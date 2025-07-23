https://crimea.ria.ru/20250723/prioritetnye-dela--vse-intervyu-glavy-sledkoma-po-krymu-i-sevastopolyu-1148163751.html

"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю

"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 23.07.2025

"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю за первое полугодие возбудило более 1500 уголовных дел. Сотрудники ведомства расследуют... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T18:00

2025-07-23T18:00

2025-07-23T17:45

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уголовный кодекс

преступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю за первое полугодие возбудило более 1500 уголовных дел. Сотрудники ведомства расследуют преступления коррупционной и экстремистской направленности, злодеяния против несовершеннолетних, нарушения законодательства в сфере миграции и другие противоправные действия. Помимо расследования уголовных дел, работники управления активно занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения и помогают бойцам специальной военной операции.В канун Дня сотрудника органов следствия России сайт РИА Новости Крым взял эксклюзивное интервью у руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.Все дела – приоритетные– Владимир Николаевич, мы с Вами встречаемся в канун Вашего профессионального праздника – Дня сотрудника органов следствия России, который будет отмечаться 25 июля. Сколько сегодня следователей трудится в Главном следственном управлении (ГСУ) по Крыму и Севастополю? Есть ли какие-то изменения в коллективе, успехи?– Я из года в год говорю, что главный успех коллектива – его стабильность и работоспособность. За что я благодарен нашим сотрудникам.Штат ГСУ – это более 400 человек: следователи, следователи-криминалисты и те, кто обеспечивают деятельность управления. Средний возраст сотрудников – 35 лет.Изменения – коллектив пополняется выпускниками Московской и Санкт-Петербургской академий СК России. Таких сейчас у нас 10. Они успешно проявили себя при расследовании уголовных дел.Коллектив радует как успехами в профессиональной деятельности, о чем мы сегодня еще поговорим, так и достижениями в спортивной и общественной жизни. Офицеры ведут широкую волонтерскую деятельность, помогая фронту, детским домам, малоимущим и многодетным семьям.У нас активно действуют Женсовет, отряд по поиску останков бойцов Великой Отечественной войны, Совет молодых следователей, Институт наставничества. Сборная ГСУ стала победителем этапа ЮФО спартакиады СК России и сейчас готовится к финалу в Екатеринбурге. Завтра мы всем личным составом идем сдавать кровь для нуждающихся и бойцов СВО – это наша традиция, которая сплачивает.– Какие дела считаются приоритетными для следователей?У нас – ВСЕ. Даже если это не наша компетенция, но идет широкий общественный резонанс или граждане настаивают именно на взаимодействии по их проблеме с сотрудниками СК из-за бездействия иных служб и органов – мы включаемся моментально. Главное для нас – восстановление нарушенных прав людей. Поскольку к нам зачастую идут как в последнюю инстанцию, столкнувшись с безразличием.– Какова следственная статистика с начала года? Какие это категории преступлений?– В первом полугодии возбуждено свыше 1,5 тысячи уголовных дел (за аналогичный период прошлого года – 1195). Завершено расследование 820 уголовных дел, из них 764 направлено в суд.Чаще всего на территории полуострова совершались убийства, дача взяток, оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти, мошенничества, преступления полового характера.– Как сегодня Следком защищает права бойцов специальной военной операции? С какими вопросами они чаще всего обращаются?– Я и наши сотрудники в районах проводим на постоянной основе приемы участников СВО и членов их семей, организуем прямые линии, выезжаем в госпитали. Ситуации разные: помощь в быту, содействие в восстановлении документов, правовое сопровождение при оформлении пособий, жилищные вопросы. Это наш долг.Поддерживаем семьи участников СВО. Вместе с волонтерами движения "Команда возможностей" помогаем в реализации социального проекта "Дети Героев", направленного на поддержку детей погибших участников СВО.Семьи офицеров помогают и от себя – плетут сети, сушат овощи и фрукты, делают окопные свечи, консервы. Наши дети и кадеты пишут письма, собирают посылки.Сами бойцы, приезжая в отпуск, по нашей просьбе подключаются к патриотической работе со школьниками, рассказывая о защите Родины.Что крайне важно – Следственный комитет разработал программу по обучению участников СВО на базе ведомственных академий.Коррупция, половые преступления и мигранты– Борьба с коррупцией – одно из приоритетных направлений деятельности СК. Какова статистика по Крыму с начала 2025 года и стало ли таких преступлений меньше?– В производстве следователей находилось 451 уголовное дело коррупционной направленности, за тот же период прошлого года – 326. В суд направлено 166 уголовных дел о 247 преступлениях.Чаще всего на полуострове совершаются хищения имущества с использованием должностного положения, присвоение и растрата, получение/дача взяток и посредничество в совершении этих преступлений, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностными полномочиями, служебный подлог. Значительная часть преступлений совершается в составе организованных групп.В качестве положительного примера работы наших следователей по возмещению ущерба приведу уголовное дело в отношении 13 участников преступной группы, вердикт по которому суд вынес в прошлом году. Сотрудница Госархива и ее подельники путем изготовления поддельных решений исполнительных комитетов городских и поселковых советов народных депутатов Республики Крым за 1977-1993 годы совершили хищение 20 земельных участков, а также покушались на хищение 31 земельного участка, принадлежащих муниципальным образованиями Крыма. Ущерб по уголовному делу составил почти 222 миллиона рублей, возмещен он почти на 100%. Арестовано имущество обвиняемых на сумму 24 миллиона.– Несколько дней назад было возбуждено и сейчас следователями СК расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в нападении на женщин и совершении в отношении них иных действий сексуального характера. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Сколько на полуострове совершается подобных преступлений? Это системность?– Что касается именно этого преступления – совместно с коллегами из полиции оперативно отработали данного гражданина, установив его личность буквально за считанные часы. Работал грузчиком в мясном магазине, ранее был судим при Украине за половые преступления. После работы в ночное время выслеживал женщин.Вину признает, две потерпевшие его опознали. Вместе с тем изначально женщины отказывались заявлять о данных фактах. Сейчас мы устанавливаем иных возможных пострадавших.Что касается вопроса о системности. С начала года на полуострове совершено 30 преступлений по факту иных действий сексуального характера, всплеска и серийности у нас нет. По статистике, зачастую таковые деяния совершаются между знакомыми в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению – в отношении несовершеннолетних кем-то взрослым из круга его общения.– Борьба с незаконной миграцией на контроле руководителя СК РФ Александра Бастрыкина. Какая работа ведется в этом направлении в Крыму и Севастополе?– Отмечу, что при расследовании преступлений в сфере миграции мы не только устанавливаем обстоятельства совершения самого противозаконного факта, но и в обязательном порядке выясняем, каким образом гражданин иностранного государства получил разрешение на работу, легальность его пребывания. Так дополнительно выявляются факты совершения сотрудниками уполномоченных служб и ведомств должностных преступлений.Мы направили в суд уголовное дело в отношении ведущего специалиста отдела по вопросам миграции ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя и трех сотрудников фирмы, обвиняемых в организации незаконного пребывания в страну иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору. С августа по октябрь 2024 года сообщники незаконно организовали получение группой иностранцев из 67 человек документов, дающих право на нахождение и осуществление трудовой деятельности в Севастополе. Также сотруднице ОВМ вменяется злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения, фиктивная постановка на учет иностранцев.Расследуется сейчас уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта гражданина РФ иностранцу на территории Красноперекопска должностным лицом управления по вопросам приема в гражданство РФ МВД по Республике Крым.Сами мигранты в своей общей массе совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения на бытовой почве, среди них есть и тяжкие, а также дачу взяток должностным лицам за избежание ответственности за незаконное пребывание на территории полуострова."Диванные эксперты" и юные глумители– К Вам часто обращаются граждане, которые годами проживают в ветхом фонде и, как Вы упоминали, надеются на СК как на последнюю инстанцию в решении своей жилищной проблемы.– Да. Как и во всех случаях, связанных с нарушенными правами граждан, мы действуем комплексно – даем оценку действиям или бездействию должностных лиц и принимаем меры для восстановления прав людей.Буквально вчера мы побывали в гостях у труженицы тыла в Феодосии, которой в рамках уголовного дела по аварийному жилью помогли заселиться в свой уютный трехэтажный дом.В настоящее время в производстве следователей находится пять уголовных дел данной категории. Не так давно мы направили в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления имущественных отношений администрации Алушты, которая достоверно знала о проживании жителей Партенита в аварийном фонде, но не принимала никаких мер.Если нас не слышат и не идут навстречу гражданам – возбуждаются уголовные дела. Так, в Севастополе ушло в суд дело в отношении собственницы участка и ее подельника, которые выступили в качестве надежных застройщиков квартир-студий. Завладев деньгами дольщиков, свои обязательства выполнять не планировали. В ходе следствия приняты меры к полному возмещению ущерба потерпевшим. Также решается вопрос о сносе здания, возведенного с нарушениями.– 2025-й – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества. Как сегодня в Крыму ведется работа по пресечению действий, оскверняющих символы воинской славы России и оскорбляющих память фронтовиков? Чем, как правило, вызваны такие деяния и как с ними бороться?– Мы расследуем дела по статье 280.3 УК РФ, она относительно новая в правовом поле. Звучит она как "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации".Еще одна категория подследственных – молодежь, которая ради хайпа в соцсетях устраивает флешмобы на памятных местах. Мы даем самую принципиальную правовую оценку их действиям, их родителям, обстановке в семье, воспитательному процессу в образовательном учреждении.Один из свежих таких печальных примеров – задержание накануне троих юных жителей Московской области, совершивших противоправные деяния на мемориале Обелиск Славы в поселке Орджоникидзе. Свой глум молодежь снимала на телефон и выложила в соцсети для увеличения числа подписчиков.Еще один пласт уголовных дел – в отношении приезжих уроженцев Украины, которые на святых и памятных для нас местах совершали акты вандализма. Мы реагировали незамедлительно. И опять – неотвратимость наказания.Так, за последнее время вынесены приговоры с реальными сроками и штрафами за осквернения Вечного огня в городе-герое Севастополе, символов воинской славы на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора", инсталляции ко дню Великой Победы в центре Севастополя, братской могилы советских воинов в Феодосии.Крымская молодежь: преступники и жертвы– Сейчас время развития цифровых технологий. Какие правонарушения чаще всего выявляются в соцсетях? Кто чаще всего становится фигурантом таких дел – несовершеннолетние или взрослые?– Молодежь сегодня активно вербуется, причем за малые деньги, украинскими агентами для совершения различного рода преступлений, основная цель которых – разрушить нашу культуру и наше общество через подростков.У нас имеется ряд уголовных дел о вовлечении старшеклассников через популярный мессенджер в организацию закладок, хранение и сбыт наркотиков. Легкая подработка обернулась для юношей и девушек клеймом на всю жизнь, причем большая часть их них – из вполне благополучных семей.Сейчас по делу проводятся экспертизы, планируем завершать расследование и направлять его в суд. По делу уже несколько фигурантов и еще дополнительные статьи УК. По результатам следствия мы обязательно осветим эту работу.– Защита прав и свобод детей – одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Сколько с начала этого года в Крыму расследовалось преступлений против несовершеннолетних? Что это за преступления?– С начала года возбуждено 164 уголовных дела по различным преступным фактам в отношении несовершеннолетних. В то время как за аналогичный период прошлого года совершено было 202 преступления. У нас идет значительное снижение, в том числе за счет профилактической работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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