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В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов
В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов
В Севастополе четверо жителей, среди которых ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России, незаконно регистрировали иностранных граждан,... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T15:57
2025-07-07T16:09
следком крыма и севастополя
новости севастополя
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мигранты
миграционная политика
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе четверо жителей, среди которых ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России, незаконно регистрировали иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.Следствие установило, что с августа по октябрь 2024 года сообщники незаконно организовали получение группой иностранцев из 67 человек документов, дающих право на нахождение и осуществление трудовой деятельности на территории России. Подельники, используя прекратившего свою деятельность ИП, обеспечивали фиктивное место пребывания мигрантов.Должностному лицу ОМВД России по Гагаринскому району города вменяется злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения, также ей и ее сообщнице ставится в вину фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, уточнили в ведомстве.В Следкоме добавили, что обстоятельства противоправной деятельности фигурантов и незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ были выявлены силовиками. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий расширить перечень оснований, по которым мигрантов могут лишать приобретенного российского гражданства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней АзииВ Крыму предложили ужесточить миграционное законодательствоНа Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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следком крыма и севастополя, новости севастополя, севастополь, происшествия, мигранты, миграционная политика, нелегальные мигранты
В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов

В Севастополе четыре человека ответят за махинации с миграционным учетом – Следком

15:57 07.07.2025 (обновлено: 16:09 07.07.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРейд по проверке документов воинского учета у мигрантов, получивших гражданство РФ
Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов, получивших гражданство РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе четверо жителей, среди которых ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России, незаконно регистрировали иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.
Следствие установило, что с августа по октябрь 2024 года сообщники незаконно организовали получение группой иностранцев из 67 человек документов, дающих право на нахождение и осуществление трудовой деятельности на территории России. Подельники, используя прекратившего свою деятельность ИП, обеспечивали фиктивное место пребывания мигрантов.
Должностному лицу ОМВД России по Гагаринскому району города вменяется злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения, также ей и ее сообщнице ставится в вину фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, уточнили в ведомстве.

"С целью увеличения показателей работы женщина осуществила незаконную постановку на учет иностранных граждан, а также ввела в заблуждение своих коллег о последующей передаче денежных средств, ранее полученных за фиктивную постановку на учет", – сказано в сообщении.

В Следкоме добавили, что обстоятельства противоправной деятельности фигурантов и незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ были выявлены силовиками. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий расширить перечень оснований, по которым мигрантов могут лишать приобретенного российского гражданства.
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