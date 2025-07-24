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В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничество

В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничество - РИА Новости Крым, 24.07.2025

В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничество

Ялтинский городской суд Крыма приговорил жителя Севастополя к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T11:36

2025-07-24T11:36

2025-07-24T11:36

севастополь

новости севастополя

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

мошенничество

ялтинский городской суд

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд Крыма приговорил жителя Севастополя к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, мужчина предложил местному жителю "решить вопрос" через свои якобы связи в Ялтинском городском суде о назначении уголовного наказания, не связанного с лишением свободы, а также обещал организовать прохождение им военной службы без направления в зону СВО.В отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ранее мужчина уже был признан виновным в мошенничестве и в 2024 году осужден к условному наказанию, уточнили в суде.Ранее сообщалось, что в Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млнКрымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублей"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю

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