил местному жителю "решить вопрос" через свои якобы связи в Ялтинском городском суде о назначении уголовного наказания, не связанного с лишением свободы, а также обещал организовать прохождение им военной службы без направления в зону СВО.В отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ранее мужчина уже был признан виновным в мошенничестве и в 2024 году осужден к условному наказанию, уточнили в суде.Ранее сообщалось, что в Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млнКрымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублей"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мошенничество, ялтинский городской суд, уголовный кодекс
В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничество

Житель Севастополя осужден за мошенничество с фиктивной отправкой в зону СВО

11:36 24.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд Крыма приговорил жителя Севастополя к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По информации силовиков, мужчина предложил местному жителю "решить вопрос" через свои якобы связи в Ялтинском городском суде о назначении уголовного наказания, не связанного с лишением свободы, а также обещал организовать прохождение им военной службы без направления в зону СВО.
"Для этого мужчина потребовал передать ему 2,5 млн рублей для дальнейшей дачи взятки должностным лицам суда и Министерства обороны РФ, но в действительности не имел реальной возможности как-либо повлиять на принятие обозначенных решений, а денежными средствами планировал распорядиться как своими собственными", – сказано в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ранее мужчина уже был признан виновным в мошенничестве и в 2024 году осужден к условному наказанию, уточнили в суде.

"Суд признал фигуранта виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", – добавили в УФСБ.

Ранее сообщалось, что в Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.
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СевастопольНовости СевастополяУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюМошенничествоЯлтинский городской судУголовный кодекс
 
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